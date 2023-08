L'oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 agosto vede un'affascinante Luna in congiunzione al Cancro, segno che dimostrerà forti emozioni nei confronti del partner, mentre Capricorno non dovrà mettere ogni cosa del proprio rapporto in discussione. Un forte spirito di conquista spingerà i Leone a dare il meglio in amore, mentre Pesci sarà più affabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 12 al 13 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 agosto 2023 segno per segno

Ariete: non sarà un fine settimana perfetto per i nati nel segno, almeno per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna potrebbe causare qualche piccolo dispiacere nei confronti del partner. Sul fronte professionale potrete gestire meglio i vostri progetti, ma dovrete dimostrare maggiore impegno. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un weekend discreto sul fronte sentimentale. Secondo l'oroscopo l'astro argenteo vi darà una mano, ma ricordatevi che con Venere in quadratura non potrete spingervi troppo oltre. Molto bene il settore professionale, grazie a stelle come Marte, Mercurio, Giove e Saturno che riempiranno di successi la vostra carriera. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile e soddisfacente in ambito amoroso, merito di Venere in sestile dal segno del Leone. Vi piacerà molto spendere del tempo insieme alla persona che amate, e dare vita a momenti da ricordare.

In ambito lavorativo dovrete fare di più di quello che state facendo se volete riuscire a ottenere di più, non solo economicamente, ma anche moralmente. Voto - 7️⃣

Cancro: un'affascinante Luna splenderà nel vostro segno zodiacale per tutto il fine settimana secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso mostrerete maturità e romanticismo a sufficienza per godere di un rapporto grandioso.

Anche nel lavoro arriveranno piacevoli soddisfazioni, merito di questo cielo che vi aiuterà nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Leone: un forte spirito di conquista vi spingerà a mostrare i vostri sentimenti verso la persona che amate. Single oppure no, questo periodo potrebbe essere quello giusto per fare breccia nel cuore della persona che amate.

In ambito lavorativo voglia di fare e senso di responsabilità non mancheranno. Sono i risultati che non vi convincono appieno. Voto - 7️⃣

Vergine: una bella Luna in sestile renderà il vostro fine settimana piacevole sul fronte amoroso per i nati nel segno. Presterete molta attenzione al vostro rapporto e come renderlo più interessante. Sul fronte lavorativo non vi farete fermare da questo caldo per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un weekend difficile sul fronte sentimentale. Anche se Venere sarà in buon aspetto, con la Luna in quadratura mostrarsi romantici nei confronti del partner potrebbe non essere sufficiente. Sul fronte professionale prendete i vostri progetti con la dovuta calma, senza agire d'impulso.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo discreto in amore per i nati nel segno. In questo fine settimana, la Luna sarà in trigono dal segno amico del Cancro, e il vostro rapporto con il partner sarà un po’ meno travagliato. Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, e presto raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che in ambito lavorativo continua a non essere così entusiasmante per i nati nel segno. Fortunatamente in amore ci penserà il pianeta Venere in trigono a risollevare il vostro morale. Il sostegno del partner sarà importante per vivere momenti sereni e superare i momenti difficoltà. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrologiche complicate sul fronte sentimentale.

Mettere in discussione ogni aspetto del vostro rapporto potrebbe rendere quest'ultimo molto difficile da portare avanti. Molto meglio il settore professionale grazie a Mercurio e Marte favorevoli, che vi aiuteranno nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: questo fine settimana di agosto non sarà il massimo per quanto riguarda i sentimenti. Potete essere meglio di così nei confronti del partner. Dovrete soltanto essere più comprensivi e pazienti. In ambito professionale alcuni progetti potrebbero lasciarvi perplessi, e richiedere del tempo per portarli a termine. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi renderà più affabili sul fronte sentimentale. Non avrete paura di mostrare le vostre emozioni, che, se espresse con maturità, potrebbero regalarvi momenti indimenticabili. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno e serietà. Ciò nonostante meglio non ambire troppo in alto. Voto - 7️⃣