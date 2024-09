L'oroscopo della giornata di mercoledì 25 settembre annuncia il Leone un po’ avido di sentimenti a causa di questo cielo cupo, mentre i nativi Gemelli saranno un po’ ribelli in campo professionale. I nativi Pesci godranno di forti emozioni, invece il Capricorno sarà prudente nel lavoro, cercando comunque di raggiungere il successo che merita.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì non sarà estremamente influente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura dal segno del Cancro faticherete un po’ ad esternare le vostre emozioni, ciò nonostante sarete sulla strada giusta verso una ripresa.

In campo professionale le energie a disposizione non saranno molte, ma avrete le idee chiare su quale direzione prendere per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo in sestile vi aiuterà a trovare un po’ di stabilità all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'Oroscopo. Considerato Venere in opposizione dal segno dello Scorpione, cercate di essere un po’ più morbidi nei confronti del partner. Riguardo il lavoro, sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità professionali, e potreste raggiungere interessanti obiettivi rimboccandovi le maniche. Voto - 7️⃣

Gemelli: trascorrere un po’ di tempo in più con il partner vi farà sicuramente bene. Con il giusto benessere interiore, sarà possibile costruire un forte legame con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro sarete un po’ ribelli, con quella voglia di ambire in alto a qualunque costo. Nonostante le tante potenzialità però, meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mercoledì d'oro per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia viaggerà lungo la giusta direzione, riempiendo il vostro rapporto con momenti di serenità e passione.

Sul fronte professionale la vostra produttività sarà ottima, e i prossimi progetti potrebbero darvi buone soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Leone: con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, potreste essere un po’ avidi di sentimenti. Va bene avere una giornata no, ma non dovrete dare inizio a un periodo del genere, scatenando un effetto domino dalla quale sarà difficile uscire.

In campo lavorativo i vostri progetti andranno avanti, anche se sentirete la necessità di cimentarvi in nuovi ambienti professionali. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale davvero equilibrata per voi nativi del segno, che vi permetterà di vivere una giornata piena di soddisfazioni. In amore ci penseranno la Luna e Venere a costruire un rapporto emozionante con la persona che amate. In campo lavorativo Mercurio e Marte saranno due tasselli fondamentali verso il successo. Attenzione però a Giove e Saturno contro, che potrebbero portare sfortunati imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà un mercoledì particolarmente allettante in amore a causa della Luna in quadratura. Sarà necessario non correre troppo con la vostra relazione di coppia per non spiazzare il partner e causare spiacevoli incomprensioni.

In campo professionale Giove sarà favorevole. un pizzico di fortuna sarà di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: godrete di un cielo spettacolare per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, i vostri sentimenti verso il partner saranno ben chiari, e vi spingeranno a vivere una relazione di coppia unica. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo pieno di novità e progetti nuovi da sviluppare che potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso gradevole durante questo mercoledì di settembre. Anche se questo cielo non sarà estremamente favorevole, il vostro rapporto sarà abbastanza piacevole, spingendovi a fare sempre qualcosa in più per la persona che amate.

Nel lavoro attenzione a non essere precipitosi in quel che fate, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì che invita alla prudenza considerato Marte in opposizione. Anche se Mercurio sarà favorevole, riflettete bene sulle decisioni da prendere in questo periodo. Anche in amore fate attenzione a non correre troppo. Con la Luna in opposizione, non basterà essere romantici per costruire una relazione di coppia stabile. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo non particolarmente luminoso dal punto di vista sentimentale considerato Venere in quadratura dal segno dello Scorpione. Avrete bisogno di comprendere meglio i sentimenti del partner, e capire cosa potete fare per poter stare bene insieme.

Sul fronte professionale questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante potrete comunque cercare di costruire il successo che meritate, senza correre troppi rischi. Voto - 6️⃣

Pesci: il vostro rapporto con il partner sarà semplicemente fantastico nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, vivrete momenti di gioia, gettando le basi verso una relazione completamente rinnovata. In campo professionale Marte sarà vostro alleato, ma attenzione a Mercurio e Giove contro, che potrebbero rallentare lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 7️⃣