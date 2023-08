Mercoledì 16 agosto troviamo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 9:37), il Sole, Lilith e Venere transitare nell'orbita del Leone, mentre il Nodo Nord risiederà in Ariete. Urano e Giove, invece, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Marte assieme a Mercurio, in ultimo, proseguiranno il transito in Vergine come Nettuno insieme a Saturno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: loquaci.

Giornata di metà settimana dove i nati Toro, specialmente il terzo decano, si riscopriranno degli oratori abili e persuasivi, capaci di convincere anche la persona più ostinata a dar loro ragione, loquacità che gli permetterà di togliersi qualche piccola soddisfazione relazionale.

2° posto Vergine: acquisti per la casa. Secondo l'oroscopo di mercoledì 16 agosto, i nati Vergine parranno decidersi ad acquistare qualche oggetto mirato per rendere la loro abitazione più funzionale, ad esempio optando per un piano cottura a induzione per la cucina.

3° posto Leone: briosi. Avvertendo l'atmosfera frizzante del carnet astrale di questo mercoledì, i nati Leone potrebbero facilmente adattarsi mettendo in campo un mood brioso e coinvolgente, atteggiamento propositivo che li farà benvolere anche da chi non li conosce sino in fondo.

I mezzani

4° posto Ariete: affettuosi. La marcia indietro della Bianca Signora e la forza prorompente della Luna Nuova nel loro Elemento farà probabilmente sì che i nati Ariete siano più inclini a dimostrare il loro affetto alle persone care questo mercoledì, con la seconda decade che sfoggerà anche un fare teatrale in tal senso.

5° posto Sagittario: scanzonati. Sia che si troveranno al lavoro che in una grigliata tra amici, l'approccio scanzonato a questo giorno estivo potrebbe essere il medesimo da parte dei nati Sagittario, con quest'ultimi che non avranno voglia di lasciarsi condizionare da eventuali recenti attriti o incomprensioni.

6° posto Bilancia: dose di autostima.

Complice qualche gratificazione morale inattesa, i nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione avranno buone chance di scorgere il lavoro esistenziale fatto ultimamente e rendersi conto degli enormi passi avanti compiuti.

7° posto Capricorno: senza girarci attorno. Fronzoli e dietrologia non faranno, c'è da scommetterci, al caso dei nati Capricorno il 16 agosto, in quanto il segno Cardinale preferirà di gran lunga andare al nocciolo delle questioni senza girarci troppo attorno.

8° posto Acquario: focus amoroso. Giornata utile, ma anche impegnativa, per i nati Acquario al fine di comprendere l'effettiva valenza del legame sentimentale in essere, col segno Fisso che s'interrogherà sul portare avanti o meno la storia sentimentale attuale.

9° posto Scorpione: affaccendati. Tante, forse troppe, le incombenze che graveranno sul groppone dei nati Scorpione in questo giorno di metà anno, specialmente le attività professionali che risulteranno particolarmente numerose e di difficile risoluzione.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: pantofolai. Forse per i bagordi di Ferragosto oppure per le troppe energie spese ultimamente al lavoro, i nati Gemelli parranno non volersi gettare nel tran tran quotidiano, preferendo starsene tra le quattro mura di casa a lasciarsi coccolare da partner e figli.

11° posto Cancro: risultati flop. Non troppo entusiasmanti saranno probabilmente i risultati dei quali beneficeranno i nati Cancro questo mercoledì sia nei progetti di ordine pratico che di natura professionale, col primo decano che parrà essere il meno fortunato in tal senso.

12° posto Pesci: disattenti. La probabile mancanza di concentrazione che i nati Pesci sfoggeranno a malincuore nel ménage amoroso sarà fonte di equivoci e dissapori con l'amato bene, in quanto quest'ultimo rimprovererà al segno Mobile di essere poco attento alle sue esigenze.