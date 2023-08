Nella giornata di domenica 20 agosto ogni segno zodiacale si prepara a vivere una giornata ricca di opportunità ma anche di imprevisti. Attraverso le stelle e i pianeti, per alcuni simboli astrologici si prospettano momenti di fortuna, per altri di sfida e per altri ancora di intimità. Scopriamo quindi cosa riserva il destino per le varie costellazioni, con l'oroscopo giornaliero e la classifica finale.

Previsioni astrali domenica 20 agosto

Ariete: sarà una giornata favorevole per voi, dal momento che siete il segno più fortunato dell'Oroscopo. Pertanto potrete contare su una buona dose di energia, ottimismo e determinazione.

Avrete l'occasione di mettervi in mostra sul lavoro, di fare nuove conoscenze interessanti e di vivere momenti di passione con il partner o con una persona che vi attrae. Approfittate delle opportunità che si presenteranno e non lasciatevi sfuggire nulla.

Toro: sarà una giornata tranquilla e piacevole, potrete godervi i piccoli piaceri della vita. Vi sentirete bene con voi stessi, con il vostro corpo e con la vostra mente. Potrete dedicarvi alle vostre attività preferite, come lo sport, l'arte o la cucina. In amore, sarete coccolati e apprezzati dal vostro partner o da una persona che vi corteggia.

Gemelli: sarà una giornata stimolante e divertente, questa domenica infatti avrete voglia di fare nuove esperienze e di ampliare i vostri orizzonti.

Potrete viaggiare, studiare, leggere o informarvi su argomenti che vi incuriosiscono. Inoltre, sarete molto socievoli e comunicativi, riuscendo a intrattenere conversazioni interessanti e piacevoli con chiunque. In amore, sarete curiosi e giocosi, ma anche fedeli e sinceri.

Cancro: sarà una giornata all'insegna dell'amore per voi.

In queste 24 ore sarete il segno più romantico di tutti, perciò saprete essere dolci, affettuosi e sensibili con la persona amata. Se avete una relazione stabile, potrete rafforzare il legame con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se siete single, potreste fare una bella conquista, grazie al vostro fascino e alla vostra simpatia.

Lasciatevi guidare dal vostro cuore e dal vostro intuito.

Leone: sarà una giornata brillante e creativa, non a caso potrete esprimere al meglio il vostro talento e la vostra personalità. Avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità sul lavoro, di ricevere complimenti o riconoscimenti e di fare buone impressioni. In amore, sarete generosi e passionali, sapendo come conquistare e sorprendere la persona amata.

Vergine: sarà una giornata produttiva e organizzata per voi, potrete portare a termine i vostri compiti con efficienza e precisione. Avrete un buon senso pratico, una buona memoria e una buona capacità di analisi. Potrete occuparvi delle faccende domestiche, del vostro lavoro o dei vostri studi.

In amore, sarete fedeli e attenti, mostrando il vostro affetto con gesti concreti e utili.

Bilancia: questa non sarà una giornata molto positiva per voi, dal momento che sarete il segno più sfortunato. Dovrete affrontare alcuni ostacoli e contrattempi. Potreste avere delle difficoltà a comunicare con gli altri, a esprimere le idee e a far valere i vostri diritti. Inoltre, potreste sentirvi insoddisfatte della vostra vita sentimentale, sia che siate single o impegnate. Cercate di non perdere la pazienza e di mantenere un atteggiamento equilibrato.

Scorpione: sarà una giornata intensa e profonda per voi, in queste 24 ore potrete vivere emozioni forti e coinvolgenti. Avrete una grande forza interiore, una grande passione e una grande determinazione.

Potrete affrontare sfide, cambiamenti o trasformazioni. In amore, sarete magnetici e irresistibili, ma anche gelosi e possessivi.

Sagittario: sarà una giornata avventurosa e ottimista per voi, infatti potrete vivere situazioni inaspettate e divertenti. Avrete un buon umore, un buon senso dell'umorismo e un buon spirito di adattamento. Potrete fare scoperte, novità o sorprese. In amore, sarete allegri e spontanei, ma anche fedeli e leali.

Capricorno: sarà una giornata seria e responsabile per voi, potrete raggiungere risultati importanti e soddisfacenti. Avrete un buon senso del dovere, una buona disciplina e una buona ambizione. Potrete lavorare sodo, rispettare le regole o ottenere premi. In amore, sarete affidabili e rispettosi, ma anche affettuosi e protettivi.

Acquario: sarà una giornata originale e innovativa per voi, infatti potrete esprimere al meglio la vostra creatività e originalità. Avrete un buon senso critico, una buona intuizione e una buona inventiva. Potrete ideare progetti, soluzioni o invenzioni. In amore, sarete amichevoli e simpatici, ma anche indipendenti e imprevedibili.

Pesci: questa sarà una giornata romantica e sensibile, in queste 24 ore potrete vivere emozioni dolci e delicate. Avrete un buon senso artistico, una buona fantasia e una buona empatia. Potrete dedicarvi alle vostre passioni, come la musica, la poesia o la pittura. In amore, sarete dolci e romantici, sapendo come emozionare e commuovere la persona amata.

La classifica completa dei segni zodiacali per il 20 agosto

Di seguito la classifica dei segni zodiacali per il 20 agosto, in base al loro grado di fortuna: