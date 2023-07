Secondo l'oroscopo dedicato alla vita sociale la settimana 7-13 agosto sarà ricca di incontri interessanti per gli Ariete e piena di divertimento per coloro che appartengono al segno del Capricorno. Inoltre consiglia ai Pesci di organizzare meglio il tempo libero. Scoprite come sarà la nuova settimana di agosto, dal punto di vista sociale, consultando le seguenti previsioni delle stelle rivolte a tutti i simboli dello zodiaco.

L'oroscopo sulla vita sociale, settimana 7-13 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – La vita relazionale sarà al centro della scena.

Vi verrà data l’opportunità di fare incontri molto interessanti a condizione che voi lasciate il vostro rifugio. Innanzitutto, cercate i punti che avete in comune, prima di affrontare le questioni di natura affettiva. Parlate molto poco di voi stessi e mostrate un grande interesse per i vostri interlocutori.

Toro – Una persona a cui avete già fatto un piccolo o grande favore vi mostrerà la sua eterna gratitudine. Questo gesto vi toccherà profondamente e vi farà dimenticare momentaneamente tutte le vostre sofferenze e i vostri problemi.

Gemelli – L’atmosfera astrologica di questa settimana rischia di mettere sottosopra i vostri rapporti sociali. Attenzione a come vi comportate con gli altri, alle parole che escono dalla bocca di getto, senza pensare.

Ci sono dei limiti da rispettare, anche nei rapporti con gli altri. Volete sempre avere ragione in qualsiasi tipo di contesto, ma a lungo andare, chi vi circonda potrebbe finire per trovarvi arbitrari, intolleranti, oltraggiosi.

Cancro – Durante questa settimana potrebbe sorgere un conflitto tra voi e i vostri amici. Sarà facile per voi uscirne trionfanti, ma potrebbe accadere qualcosa di molto spiacevole.

Probabilmente sarebbe meglio pensare a risparmiare i vostri avversari, essere un fine stratega. Come scrisse Polibio: "Il dovere di un generale non è solo quello di pensare alla vittoria, ma di sapere quando rinunciare".

La settimana dal 7 al 13 agosto secondo l'oroscopo sui rapporti sociali: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – In questo periodo vi sentirete molto a vostro agio nella società, sarete in grado di mettervi in mostra e dimostrare i vostri talenti. Sfruttate pienamente il senso del contatto per trasformare i vostri incontri in relazioni lunghe, durature e originali.

Vergine – La settimana sarà favorevole ai rapporti di cameratismo con quelli che vi sono molto cari. Mostrate il vostro affetto ai vostri amici con piccoli gesti. È il momento perfetto per riunire i vostri vecchi amici e parlare dei tempi andati ed evocare i vostri ricordi comuni. Vedrete, sarà molto piacevole.

Bilancia – Beneficerete del sostegno di Mercurio, pianeta della persuasione.

Per le persone che amate tanto, i vostri desideri saranno esauditi; da detto che avrete un talento per ingannarli e guidarli nella direzione che preferite. Sfrutterete anche il vostro potere di persuasione per vincere una discussione, una battaglia, un affare.

Scorpione – L'Oroscopo per la vita sociale sostiene che in questo periodo Scorpione potrebbero entrare in un nuovo gruppo di persone che condividono la vostra stessa passione. Questo vi farà sentire al settimo cielo e vi prometterete di essere sempre presenti a ogni evento, e di essere una persona leale, onesta e sincera.

Previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – In questa settimana confonderete e ammalierete le persone che vi stanno attorno, mostrando sfaccettature molto diverse della vostra personalità.

Allo stesso tempo, farete il bello e il cattivo tempo nelle vostre relazioni d’amicizia.

Capricorno – Una settimana perfetta per divertirsi, per godersi tutto, per sfruttare al meglio le cose belle della vita. Le probabilità saranno dalla vostra parte, a condizione che voi non vi rifiutate di uscire, di lasciare la vostra tana, di esteriorizzarvi.

Acquario – Nessun rischio di annoiarsi. L’aspetto di Mercurio onora gli amici con i quali vi piace condividere grandi discussioni, tanto quanto le buone vacanze o i viaggi sportivi.

Pesci – L'oroscopo della settimana 7-13 agosto consiglia di pianificare il vostro tempo libero e di rispettarlo, perché rischiate di essere sopraffatti dagli imprevisti e di non poter godere appieno il relax che vi meritate.