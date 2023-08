L'oroscopo del fine settimana dal 19 al 20 agosto prevede una vita sentimentale luminosa per i nativi Bilancia, forti di astri favorevoli come la Luna, il Sole e Venere, mentre Vergine godrà di un periodo particolarmente tranquillo. Idee brillanti permetteranno ai nativi Toro di gestire bene il lavoro, mentre Gemelli dovrà mettere in conto eventuali rischi del proprio lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 19 al 20 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale meno appagante del solito durante il prossimo fine settimana, colpa della Luna in opposizione dal segno della Bilancia.

Non sarete sempre così di buon umore nei confronti della vostra fiamma, causando qualche piccolo dispiacere. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno abbastanza bene, ma non sarete di certo tra i migliori del settore al momento. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un weekend piuttosto produttivo sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Con queste stelle dalla vostra parte, sarà possibile mettere insieme buoni progetti, grazie anche alle vostre idee brillanti. In amore invece dovrete fare i conti ancora con Venere in quadratura. Non sempre infatti sarete così affabili nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo davvero romantico per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Una bella Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia. Venere in sestile inoltre porterà buoni sentimenti e romanticismo oltre che una spiccata maturità nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo sarà un periodo più leggero per voi, che dovrà essere utile per riordinare le idee e investire su nuovi progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un gran weekend per voi nativi del segno, almeno in ambito sentimentale. Spesso le vostre emozioni potrebbero essere contrastanti, e avrete un'idea chiara di come comportarvi con la vostra fiamma. Molto meglio invece in campo professionale, grazie a stelle come Marte e Mercurio, che vi permetteranno di distinguervi in quel che fate.

Voto - 7️⃣

Leone: ottimo fine settimana per voi grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, i buoni sentimenti non vi mancheranno, e saprete riversarli verso la persona che amate. Nel lavoro presto potrebbero arrivare nuove opportunità, che dovrete essere in grado di sfruttare appieno. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale solida in questo periodo per voi nativi del segno. Troverete serenità e intesa con il partner, che vi permetteranno di vivere un fine settimana piacevole con la persona che amate. Sul fronte professionale, anche se sarà un periodo più leggero, non rinuncerete alla vostra routine e continuare a darvi da fare con le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: vita sentimentale luminosa secondo l'oroscopo del fine settimana.

In questo periodo la Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione ottima, fatta di romanticismo e momenti di crescita da scoprire insieme al partner. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, ma per i buoni risultati dovrete attendere. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo fine settimana non sarà dei migliori considerato Venere in quadratura dal segno del Leone. Il pianeta dell'amore sarà in cattivo aspetto ancora per molto tempo, e non avrete grandi aspettative verso il vostro rapporto. Sul fronte professionale invece prenderete i vostri progetti con maggior serietà, e con un pò di fortuna, i buoni risultati arriveranno. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottimo fine settimana per quanto riguarda le questioni di cuore.

Godrete del favore di stelle come il Sole, la Luna e Venere, che riempiranno la vostra vita di coppia con splendidi momenti da condividere con il partner. Nel lavoro alcune idee potrebbero non essere studiate benissimo, e andrebbero riviste prima di esporle. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, non sempre la vostra relazione di coppia potrebbe rivelarsi così appagante in questo weekend, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, considerato Mercurio e Marte in buon aspetto che vi indicheranno la via migliore per il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro.

Il vostro rapporto non sta passando un bel periodo, con diversi alti e bassi. Anche se l'astro argenteo vi darà una mano, sarà difficile vivere un rapporto appagante. Sul fronte lavorativo potrete contare su buone finanze per gestire i vostri progetti, ciò nonostante, fare investimenti sbagliati non vi aiuterà a ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend piacevole per voi in ambito amoroso. Questo cielo non vi darà particolari noie, e il vostro rapporto con il partner non sarà così male. In ambito professionale Giove e Saturno vi daranno risorse e un pizzico di fortuna in più per i vostri progetti, che dovrete saper gestire bene considerato Marte e Mercurio contro. Voto - 8️⃣