L'estate ha ormai preso il controllo della situazione e, nonostante qualche acquazzone e qualche insolita nevicata, continua ad avanzare con un agosto ricco di sorprese e interessanti novità. L'Oroscopo prevede il sopraggiungere di una carica energetica non indifferente che donerà al segno della Vergine ottime possibilità di successo. Periodo di incertezza, invece, per gli Ariete, che potranno osservare Bilancia e Pesci mentre si godono una settimana di meritato riposo.

Di seguito l'oroscopo dal 14 al 20 agosto per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - l'oroscopo della settimana di agosto non sembra prevedere l'arrivo di un periodo particolarmente movimentato per l'Ariete. Le discussioni passate hanno lasciato qualche incertezza nell'aria, ma non vi è nulla di cui doversi preoccupare. Varie opportunità si apriranno lungo il cammino e potrebbe essere necessario lasciarsi alle spalle i pensieri negativi per poter proseguire lungo il cammino che è stato tracciato. Le persone care saranno sempre pronte a offrire una mano d'aiuto nel momento del bisogno.

Toro - l'aria sembra essere intrisa di positività. Buone notizie potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, portando con sé varie opportunità che non dovranno assolutamente essere lasciate al caso.

A livello lavorativo sembra bollire qualcosa in pentola in grado di smuovere positivamente anche l'aspetto economico della vita.

Gemelli - secondo le previsioni dell'oroscopo, anche per il segno dei Gemelli potrebbero sopraggiungere sorprese inaspettate che riusciranno non solo a portare il sorriso sulle labbra dei Gemelli, ma anche riscontri positivi sotto vari punti di vista.

Sia a livello lavorativo che nell'ambito sentimentale potrebbero esserci novità interessanti.

Cancro - chi è nato sotto il segno del Cancro riuscirà ad avvertire attorno a sé l'affetto dei propri cari. L'amore continuerà a essere nell'aria e a contribuire all'accrescere del buonumore. Considerando le posizioni astrali abbastanza ottimali, si può considerare il periodo in questione come il migliore di tutto il mese.

Muovendosi bene in questa settimana si potranno gettare solide fondamenta per i giorni a venire.

Leone - prendere decisioni mentre si è in preda alla rabbia o all'eccitazione, non è consigliabile, soprattutto quando si parla di un segno zodiacale come quello in questione. Mantenere la calma, vagliando le varie ipotesi, aiuterà a evitare di immergersi in situazioni spiacevoli. L'oroscopo della settimana in questione non può che considerare il Leone come uno dei segni più grintosi.

Vergine - un'energia quasi contagiosa avvolgerà le giornate dell'intera settimana, portando al segno della Vergine la possibilità di creare situazioni tanto intriganti quanto positive. Chi ha in mente di costruire in maniera solida e rosea il proprio futuro, potrà iniziare a muoversi già da adesso.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia è in arrivo un periodo di meritato riposo. Ritagliare qualche attimo da dedicare esclusivamente al relax non sarà di certo impossibile e aiuterà a mantenere alto l'umore e le energie. Ottimi incontri potrebbero farsi portatori di interessanti novità anche, e forse soprattutto, per il futuro.

Scorpione - le energie, secondo quanto previsto dall'oroscopo, accompagneranno questo segno zodiacale anche durante la penultima settimana di agosto. Le prospettive lasciano ben sperare, portando gioia e una carica energetica non da poco. Riuscire a trascorrere dei momenti di intimità intensi ed emozionanti non sarà per nulla complicato.

Sagittario - una settimana ricca di emozioni e, soprattutto, momenti particolarmente interessanti e in grado di portare migliorie sotto vari aspetti. Riuscire a far combaciare tra loro i vari impegni non sarà impossibile, così come potrebbe sembrare abbastanza semplice collezionare vittorie e promozioni quasi inaspettate. Resistere e mostrare le proprie capacità aiuterà ad accelerare i vari processi.

Capricorno - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di agosto non sembra prevedere molta serenità per il segno del Capricorno. Con Venere in posizione non proprio ottimale potrebbe risultare complicato trovare un punto di comune accordo con il partner, motivo per cui potrebbe essere consigliabile rendersi leggermente più accomodante e mettere da parte l'orgoglio.

Godersi quei pochi momenti di relax aiuterà a non perdere le staffe.

Acquario - se da un lato l'amore sembra non mancare mai, dall'altro non si può far finta di non vedere l'accavallarsi di impegni che continuano a ergersi all'orizzonte. Riuscire a ritagliare qualche attimo da dedicare a sé stessi potrebbe non essere semplice e per tale motivo è consigliabile affidarsi alle cure amorevoli del partner. Mai vergognarsi di chiedere aiuto, specialmente quando si sta raggiungendo il limite.

Pesci - una settimana di meritato riposo verrà accolta a braccia aperte da coloro nati sotto il segno zodiacale dei Pesci. L'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti e al contempo piatte, ma non per questo monotone. Dopo mesi di duro lavoro, riuscire a trascorrere qualche giorno in completo relax potrebbe sembrare quasi un sogno a occhi aperti.