L'oroscopo del 15 agosto ha in serbo tante sorprese ed è pronto a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. Per alcuni si tratterà di un momento di festa, per altri la noia la farà da padrona.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 15 agosto.

Oroscopo di oggi e classifica del 15 agosto: i segni più fortunati

Gemelli (1° posto): le stelle saranno molto generose nei vostri confronti. Ogni tassello del puzzle andrà al suo posto. Finalmente, vi sentirete pronti a prendere l'iniziativa anche in ambito sentimentale.

La reazione della persona amata potrebbe lasciarvi molto sorpresi.

Bilancia (2° posto): sarete molto socievoli. Non sopporterete l'idea di rimanere da soli perché vorrete avere sempre qualcuno accanto a voi. Gli amici e la famiglia ricopriranno un ruolo davvero speciale nel vostro cuore, così come anche il partner. Sarete aperti a nuovi incontri.

Leone (3° posto): sarete felici di potervi prendere una pausa. Deciderete di usare questo tempo per riprendere in mano hobby rimasti in sospeso. La lettura e la scrittura primeggeranno, ma ci sarà posto anche per tante altre attività divertenti e formative.

Acquario (4° posto): l'interazione con il prossimo non comporterà alcun problema. Al contrario, vi sentirete a vostro agio insieme agli altri.

Sarete sempre pronti a stemperare l'atmosfera e a scherzare sui diversi argomenti. Non vi piaceranno le persone troppo serie.

Cancro (5° posto): avrete bisogno di un po' di tempo per capire cosa volete veramente dalla vita. Sarete un po' incerti su alcune questioni, però, l'Oroscopo del giorno vi consiglia di non privarvi di alcuna esperienza.

Potrebbero risultare molto utile in futuro.

Sagittario (6° posto): i parenti vi renderanno davvero contenti. Sarete circondati da tante persone diverse che vi contageranno con il loro ottimismo. Vi sentirete parte del gruppo, pronti a festeggiare con tutti gli altri. Non sarà raro vedervi intenti in conversazioni profonde.

Previsioni astrologiche e classifica del 15 agosto: gli ultimi posti

Scorpione (7° posto): sfrutterete il tempo libero per fortificare la relazione con il partner e recuperare vecchie amicizie. Purtroppo, alcuni legami appariranno compromessi. Ce la metterete tutta per fare la differenza, però, l'oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda.

Toro (8° posto): scenderete a patti con il partner non sarà affatto semplice. Non riuscirete a trovare un punto di incontro neanche per le cose più importanti. Questo potrebbe creare un'inevitabile frattura all'interno della coppia, ma parlare di separazione sarà prematuro.

Vergine (9° posto): il legame con il partner potrebbe mettervi alle strette.

Vorrete prendere da soli le vostre decisioni, ma verrete sottoposti a una pressione non indifferente. Attenzione a non farvi trascinare da opinioni che ritenete sbagliate o poco edificanti.

Pesci (10° posto): vi farete un'idea sbagliata di alcune persone. Tenderete a giudicarle un po' troppo superficialmente a causa di alcuni trascorsi. Farvi cambiare idea sarà ancora possibile, ma non dovrete concentrarvi troppo sui vostri condizionamenti interiori.

Capricorno: avrete un forte calo di energie. Purtroppo, non riuscirete a compensare a causa dell'ansia in eccesso. Dovrete concedervi un po' di tempo per recuperare e per lasciarvi alle spalle gli eventi spiacevoli. Potrete contare sulla determinazione del partner e degli amici.

Ariete (12° posto): lo stress potrebbe essere difficile da gestire. Questa dovrebbe essere una giornata di relax, ma le cose si riveleranno diverse dal previsto. L'oroscopo di oggi vi consiglia di cercare di rimanere con i piedi a terra e di guardare al futuro con ottimismo.