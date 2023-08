Prosegue la prima settimana del mese. Scopriamo quindi come andrà la giornata di giovedì 3 agosto con l'oroscopo e le stelle relative ad amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: sono belle le stelle che riguardano il campo sentimentale, i single potranno fare degli incontri interessanti. A livello lavorativo non mancheranno occasioni per farsi valere e notare.

Toro: in campo lavorativo le stelle migliorano, sono in arrivo delle novità interessanti. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale è il momento giusto per dedicarsi al relax con le persone che si amano.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 3 agosto sarà caratterizzata da passionalità in ambito amoroso. Cercate di tenere invece sotto controllo le questioni che riguardano il lato lavorativo.

Cancro: con la luna nel segno potrete vivere dei momenti rassicuranti in ambito sentimentale, cercate di evitare contrasti. Nel lavoro non mancheranno intuizioni utili ai vostri progetti.

Leone: il periodo è caratterizzato da Venere della propria parte. Sono validi gli incontri che single faranno in queste giornate. Nel lavoro non manca energia, cercate una soluzione per alcune questioni finanziarie che vi preoccupano.

Vergine: è una giornata pesante a livello sentimentale, attenzione alla luna in opposizione che potrebbe vedervi sottotono.

Agitazioni riguardo il lato lavorativo, in particolare se ricoprite un nuovo ruolo.

Bilancia: è un momento di agitazione, soprattutto nel lavoro potreste dover affrontare delle discussioni con i collaboratori. In amore siete in cerca di soluzioni, cercate di non sottostare al vostro nervosismo.

Scorpione: alcune possibili problematiche riguardano il lato amoroso, ma le coppie forti potranno superarlo.

Nel lavoro attenzione ai ritardi che potrebbero penalizzare i vostri progetti.

Sagittario: con la luna contraria cercate di essere prudenti in ambito amoroso. Per quel che riguarda la sfera professionale agite se ritenete opportuno andare in una determinata direzione.

Capricorno: la luna è favorevole, belle le stelle che riguardano l'amore, potrete vivere belle emozioni.

In ambito professionale non manca la voglia di portare avanti nuovi progetti.

Acquario: dopo alcune problematiche vissute negli ultimi tempi, adesso sentite la forza per andare avanti. Nel lavoro qualcuno potrebbe raggiungere un accordo.

Pesci: in questa giornata sono possibili delle discussioni con il partner. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo dopo un periodo complesso riuscite ad andare oltre.