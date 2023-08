Nella giornata di martedì 8 agosto 2023, l'Oroscopo complessivo vedrà il segno del Cancro pieno di successi, con una spinta davvero eccezionale per il segno dello Scorpione. Il Toro sarà perspicace e molto dinamico sul lavoro.

L'amore sarà favorevole in particolare per il segno della Vergine.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di martedì.

L'oroscopo di martedì: Pesci fortunati

1° Cancro: i successi saranno quelli che più di ogni altra cosa in questo momento vi regaleranno gioia e tantissime emozioni, secondo l'oroscopo.

Un incontro potrebbe rivoluzionare in meglio la vostra prospettiva dell'amore, e potreste anche fare qualche progetto insieme senza remore.

2° Pesci: sarete davvero baciati dalla fortuna che vi aiuterà a fare valere i vostri diritti e andare avanti con la carriera senza il benché minimo sforzo. In amore troverete comprensione e anche molta passionalità, secondo l'oroscopo. Le amicizie sapranno come farvi divertire a più non posso.

3° Toro: sarete molto perspicaci e strategici sul posto di lavoro regalando anche stupore all'interno della vostra cerchia di colleghi. L'affetto che nutrirete per il partner sarà ricambiato nel migliore dei modi, forse con una bella sorpresa che non vi aspettate.

4° Bilancia: arriveranno delle risorse pecuniarie eccellenti e al tempo stesso le spese importanti saranno ridotte al minimo.

Secondo l'oroscopo potreste avere una bellissima atmosfera lavorativa che si riverserà anche in ambito domestico. Avrete tantissime energie.

Scorpione in ripresa

5° Scorpione: questa bella ripresa con gli affari potrebbe diventare una opportunità di investimento del vostro denaro, secondo l'oroscopo. Potreste avere a che fare con una amicizia che vi ritroverà dopo tanto tempo a questa parte, e riscoprirete anche la sensazione di divertirvi di nuovo.

6° Acquario: ci sarà qualche piccolo ostacolo che però non riuscirà a turbare la vostra determinazione. In questo periodo potreste scoprire che ci saranno alcune amicizie che potrebbero darvi una mano in un momento particolarmente difficile.

7° Vergine: ci saranno delle vicissitudini che vi uniranno molto di più come coppia, e al contempo anche in famiglia l'atmosfera potrebbe raggiungere davvero una bella stabilità fatta di armonia e di pace.

Le energie vi faranno sentire bene, ma non esagerate con gli sforzi.

8° Leone: questo calo sarà dovuto ad una stanchezza complessiva che vi impedirà di svolgere alcune mansioni, anche di portarne a termine alcune. Le vicende amorose adesso potrebbero affrontare una situazione di forte stallo che molto probabilmente durerà a lungo.

Dialogo difficile per Sagittario

9° Capricorno: le informazioni che avete potrebbero esservi utili per rendere il vostro lavoro molto più dinamico, mentre con l'amore avrete degli alti e bassi molto significativi a cui potreste porre rimedio con una tregua in serata fatta di intesa.

10° Sagittario: sforzarvi di sentirvi a vostro agio nella vostra relazione potrebbe essere controproducente.

Conversare con il partner ora sarà molto difficile ma cercare un punto di contatto potrebbe essere l'inizio di una bella ripresa. Fate attenzione a selezionare gli affari migliori.

11° Gemelli: farete molta fatica nello stare al passo della vostra squadra di lavoro, soprattutto se siete già molto stressati e non sempre ottimali con le vostre mansioni. Secondo l'oroscopo in amore state attraversando un periodo di forti perplessità che potrebbe essere indice di un imminente allontanamento.

12° Ariete: ora più che mai dovrete fare attenzione al vostro denaro e a come lo utilizzate. Le spese saranno molte, soprattutto per la famiglia e per la casa, e gli affari potrebbero subire un crollo abbastanza importante. Con il partner si avvierà un clima di tensione.