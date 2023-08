L'oroscopo dell'amore del fine settimana del 19 e 20 agosto 2023 vede in rimonta i Cancro, seguiti a ruota da alcuni segni di Terra con in testa il Toro. In ribasso sia il Pesci che il segno dello Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del weekend in amore: incontri per Cancro

1° Cancro: incontri, passione e batticuore. Questo weekend 19-20 agosto sarà per voi uno di quelli estremamente eccezionali e che potrebbero farvi toccare il cielo con un dito. Ci sarà una particolarissima fortuna per i single che ora potranno sperimentare nuovamente un innamoramento molto intenso.

2° Toro: largo alle emozioni. Non soltanto con il partner ma anche con la cerchia degli affetti ci sarà una sintonia che sfiorerà la simbiosi. Gli attimi di fortissima complicità che si svilupperà nel corso del weekend 19 e 20 agosto potrebbe rallegrarvi molto di più rispetto alle giornate precedenti.

3° Gemelli: vi renderete conto che qualche piccola amicizia è resistita nel tempo e che sarà in grado di farvi fare una riunione con i fiocchi. Con il partner riuscirete finalmente a concretizzare un vostro desiderio rimasto a lungo nel cassetto a causa di forza maggiore.

4° Capricorno: dedicarvi alla famiglia ed estrapolare quanta più tenerezza possibile da essa sarà un obiettivo che in questo fine settimana sicuramente riuscirete a perseguire.

L'amore ora sarà più passionale che mai, per cui dare il meglio di se stessi ora vi renderà anche più partecipe emotivamente.

Vergine e Bilancia romantici

5° Leone: trascorrere questo fine settimana in famiglia per voi significherà stare al riparo da ogni sentimento negativo. L'ambito passionale sarà comunque presente per poter ravvivare l'intesa di coppia, anche sul piano domestico e quotidiano.

6° Bilancia: questo weekend sarà all'insegna del romanticismo nelle coppie, soprattutto quelle già datate che potrebbero trovare dei momenti tutti per se. Sviluppare dei sentimenti positivi per una persona potrebbe darvi delle splendide emozioni.

7° Ariete: avrete a che fare con delle responsabilità abbastanza importanti che però vi daranno anche delle belle soddisfazioni, soprattutto se saranno in famiglia.

Con il partner ci sarà qualche momento di esitazione e di incertezza dovute a qualche dubbio che avete covato per molto tempo.

8° Vergine: forse avrete qualche istante di romanticismo, ma il vostro fine settimana per i sentimenti sarà ridotto a qualche piccola occhiata che potrebbe anche essere fraintesa. Meglio in famiglia, perché ora più che mai l'atmosfera in casa si farà sempre più collaborativa e sincera.

Poca fortuna per il segno del Sagittario

9° Sagittario: se con l'ambito amoroso ci sarà molta poca fortuna, nelle amicizie si respirerà un'aria di spensieratezza molto promettente che comunque sarà in grado di farvi staccare la spina per un po' di tempo nonostante qualche piccola situazione per cui porre rimedio.

10° Acquario: farete qualche amicizia ma non ci sarà nulla che possa farvi pensare a qualcosa di importante. Con il partner ora ci sarà un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato che molto probabilmente porterà a una separazione o comunque a pensare a un allontanamento.

11° Scorpione: provare a fare la prima mossa dopo un fraintendimento o un litigio potrebbe essere controproducente per le questioni di natura amorosa. Potreste avere a che fare con qualche amicizia poco sincera che ultimamente è stata molto ambigua con voi.

12° Pesci: eviterete di sviluppare qualcosa di romantico per una persona in particolare, e se siete single non vorreste mai sentire parlare di qualcuno che possa in qualche modo starvi accanto in questo momento. L'esigenza di stare per conto vostro arriverà prima di ogni altra cosa.