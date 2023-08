Mercoledì 9 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Urano assieme a Giove risiederanno nel domicilio del Toro.

Il Sole, Lilith e Venere, invece, protrarranno il moto in Leone, così come Nettuno e Saturno rimarranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno come il Nodo Nord occuperà ancora lo spazio zodiacale dell'Ariete. Marte e Mercurio, infine, permarranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: approccio ideale. Secondo l'oroscopo di mercoledì 9 agosto, i nati Leone sembreranno approcciarsi a ciò che accadrà col piglio ideale per non perdere la bussola, divenendo lucidi e pragmatici durante gli imprevisti ma anche briosi e ottimisti nei momenti di convivialità.

2° posto Vergine: pazienti. Attendere lo svolgimento naturale degli eventi senza forzare la mano sarà, con buona probabilità, l'esercizio più amato dai nati Vergine in questa giornata di metà settimana, specialmente per la prima decade che godrà a piene mani del flirt tra Marte e Mercurio sui loro gradi.

3° posto Ariete: esuberanti. I nati Ariete, durante questo mercoledì, saranno probabilmente l'anima della festa ovunque andranno, condendo con esuberanza e buonumore qualsiasi ambiente e ciò li porterà anche ad attrarre delle nuove attenzioni di stampo affettivo.

I mezzani

4° posto Acquario: scoperte. Grazie a qualche domanda spiazzante e un po' di spirito investigativo, i nati Acquario potrebbero riuscire a mettere le mani su qualche interessante scoperta in campo relazionale, novità che gli permetterà di cambiare nettamente opinione su una persona.

5° posto Toro: acquisti. Propensi a rendere più accattivanti gli ambienti dove trascorrono molto tempo, casa in primis, i nati Toro sembreranno particolarmente inclini a concedersi qualche acquisto non indispensabile e un pizzico lussuoso, come un quadro per il soggiorno.

6° posto Capricorno: al passo coi tempi. Un figlio o un amico più giovane saranno, c'è da scommetterci, fautori di un sostanziale cambiamento nel modo di fare dei nati Capricorno, in quanto li indirizzeranno a discostarsi da un mood obsoleto per agire al passo coi tempi.

7° posto Bilancia: zona di comfort. Il parterre astrale, Luminare giallo e Bianca Signora su tutti, avranno buone chance di suggerire a gran voce ai nati Bilancia di evitare manovre espansionistiche in modo da continuare a ricevere rassicuranti sicurezze dalla loro zona di comfort.

8° posto Scorpione: distratti. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso di casa Scorpione, coi nativi che risulteranno oltremodo distratti agli occhi della dolce metà, così quest'ultima penserà erroneamente di non essere abbastanza desiderata dal segno d'Acqua.

9° posto Cancro: i conti senza l'oste. L'organizzazione di un evento, ad esempio un meeting aziendale o la festa del piccolo erede, potrebbe essere fonte di disappunto per i nati Cancro questo mercoledì, col segno Cardinale che a giochi fatti si accorgerà di aver dimenticato qualcosa d'importante.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: effetto criceto. Alla stregua di un criceto chiuso in gabbia che con le zampette si muove all'interno di una ruota, i nati Sagittario parranno avere la sgradevole sensazione di dimenarsi a destra e manca senza riuscire a cavare un ragno dal buco.

11° posto Gemelli: bastoni tra le ruote. L'ambiente professionale dei nati Gemelli sarà probabilmente colmo di insidie provenienti da situazioni o persone inaspettate e ciò metterà in subbuglio non soltanto il ruolino di marcia del segno Mutevole ma anche l'entusiasmo dello stesso.

12° posto Pesci: ansiosi. Contemplare l'attesa e stare in armonia con sé stessi e con gli altri saranno due modi di fare di difficile attuazione per i nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione, soprattutto per il terzo decano che parrà particolarmente ansioso.