Secondo l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 agosto 2023 i single del Toro vivranno momenti molto intensi. Per i Leone è giunto il momento di rafforzare il legame con la persona amata, invece per i Vergine sarà una settimana segnata da dubbi e preoccupazioni. Per gli Acquario le stelle promettono giornate all’insegna del relax. A seguire l’astrologia dedicata alla settimana di Ferragosto e le previsioni degli astri rivolte a tutti i segni zodiacali.

La vita di coppia e single secondo l'oroscopo settimanale 14-20 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Siete sempre sensuali e affascinati, ma in questa settimana di Ferragosto aggiungerete qualcosa di meglio nella vostra vita di coppia: una torrida sessualità.

Il vostro partner potrebbe implorare pietà. Single, grazie a questo bellissimo aspetto di Venere, sarete al settimo cielo, a patto di assaporare ogni minuto che passa. Le vostre relazioni amorose vi daranno la massima soddisfazione.

Toro – L'aspetto della Luna di questa settimana renderà intensa la vita dei single. Tuttavia, l’influenza della Luna, anche positiva, è accompagnata questa volta da un sentimento di fatalità. Inoltre, sfruttate bene i lati positivi di questa Luna, essendo rigorosa e onesta nei vostri sentimenti, ma senza infiammarvi troppo. Nettuno, il maestro dei sentimenti e del romanticismo, vi renderà euforici. Siete felici come coppia? Non esitate più, avviate un progetto comune.

A seconda della vostra situazione, sarà un lavoro, un impegno umanitario, un viaggio, un figlio.

Gemelli – Da qualche tempo giocate la carta della sicurezza emotiva, nessuna follia. Alla fine, non vi è andata troppo male e vi impegnerete a mantenere questo clima di stabilità che siete riusciti a creare nella vostra relazione d’amore.

Single, avrete un incontro decisivo sotto l’occhio compiacente del pianeta Giove, ma questa relazione non sarà facile.

Cancro – Un’aura particolarmente romantica circonderà la vostra vita sentimentale in questa settimana di Ferragosto. Potrete fare i salti di gioia, e sentirvi giovani e audaci. Tuttavia, dovete fare molta attenzione: tirate i freni quando sentite che l’atmosfera sta prendendo una piega che vi mette a disagio.

Eviterete così alcune sfortunate follie.

Previsioni astrologiche per l'amore di coppia e single, settimana 14-20 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Questa volta, i pianeti hanno deciso di lasciarvi fare le cose a modo vostro. In ogni caso, approfittate del vostro margine di libertà per rafforzare il vostro rapporto di coppia, perché i vostri successi tendono a oscurare la persona che amate. Single, il buon aspetto di Venere favorirà gli incontri romantici. In questa settimana di Ferragosto, avrete solo l’imbarazzo della scelta: passione ardente, complicità intensa, oppure avventure sensuali.

Vergine – Settimana instabile, piena di dubbi e preoccupazioni. Molto probabilmente dubiterete della sincerità dei sentimenti di una persona cara.

Per andare a fondo, mettetela alla prova, chiedendole un favore o fingendo di passate un brutto momento. Solo così potrete scoprire come si comporta la persona amata nei vostri confronti. Se il vostro rapporto coniugale è stato colpito da incomprensioni, questo è il periodo giusto per discutere con franchezza e calma con il vostro coniuge.

Bilancia – Plutone farà luce sulla vostra vita coniugale, vi spingerà a dare più attenzione alla persona amata e a portare a termine i progetti di vita comune. Se non siete soddisfatti della vostra relazione romantica, non sarete dell’umore giusto per accettare lo status quo. Se siete single, la solitudine affettiva vi peserà ma, allo stesso tempo, sarete talmente esigenti che vi sarà difficile trovare la persona giusta per voi.

Scorpione – La vostra vita di coppia beneficerà di una bella spinta da Venere. La buona influenza di questo pianeta dell’amore giocherà a vostro favore, regalandovi una settimana piena di sensualità e complicità. Non avrete davvero motivo di lamentarvi. Single, questa settimana di Ferragosto vi invita a essere molto prudenti. Non soccombete al fascino delle belle parole. Rischiate di essere ingannati perché in questo periodo sarete facilmente influenzabili. Riflettete attentamente o prendete le distanze, non saltate alle conclusioni o potreste finire in una situazione di stallo.

Astrologia per la settimana di Ferragosto, vita di coppia e single: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I rapporti di coppia saranno buoni, ogni partner manterrà una certa indipendenza ma sarà coinvolto totalmente da progetti di vita comune.

Tuttavia, dovreste avere più controllo sul vostro carattere irrequieto e irrazionale, se volete che l’armonia continui a regnare nella vostra vita di coppia. Single, Plutone riaccende i fuochi dell’amore. Se in questa settimana prenderete una cotta, vivetela intensamente, senza farvi troppi filmini mentali.

Capricorno – Ogni riluttanza che avete avuto fino ad adesso sarà eliminata in maniera definitiva. L’atmosfera astrale a forte preponderanza venusiana vi incoraggerà a esprimere i vostri sentimenti in maniera esplicita, senza però arrivare a scocciare o mettere in imbarazzo chi amate. Il vostro nuovo atteggiamento sarà benefico e accattivante: "Non amano coloro che non dimostrano il loro amore" (Shakespeare).

Acquario – Vivrete una settimana molto felice in coppia. Le stelle vi promettono un clima di relax e complicità notevole. Non avrete bisogno di esprimere ciò che sentite, perché tutto sarà intuito, percepito, compreso dalla persona amata ancora prima che voi stessi capiate ciò che sentite o desiderate. Single, diversi pianeti si faranno in quattro per promuovere il vostro successo in amore. Faciliteranno le vostre conoscenze, rendendovi eloquenti e più attenti del solito alle parole e ai desideri delle vostre future conquiste.

Pesci – Secondo l'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ci sarà la possibilità di innamorarsi a prima vista e questo legame porterà dritto al matrimonio o alla convivenza.

Molte coppie metteranno in discussione molte cose acquisite. Ciò che conta è la vostra gioia di vivere, le vostre certezze di essere sulla strada giusta. I vostri momenti saranno tutti dedicati all’amore e ci sarà poco spazio per qualsiasi altra cosa.