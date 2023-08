L'Oroscopo dell'autunno 2023 per la fortuna vedrà come segno favoriti della stagione quello dell'Acquario, dotato di una creatività eccezionale che regalerà ai nati sotto questo segno dei guadagni eccellenti. Ci saranno ottime proposte per il segno dello Scorpione, mentre in ribasso si troverà il segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per l'autunno 2023 per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo dell'autunno segno per segno: Gemelli determinato

1° Acquario: la creatività sarà al centro della vostra vita professionale nel corso dell'autunno 2023.

Nuovi guadagni e nuove opportunità potrebbero realmente farvi sentire pienamente realizzati, chiudendo anche alcuni capitoli della vostra vita che a causa proprio del denaro mancante non eravate riusciti a fare prima. Raggiungerete una piena realizzazione dei progetti più ambiziosi che cova la vostra mente, portandovi ad un livello superiore. La carriera avrà dei salti di qualità inarrivabili.

2° Scorpione: potrebbe arrivare una proposta di lavoro che per il vostro segno significherà essere più indipendenti, fare qualcosa di diverso e allo stesso tempo entusiasmante e che con il trascorrere delle giornate potrebbe regalarvi delle prospettive sempre nuove. Con i colleghi la collaborazione si farà sempre più intensa portando a casa di risultati davvero eccellenti e che non sempre siete riusciti a perseguire nel corso di quest'anno.

Continuate così.

3° Gemelli: la determinazione ora farà parte integrante della vostra quotidianità lavorativa. Avrete nuove prospettive di fare affari che saranno illuminati non soltanto dalla creatività ma anche da una bella fortuna che vi darà solo soddisfazioni. L'oroscopo prevede una intensa collaborazione con le persone che vi circondano sul lavoro, e la quasi totale assenza di conflittualità all'interno dello stesso.

4° Bilancia: per il vostro segno si aprirà una stagione fatta di nuove scoperte, di nuove conoscenze ma soprattutto di una svolta davvero ragguardevole per la vostra carriera. Il salto di qualità che stavate attendendo finalmente sarà alle porte, e anche i guadagni potrebbero subire una impennata. Largo anche alle energie, perfette per sostenere determinati ritmi professionali, forse a quelli a cui non siete esattamente abituati.

Ariete impegnato

5° Sagittario: risveglio della fortuna. La fortuna di questo periodo segnalerà continue opportunità professionali che dovreste essere in grado di cogliere e di sfruttare al massimo. Una nuova energia si impossesserà della vostra mente e del vostro corpo, arrivando ad alcuni traguardi che finora avete solamente sognato di raggiungere. Sarete in grado di focalizzarvi molto su alcune esperienze professionali nuove e degne di nota.

6° Leone: stimolati. Sarete alla ricerca di stimoli professionali nuovi, di sbocchi lavorativi che possano fare al caso vostro. Allo stesso tempo potreste avere una predisposizione molto accentuata per quelle mansioni per cui già avete pronti dei piani.

Secondo l'oroscopo ora i guadagni non saranno moltissimi, ma la fortuna potrebbe toccarvi esattamente verso la fine della stagione, ovvero quando troverete basi molto più solide per la vostra carriera.

7° Ariete: questo autunno 2023 comincerà con moltissimi impegni e responsabilità a cui adempiere, secondo l'oroscopo. Dovrete essere preparati ad ogni sorta di sfida, concentrarvi al massimo e rendere le cose non solo semplici per voi ma anche per le persone che vi circondano. La vostra carriera conoscerà dei risvolti decisamente positivi entro la fine della stagione autunnale, mentre dovreste fare attenzione ad alcune spese impreviste ed evitare di utilizzare inutilmente i vostri guadagni.

8° Vergine: avrete poche prospettive per le questioni professionali in questo momento, per cui conviene di gran lunga andare avanti con un lavoro che, seppure ripetitivo, potrebbe farvi sentire relativamente al sicuro.

Nel corso di questo autunno 2023 però potrebbero presentarsi delle occasioni molto allettanti, soprattutto per quanto concerne la sfera dei guadagni. Fare in modo che la creatività riemerga sarà un compito né facile né difficile.

Toro cauto

9° Toro: per questo periodo sarà consigliato di procedere con cautela sul piano finanziario, di non osare troppo con le sfide finanziarie e di continuare a lavorare mantenendo un basso profilo. In questo modo avrete la possibilità di cambiare la vostra tabella di marcia e di sviluppare nuove idee che al momento potrebbero essere rigettate. La fortuna al momento potrebbe essere alquanto bassa anche per i guadagni, secondo quanto riportato dall'oroscopo dell'autunno 2023.

10° Pesci: in attesa di energia. Avrete un po' di fortuna che saprete sempre e comunque sfruttare a vostro vantaggio, promuovendo qualche piccola strategia per aggirare gli ostacoli. Le energie potrebbero essere poche, ma non mancheranno le giornate in cui sentirete che ritornano, e anche più forti di prima. La fine dell'autunno potrebbe farvi anche una piccola sorpresa che però per voi potrebbe valere moltissimo.

11° Cancro: fin dalle prime giornate dell'autunno 2023 potreste accorgervi di avere molta difficoltà con le sfide che si presenteranno e con quelle situazioni burocratiche con le quali ancora non avete fatto i conti. Secondo l'oroscopo sarà una stagione molto difficile anche sul piano finanziario, per cui non sarà molto strano se doveste fare qualche sacrificio per poter coprire delle spese, soprattutto quelle di carattere familiare.

12° Capricorno: stanchezza. Avrete delle settimane molto turbolente sul piano economico. Potreste avere un po' di difficoltà con le spese ma al tempo stesso qualche opportunità potrebbe darvi qualcosa per cui valga la pena mettersi in gioco. Secondo l'oroscopo potreste avere degli ostacoli che solo in un secondo momento riuscirete ad eliminare, per cui la pazienza sarà uno strumento molto efficace per superare l'autunno.