Le previsioni dell'oroscopo del 1° settembre vedono i Vergine particolarmente inclini a ricevere delle sorprese. I Toro devono essere più comprensivi in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: cercate di tenere un po' a freno la lingua, potreste commettere degli errori. In amore ci vuole grinta e coraggio per fare delle conquiste importanti.

11° Pesci: siete un po' scontrosi in questo periodo, forse ci sono delle cose che vi hanno infastidito e che vi siete tenuti dentro. Le previsioni dell'Oroscopo del 1° settembre vi invitano ad affrontare i problemi.

10° Scorpione: siete persone che fanno una certa fatica a mantenere alto il livello di interesse per una situazione o una persona. Chi vi conosce bene lo sa, ma anche voi dovete sforzarvi un po' di più.

9° Vergine: basta poco per rendervi felici. I nati sotto questo segno sono soliti accontentarsi delle piccole cose. A ogni modo amate le sorprese e gli eventi inaspettati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: giornata di alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale. Le stelle vi invitano a non prendere delle decisioni drastiche. Riflettete bene prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

7° Cancro: i nati sotto questo segno si sentono abbastanza appagati dal punto di vista sentimentale.

In merito al lavoro, invece, l'oroscopo del 1° settembre vi invita a rivedere dei progetti.

6° Capricorno: siate risoluti e pratici, soprattutto nel lavoro. Ricordate che per ogni problema c'è sempre una soluzione, quindi non temete. Cercare di essere più riflessivi.

5° Acquario: buon momento per iniziare un nuovo progetto.

Se siete indecisi su alcune scelte da compiere, è il caso di lasciarvi consigliare da chi conosce più di voi la materia su cui avete dei dubbi.

Oroscopo segni fortunati del 1° settembre

4° in classifica, Toro: le stelle vi invitano a essere più comprensivi in amore. Cercate di non fermarvi dinanzi le apparenze. Nel lavoro porterete a termine dei progetti importanti, cercate di esserne orgogliosi.

3° Ariete: non perdete tempo in chiacchiere e cercate di andare al nocciolo della questione. Sia in amore che nel lavoro sono favoriti quelli che assumeranno un atteggiamento più pratico.

2° Bilancia: siete molto passionali in questo periodo e di questa cosa ne gioveranno soprattutto coloro i quali sono vincolati a un rapporto. Sul lavoro è necessario tenere a freno l'intemperanza.

1° Sagittario: a partire da oggi si apre un nuovo capitolo della vostra vita secondo l'oroscopo del 1° settembre. Sarà fatto di tanti momenti positivi e di iniziative che renderanno la vostra vita frenetica e movimentata. In amore siate audaci.