L'oroscopo della giornata di giovedì 20 luglio prevede opportunità di crescita per i nativi Ariete, forti di Mercurio in trigono, mentre Giove porterà un pò di fortuna ai nativi Capricorno al lavoro. Acquario dovrà essere paziente e attivo al tempo stesso, sia in amore che al lavoro, mentre Sagittario sarà abbastanza creativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 20 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 20 luglio 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì si rivelerà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno.

Il sostegno della Luna illuminerà il vostro rapporto, che potrete viverlo con maturità e romanticismo. In ambito lavorativo, Mercurio in trigono vi darà interessanti opportunità di crescita, che non dovrete lasciarvi sfuggire. Voto - 8️⃣

Toro: continuano i problemi in campo sentimentale secondo l'oroscopo. State attenti al vostro atteggiamento nei confronti del partner e delle persone che amate. Anche nel lavoro avrete bisogno di trovare la giusta direzione. I vostri progetti potrebbero trovarsi in una posizione di stallo, che dovrete sbloccare presto. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere favorirvi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Vi piacerà molto stare insieme alle persone che amate, e condividere con loro bei momenti.

In ambito professionale alcune interessanti occasioni non andranno sottovalutate in questo periodo di cambiamenti. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì stabile e piacevole per voi nativi del segno. Ci andrete un pò piano con le sperimentazioni amorose, ma la voglia di amare in voi sarà comunque elevata. Per quanto riguarda il lavoro Giove porterà fortuna e bioni risultati.

Anche l'aiuto di Saturno, in trigono dal segno dei Pesci, sarà importante per voi. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata davvero romantica secondo l'oroscopo. Godrete del sostegno della Luna e di Venere, che in questo giovedì vi daranno la carica per vivere un rapporto davvero affiatato. Sul fronte professionale ci penserà il pianeta Mercurio a indicarvi la via più adeguata per portare a vanti i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Vergine: il vostro rapporto sarà abbastanza godibile in questa giornata di giovedì, e il prossimo periodo tenderà a migliorare. Avrete tanti buoni motivi per amare il partner e vivere al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro a volte l'intuito potrebbe condurvi nella giusta direzione. In ogni caso, credete sempre nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo intrigante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete abbastanza piuttosto bene con voi stessi, condividendo tutto di voi alla persona che amate. In ambito professionale Mercurio sarà dalla vostra parte, e con impegno e fortuna, sarete in grado di mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà difficile esprimere il vostro talento quando le cose non vanno come previsto.

Mercurio infatti sarà d'intralcio tra voi e il successo. In ogni caso, cercate sempre di fare del vostro meglio. Anche in ambito sentimentale non sarete messi benissimo a causa della Luna e di Venere in quadratura. Essere impulsivi nei confronti della persona che amate potrebbe non essere d'aiuto. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi vedrà abbastanza creativi grazie a Mercurio in trigono dal segno del Leone. Sarete in grado di mettere insieme buone idee in questa giornata, raggiungendo discrete soddisfazioni. Anche in amore godrete di un buon cielo e momenti davvero piacevoli insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Giove in trigono dal segno del Toro, potrete contare su un pizzico di fortuna in più in ambito lavorativo.

Secondo l'oroscopo, con il giusto impegno, questo giovedì sarà abbastanza produttivo per voi. Per quanto riguarda i sentimenti, non sarete travolgenti o estremamente romantici, ma saprete cosa significa amare qualcuno. Voto - 7️⃣

Acquario: con questo cielo così complicato sarà difficile vivere una relazione affiatata. Anche voi single non sarete così simpatici, colpa del vostro atteggiamento un pò eccessivo. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più cauti nei vostri progetti e non avere troppa fretta in quel che fate. Voto - 6️⃣

Pesci: avrete tanto amore da condividere con la persona che amate secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, non abbiate paura di manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attivi, ma attenzione a non prendere in carico troppe mansioni. Voto - 8️⃣