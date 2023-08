L'oroscopo di Ferragosto 2023 chiede ai single che appartengono al segno del Toro di avere più fiducia in se stessi. Per i cuori solitari dello Scorpione sarà una giornata felice, invece, per i nati in Sagittario sarà iperattiva e fantastica. Infine, alcuni single nati sotto il segno dei Pesci faranno un incontro speciale che stravolgerà la loro vita.

Scoprite come sarà il vostro Ferragosto, consultando le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì 15 agosto.

La giornata dei single secondo l'oroscopo di Ferragosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo l'unica cosa che vi fa sentire vivi è l'amore, ecco perché avete tanta voglia di trovare l'anima gemella e condividere insieme il bello e il cattivo tempo. Se appartenete alla prima decade e avete in mente di infrangere le regole e correre dei rischi, potreste avere un’avventura intrigante e misteriosa nella notte di Ferragosto, presto però vi pentirete di averla vissuta.

Toro – Abbiate più fiducia in voi stessi: il vostro cuore è pieno di bontà, tenerezza e gentilezza. Grazie al vostro modo di vestire e di parlare farete braccia nel cuore di qualcuno. Aspettatevi un Ferragosto emozionante. Se siete della seconda decade, dovrete coltivare una certa passione per la trasgressione.

Possibili avventure parallele da considerare.

Gemelli – Modificate il vostro aspetto esteriore. Questo è un consiglio, spetta a voi se accettarlo oppure declinarlo. Le stelle di Ferragosto vi invitano a produrre un cambiamento radicale. Quante volte avreste voluto ricominciare? Adesso è il momento. Voi della terza decade vi lascerete travolgere da un’avventura di una notte, ma non siate capricciosi se qualcosa andrà storto.

Cancro – In questo Ferragosto non avrete molta voglia di fare. La tristezza prenderà il sopravvento e questo vi scoraggerà dal fare nuove conoscenze. Per i nati della terza decade, è quasi impossibile non cadere nell’autocommiserazione. Questo, però, infastidisce alcune persone, specialmente quelle che vi sono particolarmente affezionate.

Previsioni astrologiche per la giornata di Ferragosto, vita da single: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo speciale avrete più consapevolezza di voi stessi con tanti dubbi e incertezze sulla vostra vera natura. Quelli che appartengono alla prima decade ricordano con nostalgia le cene a lume di candela di un ex. In serata, sarete affascinanti e pieni di appeal e questo vi aiuterà quando incontrerete nuove persone.

Vergine – Negli ultimi tempi non avete permesso alla solitudine di schiacciarvi e tutto questo è dovuto alla vostra incredibile tenacia. Voi della prima decade riuscite a far provare sensazioni intense alla persona che vi piace, anche solo con uno sguardo. Se siete single da troppo tempo, non date troppo peso agli alti e bassi della vostra situazione sentimentale: è normale.

Bilancia – Vi sveglierete con la sensazione di non aver ancora scoperto il senso più profondo della vita, quello di conoscere voi stessi. L'Oroscopo consiglia la riflessione. A quelli della prima decade si consiglia di uscire per una pizza, al cinema o in discoteca, niente di che. Dovrete aspettare un po’ prima di incontrare una persona speciale.

Scorpione – Vi attende un Ferragosto all'insegna della felicità. Il vostro corpo e la vostra anima vogliono davvero incontrare l’anima gemella. I nati nella terza decade sentono il bisogno di trascorrere una notte rilassante, ma questo non significa stare chiusi in casa. Magari potreste chiamare un amico per fare qualcosa di divertente insieme, come andare ad una sagra e scatenarsi in discoteca.

Previsioni dell'oroscopo dei single per il giorno 15 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ferragosto fantastico, iperattivo ed energico. I nati nella terza decade non devono ripararsi dietro le loro solite paure. Momenti simili non si ripeteranno. Per una volta, almeno, siate un po’ coraggiosi. Durante la serata vivrete qualche piccola disgressione, ma solo grazie alla compagnia di una vecchia conoscenza. Non è molto, ma dovrete accontentarvi.

Capricorno – Le persone intorno a voi sono ciniche, ma lo siete anche voi. Che ne dite di cambiare atteggiamento e modo di vedere le cose? Invece di aspettare una manna dal cielo, agite, fate qualcosa al riguardo. Se siete nati nella prima decade, siete una brava persona, non sarà difficile trovare l’anima gemella.

Se volete davvero passare una bella serata, affidatevi alle stelle. Se state cercando il partner dei vostri sogni, presto lo troverete.

Acquario – Non è passata nemmeno una settimana, ma un'irresistibile voglia di scappare ha ripreso il sopravvento. Potrebbe essere troppo tardi per tornare sui vostri passi. Per voi della terza decade, l’affetto e la tenerezza sono elementi essenziali in una relazione. Al momento, sentite che state ottenendo entrambi in misure ridotte ma vedrete che col tempo tutto andrà meglio. Aspettatevi una serata di Ferragosto fantastica. Invitate un amico o un’amica a casa vostra e organizzate una piccola festa, ovviamente non programmata.

Pesci – Siete delle persone originali, con tanta voglia di sperimentare e conoscere anche l'ignoto.

La vostra anima ardente punterà alle cose impossibili e niente e nessuno sarà capace di fermarvi. I nati nella prima decade possono aspettarsi un incontro speciale che farà battere forte il vostro cuore. Non vedete l’ora di trascorrere una fantastica serata di Ferragosto e c’è dell’altro in arrivo. La vita è fantastica: godetevela.