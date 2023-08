L'Oroscopo del weekend che va dal 2 al 3 settembre vedrà una Bilancia carica al lavoro grazie a Marte, mentre Leone sarà pronto a nuove sfide. La Luna in Ariete porterà serenità e voglia di fare al segno di fuoco, mentre Scorpione sarà più speranzoso in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana, dal 2 al 3 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 settembre 2023 segno per segno

Ariete: il primo fine settimana di settembre si rivelerà davvero soddisfacente per voi nativi del segno. Godrete del favore della Luna e di Venere, e il vostro rapporto sarà davvero armonioso.

Nel lavoro riprenderete lentamente a dare il meglio di voi, ma per il momento, preferirete non affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Anche se sentirete gli influssi benefici della Luna in arrivo nel vostro segno, Venere in quadratura potrebbe rendervi un po’ troppo apatici. Nel lavoro avete dato tanto nell'ultimo periodo. Non avete bisogno di dimostrare ancora tanto di quello che sapete fare, perché con Giove e Mercurio favorevoli, potrete centrare comunque ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo favorevole sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, e sarete in grado di dimostrarvi un valido compagno di vita per il partner.

Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di mettere le mani su nuovi progetti, che potrebbero darvi migliori opportunità. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale in calo durante il prossimo fine settimana. Avete ottenuto risultati straordinari quest'estate. Ora, con Marte in quadratura, continuate a dare il meglio di voi, ma senza avere pretese troppo elevate.

In amore la Luna sarà in quadratura, dunque cercate di avere pazienza nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un weekend positivo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in trigono e Venere in congiunzione alimenteranno il vostro romanticismo sfrenato nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro, sarete aperti a nuove sfide, ma dovrete a conoscenza di tutti i pro e i contro. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questo primo fine settimana di settembre. Questo cielo sarà abbastanza sereno da poter vivere un bel rapporto con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio e Giove saranno vostri alleati, e anche se ci vorrà un po’ di impegno extra, sarete comunque in grado di raggiungere importanti obiettivi professionali. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in opposizione potrebbe creare qualche spiacevole incomprensione tra voi e la persona che amate. Secondo l'oroscopo, potrete ancora contare su Venere in sestile, ciò nonostante, meglio non superare certi limiti.

In ambito lavorativo Marte in congiunzione vi aiuterà a gestire meglio gli incarichi più gravosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: tra voi e il partner continuerà a non esserci una grande intesa a causa di Venere in quadratura. L'estate ormai volge al termine, e voi sarete più speranzosi di poter voltare pagina e risalire la china. In ambito lavorativo sarete particolarmente abili in quel che fate, considerato che sta per avvicinarsi un periodo più prospero e piacevole per voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno a vostro agio, e riuscirete a godere di momenti davvero appaganti con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Marte in sestile, ciò nonostante, ci sarà ancora molto da fare prima di riuscire a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo del fine settimana. Non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. Sarà importante dunque moderare il vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro le energie a disposizione non saranno molte. Anche se avrete molte idee, portatele avanti uno alla volta. Voto - 6️⃣

Acquario: Marte in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti professionali in modo più efficace. Avrete sicuramente molta strada da percorrere ancora, ciò nonostante state percorrendo il sentiero giusto per il successo.

In amore la Luna in sestile vi darà una mano, ma attenzione a Venere in opposizione dal segno del Leone. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale discreta in questo fine settimana per voi nativi del segno. In amore ci sarà una piacevole stabilità tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Marte non sarà più opposto, e con Giove e Saturno in buon aspetto potrete mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️