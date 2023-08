L'oroscopo della giornata di sabato 19 agosto vedrà l'Ariete in difficoltà d'amore a causa della Luna in opposizione, mentre il Cancro sarà un po' troppo presuntuoso nei confronti del partner. I Gemelli non dovranno essere egocentrici e imporre la propria opinione, mentre lo Scorpione dovrà tenersi fuori da questioni problematiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 19 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 19 agosto 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con il piede sbagliato. La Luna in Bilancia vi metterà in difficoltà in amore.

Anche se Venere sarà favorevole, cercate di non toccare nervi scoperti. Sul fronte professionale avrete risorse a sufficienza da poter gestire abbastanza bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno ancora una volta Venere in quadratura dal segno del Leone. L'estate sta arrivando verso la sua conclusione, e sarà il momento di dare una svolta al vostro rapporto. Nel lavoro sarete abbastanza meticolosi in quel che fate, cercando sempre di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: il vostro atteggiamento egocentrico, quasi prepotente potrebbe iniziare a stare stretto al partner. Non meravigliatevi se in famiglia si ribelleranno contro di voi.

Nel lavoro alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi particolarmente, e sarà necessario trovare una soluzione in fretta. Voto -5️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi vedrà un po' troppo presuntuosi. Sappiate che non siete gli unici ad avere dei problemi. Nel lavoro andrete abbastanza bene, ciò nonostante state iniziando a rallentare un po'.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di iniziare molto bene il weekend. Avrete più tempo da dedicare al partner, costruendo un rapporto più stabile. Nel lavoro è arrivato il momento di acquisire indipendenza, dimostrando le vostre abilità e cogliendo le opportunità che arriveranno. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Ciò nonostante il rapporto con la persona che amate non sarà così male. Anche voi single sarete abbastanza simpatici agli occhi degli altri. Nel lavoro non vi fermerete per nulla al mondo, considerati gli ottimi risultati che state ottenendo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questa giornata di sabato grazie anche alla Luna in congiunzione. Single oppure no, riuscirete a stabilire un'intesa migliore con la persona che amate. Nel lavoro lentamente riprenderete il ritmo con le vostre mansioni, e con l'aiuto di questo cielo presto arriveranno buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: a volte non avete colpe su certe questioni, soprattutto al lavoro, ragion per cui potrebbe essere necessario stare fuori da problemi più grandi di voi.

Sul fronte amoroso ci sarà una calma apparente tra voi e il partner, ma questo fragile equilibrio potrebbe spezzarsi con azioni o parole errate. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo migliore in amore. L'astro argenteo sarà nuovamente dalla vostra parte, e vi aiuterà a recuperare terreno in ambito amoroso. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete ancora molto da fare affinché abbiate un quadro più chiaro dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo di sabato. Il weekend inizierà con la Luna in quadratura, che potrebbe rendere complicato il dialogo con la persona che amate. Nel lavoro invece continuerete ad essere un punto di riferimento per quello che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Acquario: potrete contare sulla Luna in buon aspetto in questa giornata di sabato. Sarete più concentrati sul vostro rapporto, ma sappiate che sarà importante cercare di risolvere eventuali problemi in corso tra voi e il partner. In ambito lavorativo vi darete da fare, ma per i buoni risultati dovrete pazientare ancora tanto. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in rialzo ora che la Luna non si trova più in opposizione. Il vostro rapporto si rivelerà più affiatato se troverete un punto d'incontro con la vostra anima gemella. Nel lavoro potrete contare su Giove in sestile e Saturno in congiunzione per prendere la direzione migliore per i vostri progetti. Voto - 8️⃣