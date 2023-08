Secondo l’oroscopo dell'11 agosto 2023 i single del Toro inizieranno ad annoiarsi a trascorrere molto tempo da soli. Per i cuori solitari che appartengono allo Scorpione ci sarà l'opportunità di fare incontri interessanti, mentre per molti single dell’Acquario inizierà un periodo di rinascita. Per sapere che cosa hanno architettato le stelle per i single dei 12 segni zodiacali leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di venerdì 11 agosto.

La giornata dei single secondo l'oroscopo dell'11 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata non aspettatevi alcun aiuto dalle stelle, poiché sono particolarmente ostili nelle questioni di cuore.

State attraversando un momento di indecisione. Quelli della prima decade si renderanno conto che forse è giunto il momento per l’auto riflessione; prenotate una vacanza rilassante.

Toro – Trascorrete la maggior parte del vostro tempo da soli e questo inizia ad annoiarvi. Cercate di usare la solitudine come un’opportunità per crescere e conoscere voi stessi. I nati nella terza decade non devono prendere decisioni frettolose e riflettere con calma.

Gemelli – È da tempo che non riuscite a concentrarvi sull’amore. La vostra vita è incentrata solo sul lavoro. Forse è arrivato il momento giusto di concentrarvi sull’amore e di sfruttare le fortunate occasioni che si presenteranno in questo periodo.

Se appartenete alla terza decade, le amicizie importante vi aiuteranno a raggiungere facilmente la felicità e il successo.

Cancro – Nessuno potrebbe mai dire che le vostre intenzioni sono cristalline. Trascorrete tre giorni alla settimana affermando che non cederete mai all’amore, altri tre sognando proposte di matrimonio e il giorno rimanente pensando che entrambe le idee siano ridicole.

Per i nati nella prima decade, soddisfare tutte le esigenze della persona che esce con voi non è affatto un problema. Chiunque vorrebbe qualcuno come voi al proprio fianco.

Previsioni astrologiche per il giorno 11 agosto, vita da single: da Leone a Scorpione

Leone – Tante delusioni hanno messo alla prova il vostro ottimismo, ma le stelle vi promettono che finalmente incontrerete l’amore della vostra vita.

Se appartenete alla prima decade, avrete qualche problema con una persona nata sotto il segno dell’Ariete o del Sagittario, e le relazioni potrebbero cambiare improvvisamente. Una nuova conoscenza vi darà tanta voglia di vivere e di osare.

Vergine – Guardando negli occhi dello sconosciuto, vedete la promessa di un amore duraturo. L'Oroscopo, però, consiglia di rallentare, di non volare troppo con la fantasia, di indagare a fondo per scoprire che intenzioni ha quella persona con voi. Se appartenete alla seconda decade, le stelle vi promettono una notte di passione ardente con una persona nata sotto il segno del Toro.

Bilancia – Accettate la vita per quello che è: una ruota che gira e che a volte cerca di travolgervi.

Siate forti, tempi migliori stanno per arrivare. Il cielo stellato regala ai nati della seconda decade una serata da sogno, ma qualche dubbio di troppo rischierà di rovinare tutto. Cercate di capire cosa volete veramente.

Scorpione – Se volete una vita tranquilla, dovete scegliere una persona amorevole, tenera e saggia. Se non avete voglia di impegnarvi in una relazione amorosa, non ha senso portare avanti la ricerca dell’anima gemella. Se siete nati nella terza decade, questa giornata vi darà tantissime opportunità di incontrare persone che si adattano al vostro carattere frizzante.

Previsioni dell'oroscopo dei single per la giornata di venerdì 11 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi siete trattenuti in amore e la vostra timidezza ne è la causa.

Una persona molto speciale entrerà nella vostra vita in questo periodo e non dovreste procrastinare. Fate un bel respiro profondo e approfondite la conoscenza. Una giornata vincente per voi nati nella terza decade, aspettatevi nuovi incontri e momenti di seduzione abbastanza da far venire le vertigini.

Capricorno – Non ha senso girarci intorno, questa è una giornata decisamente triste. Il desiderio di collezionare storie d’amore sarà solo un sogno e niente di più, mentre l’idea di legarvi a un’altra persona continua a turbarvi. Se siete nati nella terza decade, abbandonatevi alla passione, anche se dura una sola notte.

Acquario – Periodo di rinascita, dopo tanti momenti agitati, ricomincerete a sorridere.

Se appartenete alla prima decade, non è il momento giusto per pensare solo al lavoro: concentratevi su altri aspetti molto importanti e dedicatevi alle cose essenziali o alle persone amate.

Pesci – Dovete riflettere se quella persona così diversa da voi sta pensando a voi. Pensateci prima di lasciarvi andare senza scrupoli. Per quelli che sono nati nella terza decade, è difficile sopportare gli sbalzi d’umore della persona che stanno frequentando. Armatevi di pazienza, soprattutto in amore.