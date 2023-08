Nella giornata di giovedì 3 agosto 2023, l'Oroscopo dell'amore vede eccezionalmente in testa il segno del Toro, con una spiccata voglia di comunicazione che farà molto bene ai rapporti interpersonali, seguito dal segno dell'Ariete. Il segno dei Pesci sarà tenero con il partner.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 3 agosto per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di giovedì: Ariete affettuoso

1° Toro: la voglia di dialogare si farà sempre più impellente in famiglia e con la persona amata, arrivando perfino a scoprire dei lati caratteriali che non pensavate di possedere.

Secondo l'oroscopo potreste fare un incontro che vi farà battere il cuore.

2° Ariete: la voglia di conoscere meglio le persone attorno a voi sarà una bellissima dimostrazione di affetto e di amore. Potreste trovare anche dei punti in comune con la persona amata oppure con una amicizia che non vi aspettavate.

3° Pesci: la tenerezza sarà la chiave che aprirà la finestra che porta al vostro cuore. Il partner riuscirà finalmente a rapportarsi con voi in un modo anche molto disinvolto, riuscendo anche a scalfire qualche situazione non esattamente favorevole che aleggia fra voi.

4° Gemelli: avrete voglia di fare qualcosa di speciale per il partner, di fargli capire che non avrete remore nel confessargli ciò che provate.

Secondo l'oroscopo potrebbero anche esserci delle sorprese inaspettate che riguarderanno la vostra storia d'amore molto da vicino.

Le previsioni astrologiche del 3 agosto: Vergine romantico

5° Vergine: il vostro lato romantico in questa giornata potrebbe estendersi per altre persone e ridare anche un po' di allegria in una atmosfera familiare che a causa di alcune situazioni è andata un po' con il perdersi nel tempo.

Con la persona amata ci sarà una bella serata interessante.

6° Acquario: i miglioramenti in amore e negli affetti si faranno sentire più che mai, anche alla luce di una svolta comunicativa che vi darà l'avvio per qualche proposta molto più romantica ed interessante. Avere a che fare con qualche nuova amicizia vi scalderà ulteriormente il cuore.

7° Leone: la stabilità che vi darà la famiglia sarà molto solida e per certi versi anche più appagante dell'ambito amoroso in se. L'armonia potrebbe essere uno strumento molto importante per sciogliere alcune diatribe che si sono andate a sostituire a una dimensione più pacifica.

8° Sagittario: scoprirete un lato di voi che sarà un po' più tenero, ma fate attenzione a qualche amicizia che non è molto sincera con voi. Evitare di essere troppo permissivi vi aiuterà ad essere più selettivi e in questo momento esserlo sarà una buona cosa per voi.

Malumore per Scorpione

9° Capricorno: se si creeranno dei presupposti per cui molte amicizie potrebbero essere sempre meno presenti sul vostro scenario, le prospettive di vedere un risanamento di alcune divergenze in famiglia saranno abbastanza lontane, in questo momento.

10° Scorpione: avrete del malumore che potrebbe essere presente non soltanto in voi, ma anche all'interno del contesto familiare oppure amicale. Dovrete affrontare un po' di emozioni che potrebbero essere molto difficili da superare.

11° Cancro: la nostalgia del passato e qualche piccolo diverbio con il partner potrebbe essere molto deleterio per le vostre emozioni positive. Potreste incorrere in qualche delusione che non avreste mai voluto, ma scoraggiarvi non farà per voi.

12° Bilancia: dovrete fare in modo che la vostra relazione si concluda nel modo più sereno possibile, e che le vostre divergenze siano comunque appianate. Potreste riscontrare delle forti perplessità nei confronti delle amicizie attuali.