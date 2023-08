L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 agosto. Che siate un segno di Fuoco, Aria, Terra o Acqua, scoprirete cosa vi riservano le stelle in amore e nel lavoro, e se soprattutto avrete delle opportunità da cogliere o delle sfide da affrontare. Ansiosi di sapere cosa fare per poter vivere al meglio la giornata che vi attende?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In campo sentimentale gli astri vi invitano a essere più spontanei. Non fatevi frenare dalla timidezza, ma esprimete i vostri sentimenti soprattutto se avete qualcosa da chiarire. Il cielo del periodo favorirà una maggiore complicità nel rapporto, che si prospetta più vivace del solito. E se state per fare un passo importante, come sposarvi o avere un figlio, potrete contare sul sostegno delle stelle che faciliteranno la scelta. Single, gli astri vi sorridono: vuol dire che una vostra insicurezza presto si rivelerà superata, se non addirittura infondata. Una nuova conoscenza vi coinvolgerà in una simpatica sfida: agite in modo da non lasciare troppi rimpianti!

Alcuni di voi potrebbero realizzare un sogno nel cassetto. Nel lavoro, la perseveranza finalmente restituirà buoni frutti. Riceverete elogi importanti e ricompense.

Scorpione: ★★★. Periodo segnato dagli astri in prevalenza come sottotono, incentrato in gran parte sulle solite cose, routine e prevedibilità che ben sapete. Riuscirete comunque a gestire la pressione che si potrebbe creare, soprattutto in famiglia, anche risolvendo alcune situazioni complicate che ormai sono più che evidenti.

Non abbiate paura di affrontare certe realtà, anche spiacevoli. Caso mai, provate a essere giusti e obiettivi. Nel lavoro, la buona attenzione nelle attività usuali favorirà il buon esito di una situazione rilevante. In amore non vi mancherà la determinazione giusta, a condizione però di saperla dosare con un pizzico di dolcezza e tanto buon senso.

Pronti a conquistare il cuore di chi vi piace? Da evitare intanto i luoghi affollati, gli spostamenti continui, il disordine. Impostate un ritmo di vita basato su tempi molto calmi.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 30 agosto pronostica un periodo lievemente sfavorevole? Calma, a tutto o quasi si può rimediare. In campo sentimentale avrete solo bisogno di un momento di relax: il riposo e la serenità di intenti potrebbero fare meraviglie. Ricordate che potrete contare anche sul sostegno del partner. Se non volete compromettere l’equilibrio del rapporto, siate più tolleranti e pazienti. Ciò non significa che dovete essere sempre concordi, ma almeno ascoltate senza interrompere. Single, particolarmente stressati in quest’ultimo periodo, cercate di meditare sulla situazione attuale: forse avete bisogno di qualche necessario cambiamento.

Qualcosa di imprevisto riguardo una persona potrebbe deludervi: siate pragmatici, anche perché chi non vi vuole bene certamente non vi merita! I veri amici non vi lasceranno sicuramente. Intanto non abbandonate le vostre idee ma concentratevi nel trovare una soluzione ai vostri problemi. Nel lavoro, qualche progetto potrebbe essere modificato: meglio crearsi una via d'uscita.

Oroscopo e stelle del 30 agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. L’oroscopo, in relazione al settore sentimentale pronostica una notevole audacia. Se la coppia avesse avuto in precedenza una crisi, è il momento di mettere in campo decisioni irrevocabili. La Luna, di certo aiuterà a mantenere un buon equilibrio interiore: riuscirete a seguire i pulsazioni del cuore ma anche a valutare le varie situazioni con estrema cautela; questo vi permetterà di riportare la serenità nella vita a due.

Single, in famiglia con una buona pianificazione potrete trovare i supporti che vi occorrono. L’importante è mantenere ferma la fiducia nelle vostre capacità, evitando di cambiare prospettiva o peggio, di fare una sciocchezza. Presto un buon risultato cesserà di farsi aspettare. Sentirete il bisogno di vivere emozioni profonde: lasciatevi andare ai voleri di Cupido in modo da provocare una svolta alla vita sentimentale. Nel lavoro, l’energia positiva del periodo sarà in armonia con i vostri progetti. La creatività non mancherà, nemmeno la possibilità di trasformare in realtà alcuni sogni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del 30 agosto evidenziano una giornata "ardente" in amore, infinitamente incandescente in alcune relazioni sentimentali basate sulla verace carnalità.

Con la configurazione astrale di questi giorni, riuscirete a liberarvi dai troppi vincoli che vivete in rapporto, dalla famiglia agli amici, passando per le persone che più ammirate o che vi fanno stare bene. Con questa scelta, renderete più solida la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Per chi è single, fase più che ottima non solo per chi cerca stabilità ma anche per i goduriosi del "mordi e fuggi". In tanti capirete meglio le vostre necessità riuscendo a rinnovare alcune abitudini che (forse) rischiano di appesantire la quotidiana esistenza. Camminerete finalmente con le vostre gambe nel settore lavorativo, cogliendo opportunità al momento stesso che si presenteranno. Non lasciatevi distrarre da sogni a occhi aperti: restate sul concreto!

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di mercoledì 30 agosto, in prospettiva prevede un giro di boa infrasettimanale decisamente al massimo delle possibilità; ovviamente tutte da cogliere nei diversi settori. Potrebbero arrivare belle novità, specialmente in merito a una situazione in corso: cercate di gestire il tutto, favorendo il ritorno della fiducia reciproca. La giornata di mercoledì, poi, in diversi casi potrebbe risultare davvero vivace e piacevolmente animata. Spontaneità, immediatezza e coraggio vi consentiranno di portare a casa un buon risultato in qualsiasi contesto. Dedicate un po’ del tempo libero agli amici, condividendo con loro i momenti di allegria e relax. Lavoro: risposte chiare e rapidità nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrerete, il partner non si tirerà indietro di fronte a una vostra richiesta assai intrigante.