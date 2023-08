L'Oroscopo del 3 agosto è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. La Vergine potrebbe trascorrere una serata passionale, mentre lo Scorpione vivrà tante emozioni.

Scopriamo le previsioni astrologiche del 3 agosto relativamente a tutti i segni zodiacali.

Previsioni zodiacali del 3 agosto 2023: i primi sei segni

Ariete: le relazioni amorose potrebbero non essere il vostro forte, anzi potreste riscontrare qualche piccola difficoltà nell'approcciarvi con la persona amata. Per quel che riguarda il lavoro, cercate di credere di più in voi stessi.

Toro: potreste ricevere una bella sorpresa dal punto di vista sentimentale; non sarà definitiva ma potrebbe essere un buon inizio. Potreste essere tentati da nuove avventure lavorative, non lasciatevele sfuggire.

Gemelli: non avrete una gran voglia di socializzare con gli altri, proverete a stare per conto vostro e a limitare le visite degli amici. Se va così per un giorno non è un problema, l'importante è che non diventi una consuetudine.

Cancro: grandi cambiamenti in vista, e non tutti potrebbero essere da voi ben accettati. Prendete le cose come vengono e cercate di non programmare le vostre prossime mosse future. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle novità.

Leone: ci potrebbero essere delle note dolenti sotto diversi punti di vista, sia per quanto riguarda l'aspetto sentimentale che lavorativo.

Cercate di non abbattervi e di non pensare troppo alle situazioni negative.

Vergine: per quel che concerne l'amore, trascorrerete una giornata piuttosto vivace e movimentata, soprattutto la serata sarà particolarmente passionale. Sul lavoro beneficerete delle vostre doti comunicative.

Le previsioni astrologiche del 3 agosto 2023: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore sarete baciati dalla fortuna, la persona a cui tenete particolarmente potrebbe cadere presto ai vostri piedi. Qualche difficoltà dal punto di vista lavorativo ma non temete, passerà presto.

Scorpione: tante emozioni saranno gli elementi fondamentali della vostra giornata.

Cercate di vivere tutto al massimo e non arretrate di un millimetro. Sul lavoro sarete molto ligi al dovere e riceverete molti complimenti dai vostri superiori.

Sagittario: potreste aver bisogno di alcuni chiarimenti da parte della vostra dolce metà; niente di rilevante ma sarà importante confrontarvi. Potreste avere delle sorprese dal punto di vista professionale, tra queste un avanzamento di carriera.

Capricorno: dal punto di vista sentimentale trascorrerete una giornata speciale grazie ad alcune sorprese da parte della persona amata. Sarete particolarmente soddisfatti e ricorderete a lungo questi momenti.

Acquario: cercate di essere più umili e non pretendete di stare sempre al centro dell'attenzione; a volte è bene anche rimanere nell'ombra.

Alcuni ostacoli lavorativi potrebbero mettervi di cattivo umore.

Pesci: l'amore sta marciando per il verso giusto e trascorrerete una giornata piuttosto serena ed emozionante. Per quel che riguarda il lavoro, dovrete concentrarvi di più su quello che state facendo.