L'oroscopo del 15 agosto 2023 consiglia ai nativi del Toro di vivere la vita con più leggerezza e sprona i nati in Scorpione a confidare alle persone care tutto ciò che agita i loro animi. I nati sotto il segno dei Pesci invece, che hanno voglia di fare baldoria, dovrebbero tenere a bada questo impulso e aspettare tempi migliori per realizzare tutti i loro progetti.

A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di Ferragosto e le previsioni astrologiche con le pagelle zodiacali.

Ferragosto 2023 secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Una relazione è stata sottoposta ad una notevole quantità di pressione negli ultimi tempi e potreste chiedervi se vale la pena continuare, ma non fate ancora nulla di drastico.

La Luna di Ferragosto vi incoraggerà a dare un’altra chance a questa relazione. Voto: 6,5

Toro – Dovete smetterla di prendere la vita così seriamente e alleggerirvi un po’. Ci sono certamente cose che accadono nel mondo che vi fanno venire voglia una certa tristezza, ma le vostre lacrime cambieranno qualcosa? No, quindi asciugatevi gli occhi e fate invece qualcosa di pratico. Voto: 6

Gemelli – La vostra reputazione migliorerà nei prossimi giorni, mentre il Sole nell’area più attiva della vostra vita vi incoraggia a esplorare il mondo e lasciare il segno. Non dovete essere aggressivi, dovete farvi degli amici, non dei nemici. Voto: 6,5

Cancro – Agli occhi degli altri può sembrare che voi non abbiate alcuna preoccupazione, ma in fondo non siete sereni, specie per la vostra situazione domestica.

Se avete bisogno di assistenza, o anche di compassione, non siate troppo orgogliosi per chiederla. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 15 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le stelle sostengono che passare del tempo con gli amici e le persone care è infinitamente più importante che fare soldi e andare avanti sul fronte del lavoro.

Non si può dare un valore economico al divertimento, tanto meno all'amore. Voto: 7

Vergine – Più qualcuno cerca di convincervi che nulla può andare storto e che tutti i rischi che correte vi ripagheranno sicuramente, più dovrete essere attenti. L’esperienza vi ha insegnato molto tempo fa che non esiste una cosa certa. Voto: 7

Bilancia – In questo periodo sembrate possedere una fiducia in voi stessi quasi illimitata e questa sensazione rimarrà in voi fino e oltre la Luna Nuova di mercoledì 16 agosto.

L’unica cosa che sapete con certezza è che uscirete prima del gioco. Voto: 7

Scorpione – Qualcosa di natura personale sta torturando la vostra mente, ma è importante che non teniate per voi i vostri sentimenti o le vostre paure. Non siete gli unici che hanno attraversato questo tipo di situazione, quindi, chiedete aiuto se ne avete bisogno. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni delle stelle per il 15 agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro atteggiamento positivo impressionerà i colleghi e le persone in posizione di potere, ma non lasciatevi trasportare dal loro entusiasmo, accettando compiti che potrebbero essere troppo per voi. I nativi della Bilancia hanno dei limiti come tutti gli altri e non c’è da vergognarsi nel sapere quali sono.

Voto: 7

Capricorno – L'Oroscopo di Ferragosto vuole che voi giochiate secondo le regole, anche se seguirle significa rallentare il vostro ritmo. Un rivale spera e prega di avere la possibilità di accusarvi di fare qualcosa di subdolo. Non lasciate che questo accada. Voto: 6,5

Acquario – Non esiterete nemmeno per un momento se un amico o una persona cara ha bisogno di aiuto: correrete in suo soccorso anche se dovete sospendere i vostri progetti. C’era, c’è e ci sarà sempre qualcosa di eroico nella natura dell’Acquario. Voto: 7,5

Pesci – Potreste essere tentati di fare baldoria in questo Ferragosto, ma se siete intelligenti controllerete quell’impulso e aspetterete fino a quando non sarete certi di avere abbastanza soldi per fare ciò che vi pare. L’avvicinarsi della Luna Nuova suggerisce che presto potrete mettere in cantiere i vostri progetti. Voto: 7