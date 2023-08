Giovedì 3 agosto troveremo sul piano astrale Nettuno, la Luna e Saturno transitare nel segno dei Pesci, mentre il Sole assieme a Venere retrograda risiederanno nello spazio zodiacale del Leone. Mercurio e Marte, invece, protrarranno il moto in Vergine, così come Plutone permarrà nel domicilio del Capricorno. Il Nodo Nord, infine, resterà stabile sui gradi dell'Ariete come Giove assieme a Urano proseguiranno l'orbita in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: accettare le circostanze.

Il Luminare femminile sui loro gradi riuscirà probabilmente a smorzare la confusione interiore generata dal duetto Nettuno-Saturno, rendendo i nati Pesci più propensi ad accettare anche le circostanze quotidiane più ostiche.

2° posto Leone: focus finanziario. Il Grande Maestro in decima andrà a fare il paio con lo spostamento recente dei Nodi Lunari e ciò, c'è da scommetterci, indurrà i nati Leone a dover fare i conti con parecchie uscite economiche che, fortunatamente, riusciranno a fronteggiare in maniera tempestiva. Per ricevere entrate di denaro degne di nota, invece, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

3° posto Cancro: amorevoli. Se ci fosse una coccarda per l'amante perfetto, questo giovedì la stessa sarebbe senz'altro assegnata ai nati Cancro, i quali si riveleranno oltremodo attenti alle esigenze del partner nonché inclini a cedere a qualche compromesso ove necessario.

I mezzani

4° posto Scorpione: punti a favore. Secondo l'oroscopo di giovedì 3 agosto, saranno probabilmente i nati Scorpione a lavorare alle dipendenze altrui a ricevere gli influssi benevoli del parterre astrale, in quanto il loro operato sarà ben visto dai vertici aziendali.

5° posto Ariete: sfizi. La languida Luna nel dodicesimo campo guarderà di sguincio il Messaggero degli Dei in sesta casa spingendo, con buona probabilità, i nati Ariete a decidere di concedersi qualche piccolo sfizio rinviato troppe volte, ad esempio prenotando in quel ristorante esclusivo per trascorrere una serata romantica con la dolce metà.

6° posto Acquario: libertà cercasi. Il leitmotiv di casa Acquario, nel corso del 3 agosto, potrebbe essere la ricerca di una libertà che profumerà maggiormente d'indipendenza economica, la quale parrà ancor più vivida nei nati che vivono a casa coi genitori.

7° posto Vergine: resa dei conti. Lo sfuggente stellium nel dirimpettaio segno dei Pesci avrà buone chance di far venire i nodi al pettine in merito ai recenti attriti relazionali che hanno coinvolto i nati Vergine, soprattutto il primo decano che si sentirà come il protagonista di un film western dove la resa dei conti sarà dietro l'angolo.

8° posto Bilancia: bastone e carota. Mercurio diretto di Terra da un lato e Venere retrograda di Fuoco dall'altro potrebbero essere i fautori di un mood differente rispetto al solito per i nati Bilancia, i quali lasceranno il mantello da pacieri per cambiare atteggiamento a seconda di chi gli si parerà davanti.

9° posto Capricorno: routine asfissiante. Alla stregua di un uccello in gabbia, i nati Capricorno questo giorno estivo avranno ottime possibilità di sentire tutto il peso delle solite azioni quotidiane, avvertendo le stesse come ripetitive e troppo poco stimolanti. Inserire volontariamente un effetto sorpresa nelle loro prossime giornate si rivelerebbe una mossa saggia nonché rigenerante.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: taciturni. Le dissonanze mercuriali e lunari sembreranno chiudere metaforicamente a doppia mandata la loquacità di casa Gemelli nelle ventiquattro ore in questione, coi nati che assolveranno ai loro impegni in religioso silenzio.

11° posto Sagittario: sensi di colpa. Il rischio che correranno presumibilmente i nati Sagittario questo giovedì sarà di ripescare qualche vecchio ricordo e colpevolizzarsi per un antico malinteso, una frase cruda o un gesto avventato, scivolando in un non troppo rassicurante torpore emotivo.

12° posto Toro: zero voglia. Sebbene le energie e le attività in programma non mancheranno il 3 agosto, a venire meno sarà probabilmente la voglia di faticare dei nati Toro, i quali saranno più indirizzati a trascorrere una giornata meno profittevole economicamente ma più rilassante.