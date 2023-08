L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto 2023 offre uno sguardo avvincente verso il futuro. In questa affascinante avventura, ci immergeremo nelle previsioni zodiacali da lunedì 21 a domenica 27 agosto, accompagnate dalla classifica a stelline settimanale segno per segno.

Durante questa settimana, il cielo astrologico presenta un'affascinante combinazione di influenze. Il Sole si troverà nel segno della Vergine, portando attenzione ai dettagli, all'organizzazione e al perseguimento degli obiettivi. Marte altresì, farà in suo ingresso in, generando purtroppo energia negativa per il segno.

Questo posizionamento potrebbe scoraggiare ad affrontare nuove sfide o disallineare l'armonia nelle relazioni.

L'Astro della Terra, intanto, nel suo prossimo tour settimanale presenta tre tappe. Martedì 22 agosto alle ore 01:22, la Luna entrerà in Scorpione mentre giovedì 24 agosto alle ore 10:07, la stessa Luna entrerà nel segno del Sagittario. Infine, sabato 26 agosto godremo della Luna in Capricorno, chiudendo così la settimana dei transiti lunari.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 21 a domenica 27 agosto con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Durante questa settimana, avrete l'opportunità di affrontare situazioni che metteranno alla prova la vostra determinazione.

Le giornate più favorevoli saranno lunedì 21 e domenica 27, in cui la vostra energia sarà in cima e potrete ottenere risultati significativi. Martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26 saranno altrettanto promettenti, offrendo spazio per decisioni chiave e progressi personali. Il vostro impegno sarà premiato. Mentre venerdì 25 richiederà una maggiore attenzione, non sottovalutate il vostro potenziale in quella giornata.

Giovedì 24, mantenete la calma e prendetevi del tempo per riflettere sulle cose da fare prossimamente.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 21 e domenica 27;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ venerdì 25 agosto;

★★ giovedì 24 agosto.

♉ Toro: voto 6. In questa settimana, voi nativi nel generoso segno del Toro affronterete diverse problematiche che daranno comunque modo di ricavare esperienze positive.

Lunedì 21 e mercoledì 23 saranno giorni in cui potrete brillare, portando avanti i vostri obiettivi con fiducia. Martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25 vi chiederanno di lavorare sodo e fare delle scelte sagge. La vostra determinazione sarà la chiave del successo. Sabato 26 sarà un giorno in cui meglio non rilassarsi troppo: per un po' e godetevi i frutti del lavoro già svolto. Domenica 27, prendetevi del tempo per riflettere sulle vostre aspirazioni future e su come potete progredire ulteriormente: altro meglio non fare...

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 21 e mercoledì 23;

★★★★ martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ sabato 26 agosto;

★★ domenica 27 agosto.

♊ Gemelli: voto 5.

I sette giorni a venire, nel complesso, porteranno diversi impegni a molti del segno dei Gemelli. In questa settimana certamente si dovranno affrontare alcune difficoltà. Domenica 27 agosto rappresenterà il momento migliore dell'intero periodo: riflettete, cercando di prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Lunedì 21, martedì 22 e sabato 26 saranno giorni in cui potrete trovare sostegno dagli altri e fare progressi nei vostri progetti. Giovedì 24 e venerdì 25 richiederanno una maggiore concentrazione per superare ostacoli assai impegnativi: dai, ce la farete! Mercoledì 23 agosto, cercate di affrontare le situazioni con flessibilità e adattabilità, poiché potrebbero esserci intoppi o imprevisti da gestire.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ domenica 27 agosto;

★★★★ lunedì 21, martedì 22 e sabato 26;

★★★ giovedì 24 e venerdì 25;

★★ mercoledì 23 agosto.

♋ Cancro: voto 7. In questa settimana, i nati nel segno del Cancro potranno godere di diverse giornate assai favorevoli. Venerdì 25 agosto si distinguerà come il giorno migliore, in cui potrete raggiungere i vostri obiettivi con determinazione e facilità di successo. Giovedì 24 e sabato 26 avranno altrettanta positività, offrendo opportunità per realizzazioni significative in amore e nel lavoro. Mercoledì 23 e domenica 27 saranno giornate in cui le vostre energie saranno leggermente al di sotto del massimo, pur consentendovi di intraprendere azioni importanti.

Martedì 22 agosto richiederà un po' più di sforzo, ma con dedizione potrete affrontare ogni impegno. Tuttavia, lunedì 21 agosto rappresenterà la sfida maggiore a cui far fronte: cercate di affrontarlo con cautela e determinazione.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno venerdì 25 agosto;

venerdì 25 agosto; ★★★★★ giovedì 24 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ martedì 22 agosto;

★★ lunedì 21 agosto.

♌ Leone: voto 7. Nel corso del periodo sotto analisi il segno del Leone potrà aspettarsi una serie di opportunità interessanti. Domenica 27 agosto sarà il giorno in cui brillerete maggiormente, avendo l'opportunità di dimostrare le vostre abilità uniche. Venerdì 25 e sabato 26 saranno altrettanto luminosi, offrendo un terreno fertile per il successo e il raggiungimento dei vostri obiettivi.

Lunedì 21 e giovedì 24 saranno giorni in cui potrete far leva sul vostro carisma e la vostra determinazione, ottenendo risultati positivi. Mercoledì 23 agosto richiederà uno sforzo maggiore, ma con il vostro spirito combattivo, potrete superare le sfide. Martedì 22 agosto sarà una giornata in cui stare calmi: sfruttate il tempo per concentrarvi sulla pianificazione e preparazione di programmi futuri.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno domenica 27 agosto;

domenica 27 agosto; ★★★★★ venerdì 25 e sabato 26;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 agosto;

★★ martedì 22 agosto.

♍ Vergine: voto 9. Nella settimana che sta per entrare, il segno della Vergine godrà di una serie di opportunità straordinarie.

Il giorno più a maggior favore, dunque di notevole caratura, sarà certamente mercoledì 23 agosto, quando il Sole si trasferirà nel vostro segno, portando una dose extra di energia positiva e tante possibilità. Martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25 saranno altrettanto eccezionali, offrendo ampie occasioni per il successo e la realizzazione dei vostri obiettivi. Lunedì 21 e sabato 26 saranno giorni in cui potrete capitalizzare sulla vostra precisione e intuito, ottenendo risultati gratificanti. Domenica 27 agosto richiederà un po' più di sforzo per mantenere l'energia positiva, ma con la vostra dedizione, potrete affrontare le sfide con successo.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno mercoledì 23 agosto (Sole nel segno);

mercoledì 23 agosto (Sole nel segno); ★★★★★ martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★★ lunedì 21 e sabato 26;

★★★ domenica 27 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6.

Nello spazio temporale che si appresta a divenire, voi del segno della Bilancia dovrete affrontare diverse congetture come anche piccole opportunità. Le giornate più promettenti saranno mercoledì 23 e venerdì 25, in cui potrete ottenere risultati significativi attraverso la vostra abilità nel bilanciare situazioni complesse. Martedì 22, giovedì 24 e sabato 26 offriranno altrettante possibilità per dimostrare la vostra determinazione e capacità di adattamento. Lunedì 21 agosto richiederà un po' più di sforzo, ma con il vostro equilibrio interiore, potrete affrontare e superare qualsiasi ostacolo. Domenica 27 agosto 2023 invece porterà una negatività sottile ma abbastanza diffusa, di certo legata alla presenza di Marte in entrata nel vostro segno: cercate di gestire le situazioni in modo diplomatico e prudente.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25;

★★★★ martedì 22, giovedì 24, sabato 26;

★★★ lunedì 21 agosto;

★★ domenica 27 agosto 2023 (Marte nel segno).

♏ Scorpione: voto 9. La settimana è pronta a regalare una infinità di cose positive, a voi dello Scorpione, segno al centro di opportunità straordinarie. Il giorno migliore in assoluto sarà martedì 22 agosto, quando la Luna si troverà nel vostro segno, amplificando le vostre emozioni e intuizioni. Lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24 saranno giornata altrettanto eccezionali, offrendo ampie possibilità per il successo e il progresso. Venerdì 25 e domenica 27 saranno giorni in cui potrete capitalizzare sulle vostre risorse interne, ottenendo risultati positivi.

Sabato 26 agosto 2023 richiederà uno sforzo maggiore per gestire alcune situazioni: con coraggio e tanta determinazione sicuramente saprete come riuscire a superarle.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 22 agosto (Luna nel segno);

martedì 22 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24;

★★★★ venerdì 25, domenica 27;

★★★ sabato 26 agosto 2023.

♐ Sagittario: voto 8. Questa settimana di prossimo arrivo promette di portare al segno del Sagittario diverse opportunità, alcune delle quali davvero molto interessanti. Il giorno destinato a voi come top sarà giovedì 24 agosto, quando la Luna si troverà nel vostro segno, potenziando la vostra intuizione e l'energia positiva.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 saranno altrettanto luminosi, offrendo ampi spazi per il successo e il raggiungimento dei vostri obiettivi. Mercoledì 23 agosto sarà una giornata in cui potrete gestire con facilità alcune cose puntando sul vostro risaputo ottimismo: otterrete risultati abbastanza gratificanti. Martedì 22 agosto richiederà un po' più di attenzione in più, vista la giornata sottotono: potrete superare eventuali incombenze grazie all'esperienza accumulata nel tempo. Lunedì 21 agosto 2023 invece, tutta un'altra musica! Infatti sarà una giornata poco positiva, anzi, piuttosto negativa: state con gli occhi aperti e pensate positivo, ok?

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno giovedì 24 agosto (Luna nel segno);

giovedì 24 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 25, sabato 26, domenica 27;

★★★★ mercoledì 23 agosto;

★★★ martedì 22 agosto;

★★ lunedì 21 agosto 2023.

♑ Capricorno: voto 10. Questa settimana si preannuncia straordinaria per il segno del Capricorno. Il giorno più importante dell'intero ciclo, ovviamente, sarà sabato 26 agosto, quando la Luna sarà nel vostro segno, accentuando la vostra forza interiore e la determinazione. Lunedì 21, giovedì 24 e domenica 27 saranno periodi altrettanto eccezionali, tali da offrire opportunità uniche per il successo e il progresso in diversi campi. Martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25 saranno giorni in cui potrete stare abbastanza tranquilli: con disciplina e pianificazione otterrete risultati significativi. Il vostro impegno costante vi porterà a superare qualsiasi sfida che potrebbe presentarsi. Sfruttate al massimo queste giornate positive per realizzare i vostri obiettivi.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 26 agosto (Luna nel segno);

sabato 26 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 21, giovedì 24, domenica 27;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23, venerdì 25.

♒ Acquario: voto 6. Per voi nativi sotto il segno dell'Acquario si profila un periodo abbastanza positivo. Qualcuno, soprattutto se nato di seconda o terza decade, si troverà di fronte a diverse opportunità: il difficile sarà riuscire a capire per tempo come sfruttarle. Martedì 22 e sabato 26 saranno i giorni più belli in assoluto, offrendo l'occasione per dimostrare le vostre capacità creative e innovative. Lunedì 21, giovedì 24 e domenica 27 avranno altrettanta importanza, consentendovi di vivacchiare serenamente sul vostro spirito altruista e sulla vostra determinazione. Mercoledì 27 agosto richiederà una certa concentrazione, giusto per affrontare eventuali difficoltà: con la vostra mentalità aperta, potrete superare gli ostacoli in men che non si dica. Venerdì 25 agosto 2023 potrebbe portare qualche falla di troppo nell'ambiente famigliare o nel campo delle amicizie: cercate di affrontare qualsiasi vicissitudine con calma e tanta strategia.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 22, sabato 26;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, domenica 27;

★★★ mercoledì 27 agosto;

★★ venerdì 25 agosto 2023.

♓ Pesci: voto 7. L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023 prospetta certamente un buon periodo, interessante per tantissimi nati sotto il segno dei Pesci. Il giorno portafortuna tra i sette sarà proprio il primo: lunedì 21 agosto avrete l'opportunità di iniziare la settimana con un nuovo slancio. Martedì 22 e mercoledì 23 saranno altrettanto promettenti, permettendovi di sfruttare al massimo le vostre intuizioni e la vostra sensibilità. Venerdì 25 e domenica 27 saranno giorni in cui potrete puntare ad occhi chiusi sulle vostre qualità empatiche: otterrete risultati molto positivi nelle interazioni con gli altri. Giovedì 24 agosto richiederà un po' più di sforzo sarà richiesto, questo per poter superare indenni alcune situazioni abbastanza contorte. Sabato 26 agosto, poi, il primo giorno di weekend potrebbe presentare alcune complicazioni da dover gestire, quindi cercate di affrontarlo con pazienza e spirito adattabile.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: