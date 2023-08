Domani sarà una giornata ricca di sorprese e opportunità per alcuni segni zodiacali, mentre per altri sarà meglio stare alla larga da situazioni stressanti e conflittuali. Scopriamo insieme quali sono i segni più fortunati e quelli più sfortunati secondo l’oroscopo del 12 agosto.

I segni più fortunati

1. Cancro: Luna, Venere, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno formano un benefico allineamento con il vostro segno, garantendovi salute, benessere generale e stabilità psicologica. La famiglia regala momenti gioiosi e sereni, mentre nell'amore potrebbe sbocciare una nuova passione.

2. Leone: Sole e Venere congiunti nel vostro segno, specialmente per coloro nati nella seconda e terza decade, infondono vitalità e ardore. Mercurio, posizionato nella Vergine, segno affine, guida i passi verso il successo sia professionale che personale.

3. Vergine: una fase favorevole attende con gioia. La maggioranza dei movimenti planetari è positiva, da Marte a Urano, da Mercurio alla Luna, fino a Venere. Possibili proposte interessanti o gratifiche economiche potrebbero manifestarsi.

4. Sagittario: Sole e Venere nel Leone vi rendono brillanti e magnetici, catturando l'attenzione e l'ammirazione dell'ambiente. Mercurio nella Vergine agevola la comunicazione efficace e chiara delle vostre idee.

Nell'amore, potrebbero emergere intensi momenti passionali o nuovi incontri.

5. Capricorno: Luna e Plutone nel vostro segno accentuano emozioni e determinazione. Possibili sfide o ostacoli saranno superati con fermezza. In famiglia, potrebbero emergere conflitti o incomprensioni, ma saranno risolti per ripristinare l'armonia.

Nell'amore, sorprese o dichiarazioni potrebbero sorgerne.

6. Pesci: Luna, Venere, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno in sintonia col vostro segno fanno emergere creatività, intuito, empatia e generosità. Molte opportunità per esprimere il vostro talento e realizzare i vostri sogni si presenteranno a voi. In famiglia, il supporto e l'incoraggiamento sono forti; nell'amore, profonda complicità o intimità con partner.

7. Gemelli: Luna e Plutone in sestile al vostro segno amplificano intelligenza e versatilità. Opportunità di crescita e cambiamento, sia personale che professionale, si delineano. Momenti di dialogo in famiglia alimentano il senso di appartenenza e ascolto. Nell'amore, novità o sorprese accendono emozioni coinvolgenti.

I segni più sfortunati

8. Ariete: è probabile la necessità, in famiglia, di farvi avanti e dare il vostro contributo concreto all’organizzazione dei festeggiamenti per l’imminente Ferragosto. Potreste incontrare qualche ostacolo o malinteso che vi metterà di cattivo umore.

9. Bilancia: Luna e Plutone vi sono sfavorevoli, soprattutto per chi è nato in ottobre. Attenzione alle relazioni familiari, evitate discussioni inutili e cercate tolleranza nell'amore.

10. Scorpione: non affrontate discussioni in famiglia o con amici che potrebbero mettervi in difficoltà. Contrasti anche lievi potrebbero causare stress o problemi di salute.

11. Toro: tensioni e difficoltà, specialmente pratiche e materiali, derivano da Luna e Plutone in quadratura. Problemi finanziari, lavorativi o domestici richiedono prudenza. Irritabilità e scontento in famiglia o amore a causa di divergenze.

12. Acquario: Luna e Plutone in opposizione mettono alla prova il vostro equilibrio emotivo. Apritevi agli altri anziché isolarvi, in amore non fatevi prendere dall'ansia.