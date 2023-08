L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 agosto 2023. In analisi l'ultimo giorno della settimana lavorativa, valutata e messa a confronto con i sei segni della prima tranche zodiacale. Ansiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni appoggiati dall'Astrologia del giorno? In ottima evidenza sia l'Ariete che il Leone. In lieve difficoltà il Toro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 4 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. In questa nuova giornata, vivrete un magico idillio d'amore con il partner, il che dissiperà tutti i brutti pensieri accumulati negli ultimi giorni. In generale i rapporti saranno davvero alla portata, caratterizzati da emozioni intense da vivere a pieno ritmo. Il momento è perfetto: pronti a riscoprire la bellezza dell'amore e la complicità nella relazione? Per chi è single, è vero che alcuni momenti richiedono pazienza, ma questa sarà la vostra giornata speciale in ambito sentimentale. Una nuova conoscenza potrebbe arrivare all'improvviso, regalandovi una serata allegra e spensierata. Non lasciatevela scappare, seguite il vostro istinto e siate pronti a cogliere l'opportunità.

Ricordate di puntare in alto, anche nel lavoro e nelle sfide che vi si presenteranno. Non abbiate paura di provare e di mettervi in gioco, perché anche in caso di insuccesso, potrete essere fieri di averci provato.

Toro: ★★★. Giornata valutata difficoltosa in diversi settori. Siete consapevoli che ci sono alcune situazioni da sistemare con il partner, ma per qualche motivo state rimandando.

Tuttavia, il consiglio delle stelle è di non aspettare oltre, poiché se procrastinate i problemi potrebbero accumularsi e diventare più difficili da gestire. Questa è l'occasione perfetta per prendere coraggio: affrontare le situazioni di petto e cercate di rimediare. Anche per chi è single, è importante imparare dalle lezioni del passato.

Se ci sono situazioni ricorrenti in famiglia o in altri ambiti della vita, valutate eventuali vostre responsabilità e cercate di affrontare le situazioni in modo costruttivo. L'aggressività e i capricci non porteranno alla felicità, quindi cercate di essere più comprensivi. Sul lavoro, la fiducia in voi stessi sarà fondamentale. Se credete in ciò che fate e dimostrerete passione, otterrete il rispetto e la fiducia di chi conta.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 agosto predice una giornata abbastanza positiva, anche se nella solita routine. E' un buon momento per la relazione in coppia. Le energie di Venere vi spingeranno a essere sinceri nell'esprimere i sentimenti, senza paura di mettervi a nudo e dichiararvi al vostro partner.

Non abbiate timore di mostrare il vostro vero "io", anche perché chi vi è accanto lo apprezzerà e vi ricambierà con affetto e comprensione. Se siete single, questa è una fase in cui vi sentirete più forti e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Potreste ricevere finalmente una buona notizia, e le insicurezze che vi hanno accompagnato finora si dissolveranno. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, ma lasciate che vi stimolino a dare sempre il meglio di voi. Nel campo lavorativo, sarete carichi di determinazione e pronti a dimostrare a tutti le vostre capacità.

Oroscopo e stelle del 4 agosto, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Questa giornata sarà abbastanza buona per voi, poiché riuscirete a ritrovare l'armonia perduta con il partner.

Dopo un periodo di conflitti, sarete finalmente in grado di stabilire un dialogo chiarificatore, mettendo da parte le divergenze e cercando una soluzione insieme. La comprensione e il supporto della persona amata vi daranno nuova forza e determinazione nella relazione. Per i single, la Luna vi renderà allegri e propositivi: state riallacciando il rapporto con persone con cui vi eravate allontanati nelle scorse settimane, per questo vi sentirete felici di ritrovare belle persone. Questo nuovo atteggiamento vi porterà a godere di piacevoli momenti sociali e a stabilire interazioni affettive significative. Nel campo lavorativo, state ottenendo risultati che non avreste mai sperato. Il vostro impegno sta dando i frutti desiderati.

Presto potrete vedere risultati concreti.

Leone: ★★★★★. Sarà un venerdì all'insegna della gioia, il che vi regalerà prospettive divertenti e spensierate. Vi sentirete leggeri come una piuma e tutto sembrerà scorrere senza intoppi. La sintonia con la persona amata raggiungerà livelli incredibili, e la relazione sarà avvolta da una dolce e vivace armonia. Se siete single, l'oroscopo vi riserva incontri con persone che stimate particolarmente, ricevendo complimenti che vi gratificheranno. Venere sarà la vostra alleata nei rapporti interpersonali, rendendovi un vero jolly per l'organizzazione di eventi, ritrovi con amici e gite. Alcune situazioni vi porteranno a vivere momenti indimenticabili. Sul fronte lavorativo, una notizia attesa da tempo giungerà a coloro che cercano occupazione, permettendo di guardare al futuro con maggior fiducia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 4 agosto, pronostica un periodo di buona caratura. Diciamo che per qualcuno del segno potrebbe anche essere una giornata di rinascita, grazie all'influenza benefica di Giove e Urano. Lasciandovi alle spalle le tensioni che hanno creato problemi con qualcuno, sentirete di avere il controllo della vita. Di certo la complicità tra voi e il partner sarà profonda: vi sentirete ancora più uniti e innamorati. Se single, sarete affascinati dall'idea di provare il vostro fascino in ambienti nuovi. Vi muoverete da protagonisti, colpendo cuori con facilità, senza paura. La sicurezza e la positività attireranno l'attenzione delle persone che vi piacciono. Sul fronte lavorativo, l'energia del Sole vi permetterà di avere una maggior comprensione dei problemi.

Sarete spinti a scavare in profondità per trovare soluzioni efficaci.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 agosto.