L'oroscopo della fortuna di venerdì 18 agosto 2023 vedrà in rimonta i segni di acqua, con il segno dello Scorpione in testa alla classifica. Altri segni che potrebbero avere vantaggi da questa giornata particolare saranno il segno del Vergine e l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di venerdì: guadagni per Scorpione

1° Scorpione: i guadagni finalmente conosceranno la via che li porteranno a voi, secondo l'oroscopo. Ora oltre a rilassarvi dovreste semplicemente pensare a come sfruttare al meglio le vostre risorse pecuniarie, anche avviando qualche investimento che potrebbe farvi comodo in un prossimo futuro.

2° Cancro: secondo l'oroscopo potreste avere delle opportunità affaristiche che non solo saranno dettate dalla fortuna ma che potrebbero anche avere dei risvolti inaspettati sul piano professionale. Le energie vi daranno quella grinta in più che potrebbe anche essere il vostro asso nella manica.

3° Vergine: affaccendarvi nelle questioni di carattere economico ora potrebbe dare molti più frutti rispetto alle giornate precedenti. Secondo l'oroscopo potreste avere dei successi straordinari sul piano professionale che con il trascorrere del tempo potrebbero farvi sentire sempre più realizzati.

4° Acquario: incentivare qualche affare con una determinazione nuova potrebbe mettervi in condizione di avere più opportunità di guadagno.

Secondo l'oroscopo le energie si accoderanno con la fortuna per rendervi le cose decisamente più semplici anche con l'ambito burocratico.

Toro in sintonia con la squadra di lavoro

5° Toro: nella squadra di lavoro l'affiatamento sarà in grado da solo di portarvi all'apice del successo professionale, ma la fortuna che avrete a disposizione potrebbe farvi qualche sorpresa in più.

Arrivare ad alcuni traguardi personali ora sarà anche più semplice del previsto.

6° Leone: dovrete fare i conti con un po' di stress in accumulo. Tuttavia la fortuna potrebbe darvi delle occasioni con i progetti professionali che potrebbero superare le vostre stesse aspettative. Secondo quanto riportato dall'oroscopo farete faville con la vostra autostima.

7° Capricorno: le faccende professionali potrebbero darvi un leggero nervosismo con cui fare i conti. Però la ripresa a cui avete assistito nel corso delle giornate precedenti vi hanno fatto ben sperare su alcuni risvolti positivi futuri. Le questioni di carattere economico troveranno anch'esse una ripresa.

8° Pesci: potreste avere un atteggiamento molto volenteroso e allo stesso tempo pigro, purtroppo. Le vicende all'interno della cerchia dei colleghi potrebbero farvi sentire leggermente sotto pressione, ma con il trascorrere delle ore avrete tutto il relax che vorrete.

Bilancia cauto

9° Bilancia: fare qualche piccolo strappo alla regola sarà doveroso nei vostri confronti, ma fare attenzione alle finanze sarà altrettanto necessario per poter far quadrare i conti per le spese domestiche, secondo l'oroscopo.

Per il momento i balzi di carriera potrebbero non essere presenti.

10° Gemelli: dovrete far fronte ad uno stress molto accentuato che sicuramente potrebbe farvi sentire anche demotivati in questo momento. Secondo l'oroscopo concentrarvi sulle questioni di carattere finanziario potrebbe farvi sentire al sicuro nonostante la fortuna molto scarsa di queste ore.

11° Sagittario: questo ribasso nella classifica dell'oroscopo sarà dovuto a degli imprevisti di stampo pecuniario che per forza di cose potrebbero abbassare drasticamente le vostre finanze. Le risorse di cui disponete comunque non saranno ridotte ai minimi termini.

12° Ariete: per il momento fermarsi a riposare sarà una opzione da prendere assolutamente in considerazione per evitare il tracollo sia fisico che mentale dovuto alla spossatezza eccessiva a cui siete soggetti. Rivalutare qualche affare sarà molto più difficile del previsto.