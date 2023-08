L'oroscopo di giovedì 10 agosto aiuta a comprendere in che modo le energie delle stelle influenzeranno la giornata dei diversi segni zodiacali. Gemelli, Sagittario e Acquario saranno in miglioramento, qualche ostacolo per Cancro e Toro.

Oroscopo di giovedì 10 agosto: Ariete stanco

Ariete: la stanchezza si farà sentire più del solito e avrete bisogno di staccare, magari con un piccolo viaggio nel prossimo weekend. Avrete difficoltà a concentrarvi e per questo motivo è consigliato rimandare le decisioni più importanti.

Toro: non sempre si può ottenere quello che si vuole, e non è il caso di arrabbiarsi per questo.

I tempi migliori arriveranno, ma nel frattempo bisognerà far fronte ad alcuni problemi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti in famiglia.

Gemelli: il cielo favorirà gli incontri di lavoro e i vostri affari potrebbero dare degli ottimi risultati. Anche l'amore sarà al centro dei vostri pensieri e avrete voglia di organizzare un Ferragosto speciale con la persona amata.

Cancro: sarete piuttosto confusi e nervosi a causa di un problema che riguarda il passato e che non avete mai risolto completamente. Sarà meglio risolvere al più presto ogni pensiero, magari condividendo con il partner le preoccupazioni.

Oroscopo del giorno: Vergine poco comunicativa

Leone: avrete un po' di timore nel mettervi in gioco in nuove esperienze, ma le stelle saranno dalla vostra parte.

Fatevi coraggio e osate un po' di più: soltanto così potrete trovare il successo che vi aspetta oltre le vostre paure.

Vergine: tenderete ad essere molto più chiusi del solito, soprattutto per quanto riguarda i progetti futuri. Preferirete non parlare delle prossime mosse per non avere pressioni, ma recupererete anche il rapporto con gli altri.

Bilancia: ci sarà una forte voglia di progetti a lungo termine che riguarderanno soprattutto la sfera sentimentale. Se siete single, avrete voglia di qualcosa di serio e non vi accontenterete soltanto di qualche incontro interessante.

Scorpione: in questo giovedì d'agosto avrete pochissima pazienza. Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote con delle richieste che superano la vostra disposizione e questo vi farà innervosire parecchio.

Provate a mantenere la calma.

Sagittario verso nuovi incontri, Pesci un po' delusi

Sagittario: i problemi di lavoro sembreranno essere sulla via della risoluzione, ma molto dipenderà dalla vostra diplomazia. Deciderete anche di dare più spazio all'amore e ricomincerete a guardarvi intorno in cerca di nuove conoscenze.

Capricorno: non sarete al massimo della disponibilità e tenderete a chiudervi per qualche critica, senza discutere e capire anche altri punti di vista. In amore ci sarà una bella giornata e potrebbero arrivare degli incontri emozionanti.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che siete in una fase di miglioramento, ma sembrerete non rendervene contro. Imparate ad essere più ottimisti in campo professionale.

Per quanto riguarda i sentimenti presto dovrete fare delle scelte.

Pesci: ci sarà una bella energia a sostenervi in questa giornata che non vi sembrerà luminosa come vorreste. Il segreto sta nel tenere presente che tutto migliorerà e non dovrete neanche aspettare troppo tempo per vederlo.