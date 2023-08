L'oroscopo dell'amore per la settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 rivede il Leone e gli altri segni di Fuoco alle prime posizioni, in quanto Venere sarà decisamente dalla loro parte. In ribasso invece molti Segni di terra, in particolare lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni sull'amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Leone al top

1° Leone: amore e passione alle stelle. Questa settimana sarà decisamente densa di romanticismo e di passione, di buoni propositi per la vostra relazione che potrebbero portarvi presto a una convivenza o a un matrimonio.

Le amicizie saranno per voi un appoggio indispensabile per vivere qualche avventura oppure per trarne un divertimento sopra le righe. In famiglia l'atteggiamento tranquillo vi porterà a dialogare in modo molto costruttivo.

2° Sagittario: con i sentimenti sarete davvero imbattibili. Fra romanticismo e un amore sconfinato che ora riuscirete a dimostrare alla persona amata, vi troverete a essere anche più espansivi con le altre persone. Potreste fare degli incontri che vi faranno uscire definitivamente dalla vostra situazione da "single" che altrimenti potrebbe portarvi a fare qualche avventura. Con la famiglia sarete molto più disponibili, protettivi e molto più comunicativi.

3° Gemelli: l'ambito sentimentale per il vostro segno sarà particolarmente fortunato in amore.

Con il partner vivrete una relazione quasi simbiotica che potrebbe portare a una proposta sentita da parte vostra. Secondo l'oroscopo il romanticismo sarà il punto cardine di questa settimana anche per alcune coppie acerbe che hanno intenzione di proseguire la propria storia d'amore. Sarete molto disponibili con la famiglia nel fine settimana.

4° Ariete: l'amore e la passione faranno parte integrante della vostra settimana. Il periodo dal 28 agosto al 3 settembre 2023 potrebbe essere anche molto prolifico sotto il profilo comunicativo, e di conseguenza molte delle divergenze all'interno del contesto familiare saranno finalmente appianate. Fare delle conoscenze vi renderà sempre più attivi dal punto di vista mentale, mentre le amicizie di vecchia data potrebbero essere molto utili per le serate.

Pesci estroverso

5° Pesci: l'atmosfera con la persona amata sarà ottimale per esprimervi, e da parte vostra non mancherà quel magnetismo che vi contraddistingue e che potrebbe farvi fare qualche conoscenza interessante. Secondo l'oroscopo settimanale, sarete avvantaggiati da un po' di estroversione di cui sarete dotati in questo momento. Superare l'imbarazzo ora sarà sempre più semplice. Il weekend sarà contraddistinto da una rinnovata passionalità.

6° Vergine: alti e bassi. In amore le questioni irrisolte verranno finalmente al pettine, anche se questo processo potrebbe essere abbastanza lento. Le amicizie vi renderanno partecipi di qualche avventura che vi farà distrarre da moltissimi aspetti negativi della vostra quotidianità.

Avvertirete un po' di conflittualità all'interno della sfera domestica, ma niente che possa aggravare l'atmosfera, anzi, arriverete a un compromesso abbastanza facilmente nel weekend.

7° Bilancia: per i single si apriranno molte porte fatte di intesa e di una connessione molto profonda con qualcuno che potrebbe farvi battere il cuore. Nelle coppie giù datate invece potrebbero essere necessari dei presupposti per una stabilità sempre più forte e duratura. All'interno della cerchia dei colleghi troverete le amicizie più solide della settimana, e nel frattempo avrete un forte ridimensionamento di qualcuno di vostra conoscenza che vi ha arrecato delusione.

8° Acquario: avrete un po' di fatica nell'esprimervi adeguatamente con la persona amata, forse a causa di qualche situazione che vorreste risolvere e al momento non riuscirete a tirare fuori.

In famiglia però ci saranno dei miglioramenti, soprattutto se recentemente avete avuto diversi diverbi con le persone che vi circondano. Fare amicizia, qualcuna vera, potrebbe essere difficile al momento, ma potrete contare su quelle di vecchia data per poter trovare del divertimento.

Capricorno teso

9° Cancro: avrete qualche discussione in ambito familiare, forse anche con il partner. Al momento avere meno persone possibile attorno potrebbe semplicemente fare bene alla vostra mente per mettere in luce i vostri desideri più reconditi. Secondo quanto riporta l'oroscopo, la settimana potrebbe essere utile per ripristinare i contatti con una amicizia che è stata a lungo distante da voi. Potreste avere dei momenti di smarrimento con qualcuno in particolare.

10° Capricorno: la tensione potrebbe farsi sentire all'interno della vostra relazione, ma dialogare potrebbe portare i suoi buoni frutti. Avrete delle difficoltà a relazionarvi con gli incontri che farete, per cui spesso e volentieri fare amicizia in questa settimana potrebbe essere abbastanza inconcludente. Secondo l'oroscopo avrete un atteggiamento abbastanza scontroso con le persone che vi circondano, soprattutto in famiglia. Il weekend sarà in pieno miglioramento.

11° Toro: non sarà una buona settimana per i sentimenti. La Luna in posizione sfavorevole potrebbe portarvi del malumore, soprattutto nella vostra relazione. Secondo l'oroscopo che va dal 28 agosto al 3 settembre queste giornate in particolare potrebbero portare a una separazione se avete covato a lungo questa intenzione.

Con la famiglia si riapriranno alcune ferite del passato che sarà difficile ricucire, mentre con le amicizie ci saranno dei punti di rottura.

12° Scorpione: questo periodo potrebbe essere molto difficile per i sentimenti. Non ci saranno evoluzioni di coppia che possano portare a una relazione sempre più tenace, piuttosto una propensione a stare da soli e a isolarvi laddove troverete semplicemente delle delusioni in più. Scoprirete qualche piccola situazione che potrebbe essere scomoda per voi.