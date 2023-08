Sabato 19 e domenica 20 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Bilancia, mentre Marte assieme a Mercurio resteranno stabili nel segno della Vergine. Il Sole e Venere, intanto, proseguiranno la sosta nello spazio zodiacale del Leone, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno come il Nodo Nord permarrà nel domicilio dell'Ariete. Giove e Urano, in ultimo, rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Bilancia, meno roseo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: espansivi. Secondo l'oroscopo del weekend 19-20 agosto, i nati Bilancia parranno propensi a coinvolgere il mondo che li circonda con il loro rinfrancante mood espansivo, attitudine positiva che permetterà al segno Cardinale di dimenticare momentaneamente eventuali beghe familiari.

2° posto Vergine: individualisti. Marte e Mercurio sui loro gradi ancora per poco in moto diretto spingeranno, con buona probabilità, i nati Vergine a non cercare l'aiuto altrui per risolvere questioni pratiche anche quando sembrerà indispensabile. Così facendo, però, non soltanto non dovranno sentirsi in debito col prossimo, ma impareranno anche qualcosa.

3° posto Toro: ordinati. Sia che si tratti dell'ufficio al lavoro che del soggiorno di casa, i nati Toro nelle quarantotto ore in questione avranno buone chance di risultare inclini a sistemare diversamente gli spazi che vivono quotidianamente, al fine di rendere gli stessi più ordinati del solito.

I mezzani

4° posto Leone: pazienti. Nonostante la Luna amica e un produttivo Messaggero degli Dei in secondo campo, i nati Leone questo fine settimana metteranno in campo, c'è da scommetterci, un atteggiamento paziente e riflessivo atto a osservare i progetti in essere da un'ulteriore prospettiva.

5° posto Acquario: staccare la spina.

La voglia di divertimento sarà probabilmente il leitmotiv di casa Acquario in questo weekend estivo, specialmente nella giornata di domenica quando il segno Fisso sembrerà più che mai indirizzato a fiondarsi in qualche nuova attività che lo stuzzica da un po'.

6° posto Gemelli: uno sforzo in più. Determinati a non accantonare gli obiettivi professionali fissati, in questo weekend di metà agosto i nati Gemelli saranno chiamati dal parterre astrale a sforzarsi più del solito, fatiche che saranno ampiamente ricompensate a fine stagione.

7° posto Capricorno: routine. Se da una parte il fine settimana di casa Capricorno potrebbe scorrere sui binari della routine, dall'altra parte il rischio che correranno i nativi di rovinarsi queste due giornate sarà dato dalla loro propensione a mettere il muso oppure ad andare allo scontro diretto con qualche collega.

8° posto Cancro: poca inventiva. I nati Cancro che fondano i pilastri del loro mondo professionale sulla creatività, nel corso del weekend, avranno buone occasioni di beneficiare di scarsa inventiva, deficit che li spingerà inconsciamente a mettere sul piatto idee stantie.

9° posto Pesci: ricerca di spazi personali. Asfissiati dalla famiglia d'origine, dalla dolce metà o dai figli, i nati Pesci parranno fiondarsi nella spasmodica ricerca di ritagliarsi qualche rigenerante spazio tutto per loro all'interno di questo fine settimana, magari iscrivendosi in palestra dopo tanto procrastinare.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amareggiati. Semaforo acceso sul rosso per le questioni professionali di casa Sagittario in questo fine settimana di agosto, coi nativi che non riusciranno a darsi pace per qualche piccolo fallimento o per alcuni magri risultati ottenuti.

11° posto Scorpione: amore flop. Weekend di metà anno, ancor di più il 19 agosto, dove i nati Scorpione sembreranno accusare le poche attenzioni che gli riserverà il partner e ciò li spingerà a interrogarsi sulla valenza del legame amoroso in essere.

12° posto Ariete: tenere il punto. Non volersi allontanare da certe ciclicità comportamentali potrebbe essere, in questi due giorni d'estate, il tallone d'Achille dei nati Ariete, con quest'ultimi che vorranno tenere il punto a ogni costo e tale cocciutaggine non sarà benvista dalle persone care.