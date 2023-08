L'oroscopo della giornata di sabato 12 agosto prevede un Cancro di ottimo umore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Scorpione inizierà il fine settimana con il piede giusto. Capricorno dovrà stare attento a quello che dice nei confronti del partner, mentre Toro sarà abbastanza motivato, non solo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 12 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 12 agosto 2023 segno per segno

Ariete: prima giornata del weekend che purtroppo non sarà delle migliori per voi nativi del segno.

Il vostro umore vacanziero potrebbe venire meno in questo periodo, ma ciò non vorrà dire che tra voi e il partner ci sarà una netta crisi. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per mettere in sospensione alcune mansioni e dedicarsi ad altro. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedrà la Luna favorirvi. Sarete piuttosto motivati in amore, soprattutto voi single. Potrebbe essere un buon momento per portare nuove conoscenze nella vostra vita. Anche in ambito lavorativo avrete buone idee ed energie a sufficienza. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di sabato si rivelerà abbastanza romantico per voi e per il partner, con momenti davvero appaganti grazie a Venere in sestile.

Sul fronte professionale questo periodo di vacanza andrà sfruttato fino in fondo per cercare di riordinare le idee, ricaricare le batterie e tornare più forti di prima. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato che vi vedrà di ottimo umore secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà in congiunzione al vostro segno e potrete godere di una relazione più spensierata.

In ambito lavorativo non avrete rivali nel vostro ambiente professionale, merito di questo cielo che vi darà tutto ciò di cui avrete bisogno per aspirare in alto. Voto - 9️⃣

Leone: Venere in congiunzione continuerà a rendere questo agosto molto interessante dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, non dovrete lasciarvi sfuggire per nessun motivo le occasioni amorose che arriveranno.

Per quanto riguarda il lavoro ci metterete tutto il vostro impegno in alcune mansioni, arriveranno le giuste gratificazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna si sposterà in una posizione più invitante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questo weekend potrebbe darvi grandi soddisfazioni in amore. Non dubitate dei vostri sentimenti, soprattutto se la persona che vi piace è davvero importante per voi. Nel lavoro alcuni importanti obiettivi saranno solo frutto del vostro duro impegno. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo all'inizio di questo fine settimana. La giornata di sabato potrebbe rivelarsi complicata per voi e per il partner, colpa della Luna in quadratura dal segno del Cancro.

In ambito lavorativo sarete abbastanza attivi, ciò nonostante sarà importante non affaticarsi troppo. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo sabato di agosto inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal Cancro renderà questo periodo più stabile e tranquillo per voi e il partner, ma non sarà comunque eccellente. Sul fronte professionale dimostrerete il vostro impegno, ciò nonostante, sappiate che sarà importante coltivare anche il rapporto con i vostri colleghi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in trigono dal segno amico del Leone. Vi sentirete piuttosto bene con la persona che amate e in grado di cogliere le occasioni che arriveranno per costruire un forte rapporto.

In ambito lavorativo questo cielo non sarà così clemente nei vostri confronti. Fortunatamente, il periodo non sarà così intenso e complicato. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, dovrete fare attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti del partner per poter preservare il vostro rapporto. Sul fronte professionale riuscirete a cavarvela e a gestire bene questo periodo grazie a Marte e Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di sabato sufficiente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale faticherete a sentirvi in armonia nei confronti del partner. Anche voi single potreste non avere le idee chiare nei confronti di una persona in particolare.

Per quanto riguarda il lavoro state lentamente recuperando terreno, ma certi obiettivi sono ancora molto lontani. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo che vi vedrà abbastanza vivaci sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna in trigono terrà attivo il vostro rapporto, portando nuovi interessanti momenti tra voi. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete particolarmente efficienti, ciò nonostante cercherete di metterci tutta la vostra volontà. Voto - 8️⃣