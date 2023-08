Giovedì 17 agosto troveremo sul piano astrale la Luna, Marte e Mercurio transitare nell'orbita della Vergine, nel frattempo il Sole, Lilith e Venere risiederanno nel segno del Leone.

Giove assieme a Urano, intanto, continuerà ad occupare lo spazio zodiacale del Toro, così come Nettuno e Saturno protrarranno il moto in Pesci. Il Nodo Nord, infine, permarrà nel domicilio dell'Ariete come Plutone resterà stabile sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno benevolo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: ambiziosi.

Un insieme di volitività e dinamismo, secondo l'oroscopo di giovedì 17 agosto, parrà risultare il giusto mix per fomentare a ragion veduta l'ambizione di casa Toro nell'ambiente professionale, specialmente per il primo decano che godrà di risultati particolarmente rilevanti.

2° posto Vergine: spirito di sacrificio. Lo sguardo di sguincio che si scambieranno il Grande Maestro d'Acqua e il Luminare femminile sui loro gradi potrebbe, durante questa giornata estiva, spingere i nati Vergine a mettere in campo grande spirito di sacrificio. Tale dedizione spiccata sarà figlia sia della voglia di bypassare contrattempi e rallentamenti di sorta, ma anche del desiderio di rafforzare la loro nomea all'interno del mondo lavorativo.

3° posto Ariete: curiosi. L'arma in più dei nati Ariete questo mercoledì sarà, c'è da scommetterci, la propensione a fare domande e ricerche atte a togliersi qualche piccola o grande curiosità, inclinazione verso il sapere che arricchirà il loro bagaglio culturale e potrà tornare utile nel prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Leone: vie traverse.

Se il mercoledì di casa Leone fosse un viaggio in automobile i nativi si ritroverebbero senz'altro davanti a strade chiuse per lavori e scorciatoie allagate, quasi come se il parterre astrale volesse costringere i felini a trovare soluzioni alternative ai loro deficit del momento.

5° posto Capricorno: le corde giuste. Sarà probabilmente nel ménage amoroso che, durante il 17 agosto, i nati Capricorno daranno il meglio di loro, con quest'ultimi che riusciranno con estrema facilità a toccare le corde giuste col partner al fine di trovare una preziosa armonia in coppia.

6° posto Scorpione: prove tecniche. Giornata di metà anno che vedrà, con buona probabilità, i nati Scorpione sguazzare in una produttiva incertezza esistenziale, grazie alla quale si sentiranno in dovere di sperimentare per ricercare nuovamente un doveroso bilanciamento esteriore e interiore.

7° posto Cancro: attrazioni. I single di casa Cancro, ma anche coloro che sono avvezzi alla scappatella, potrebbero trovarsi in questo giorno di agosto ad avvertire una forte attrazione per un amico o un collega che conoscono da tempo, ma le congiunzioni astrali suggeriranno loro di raffreddare quanto prima tali bollenti spiriti.

8° posto Acquario: pensierosi. A causa di qualche rallentamento in campo pratico o burocratico, i nati Acquario sembreranno oltremodo pensierosi questo mercoledì, suscitando una certa perplessità nella dolce metà che crederà di averla combinata grossa.

9° posto Bilancia: a tempo debito. Complice lo Stellium in dodicesima casa che farà il paio con il Lumiinare giallo di Fuoco, i nati Bilancia avranno buone chance di comprendere che volere tutto e subito non li porterebbe da nessuna parte. A fronte di ciò, il segno Cardinale preferirà attivarsi all'interno di un mood morigerato ed estremamente paziente.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: distratti. A difettare questo mercoledì sarà probabilmente la concentrazione per i nati Pesci, i quali saranno chiamati a rinviare eventuali impegni gravosi in programma in modo da evitare di correre dei rischi figli della disattenzione.

11° posto Gemelli: incostanti. Discontinui e a tratti apatici, i nati Gemelli in questa giornata estiva parranno divenire i colleghi o i capi che nessuno vorrebbe, in quanto la loro propensione all'incostanza e al lassismo li metterà al centro di scomodi pettegolezzi.

12° posto Sagittario: trova le differenze. Saranno presumibilmente molti i nati Sagittario che, nel corso del 17 agosto, paragoneranno la loro estate attuale a quella del 2022, provando a scorgere alcune differenze sostanziali che mineranno il loro tono umorale.