Nella settimana dal 21 al 27 agosto troveremo sul piano astrale il Sole lasciare lo spazio zodiacale del Leone (dove transitano Lilith e Venere) per accasarsi nel segno della Vergine (dove risiedono Marte e Mercurio), mentre la Luna viaggerà dal domicilio della Bilancia ai gradi del Capricorno (dove sosta Plutone). Nettuno e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Giove assieme a Urano permarranno nel segno del Toro. Il Nodo Nord, infine, continuerà il transito in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Vergine, meno benevolo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: risalita economica. Secondo l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto, i nati Scorpione potrebbero beneficiare di un cambiamento in positivo delle loro finanze, risalita economica che sarà avvallata sia dal cambio domiciliare del Luminare giallo che dai passaggi lunari in onda da giovedì in poi. Attenzione, invece, alla giornata inaugurale della settimana dove i nativi farebbero meglio a dire qualche "no" in modo da non ritrovarsi invischiati in situazioni imbarazzanti.

2° posto Vergine: punti di riferimento. Nelle vicende familiari così come in quelle professionali, in questa settimana di fine mese i nati Vergine parranno avvertire la piacevole sensazione di essere considerati dei veri e propri punti di riferimento, percezione che sarà più marcata mercoledì, giovedì e domenica.

Il 25 e 26 agosto, nel mentre, le frequenze planetarie verranno disturbate dall'ostico binomio Nettuno-Luna e il segno Mutevole sarà più avvezzo a delusioni o amarezze nella cerchia relazionale.

3° posto Leone: lucidi. Aggiungendo in un bicchiere dell'acqua e un dito di olio è facile notare come quest'ultimo tende a galleggiare, analogia che calza a pennello con la settimana di casa Leone, ancor di più con la seconda parte della stessa quando i nativi godranno di una lucidità ritrovata che gli permetterà di scorgere ciò che non va.

Il metaforico olio, quindi, balzerà senza remore agli occhi del segno di Fuoco, in modo che venga prontamente eliminato e sostituito con un liquido più proficuo.

I mezzani

4° posto Capricorno: voglia di adrenalina. Le giornate del 22, 24 e 27 agosto potrebbero accendere nei nati Capricorno la voglia di dare una sferzata alla loro quotidianità, magari cimentandosi in attività mai provate prima e che strizzino l'occhio all'adrenalina.

Nei restanti giorni, invece, ci sarà presumibilmente da spendersi parecchio al lavoro, sia in termini di energie mentali che fisiche.

5° posto Ariete: rivincite. Eccezion fatta per le bizzose giornate di lunedì e domenica, la settimana in questione in casa Ariete parrà avanzare sul sentiero della rivalsa nel mondo del lavoro, settore dove i nativi avranno diverse occasioni di dimostrare a soci, capi, colleghi o subalterni di averci visto lungo in passato quando, invece, venivano criticati. Detto ciò, sarebbe meglio che il segno Cardinale conservi con saggezza l'evoluzione di tali dinamiche di rivincita professionale anziché spiattellare a tutti che avevano ragione.

6° posto Sagittario: nodi al pettine.

Se nelle prime tre giornate, complice il giro di boa solare nel loro Elemento, i nati Sagittario non avranno presumibilmente a che fare con molte novità, sarà dalla mattina del 24 agosto che l'atmosfera astrale inizierà a mostrare al segno Mobile il lato più aspro della medaglia. Da giovedì, difatti, i nativi saranno chiamati a fare i conti con eventuali situazioni rimaste in sospeso legate al modo di rapportarsi agli altri, partner e amici in primis, al fine di trovare una soluzione ideale per rendere tali legami più armoniosi.

7° posto Acquario: compromessi. La via della serenità per i nati Acquario, nel corso della settimana dal 21 al 27 agosto, sembrerà passare dalla loro propensione a trovare dei punti in comune con l'altro.

Il compromesso, infatti, sarà il leitmotiv del segno Fisso, con quest'ultimo che dovrà necessariamente mettere da parte l'orgoglio e facendolo scoprirà piacevolmente che non era poi un lavoro interiore così tremendo.

8° posto Toro: attese snervanti. Similmente ai compagni della Croce Fissa, anche i nati Toro si troveranno in questa settimana di fine mese nel bel mezzo di un periodo colmo di rinnovamenti a tratti destabilizzanti o preoccupanti. Le giornate da mettere sotto la lente d'ingrandimento saranno, c'è da scommetterci, soprattutto quelle di martedì e mercoledì dove l'attesa di un evento importante renderà oltremodo impazienti e insoddisfatti i nativi.

9° posto Cancro: desiderio di emergere.

Avete presente il ruotino che si tiene nel bagagliaio dell'automobile in vista di un pneumatico che ci abbandona d'improvviso? I nati Cancro potrebbero sentirsi come quel ruotino nelle giornate centrali di questa settimana, avvertendo la sgradevole percezione di essere soltanto una seconda scelta in faccende di cuore, amicali o lavorative. A tal proposito, il segno Cardinale vorrà farsi valere dimostrando di poter essere una prima scelta, sebbene domenica tale prorompente desiderio potrebbe portare a galla il loro lato egoico.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: sospettosi. Il focus settimanale di casa Gemelli avrà buone chance di essere incentrato sulle questioni di cuore, coi nativi che inizieranno o proseguiranno a sospettare che la dolce metà gli stia nascondendo qualcosa.

Cruciali le giornate del 25 e 26 agosto per il segno Mutevole per scoprire la veridicità di tali congetture sentimentali.

11° posto Bilancia: remi in barca. Sette giorni, specialmente da mercoledì a sabato, dove i nati Bilancia dovranno probabilmente fare i conti con qualche grana di natura pratica o burocratica che rallenterà considerevolmente il loro incedere anche in altri settori, effetto domino che indurrà il segno Cardinale a tirare i remi in barca e rinviare le attività più importanti a data da destinarsi.

12° posto Pesci: pessimisti. L'attitudine a veder il bicchiere mezzo vuoto, probabile propensione che i nati Pesci avranno in questa settimana di metà anno, porterà il segno Mobile a catapultarsi negli impegni in programma con svogliatezza e poca fiducia nei loro mezzi e in quelli altrui. Facile intuire che proporsi così al mondo circostante darebbe solo frutti acerbi.