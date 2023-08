L’oroscopo della settimana prossima dal 7 al 13 agosto promette novità e sorprese per molti segni dello zodiaco. Alcuni potranno godersi le vacanze, altri dovranno affrontare sfide e opportunità sul lavoro e in amore. Vediamo quali sono i segni più fortunati e quelli che dovranno stare più attenti.

Il segno più fortunato: Leone

Il Leone è il segno più fortunato della settimana prossima. Questo è il periodo del suo compleanno, e le stelle gli regalano tante occasioni di festeggiare e di realizzare i suoi desideri. Il Leone potrà contare sul suo carisma, sulla sua creatività e sulla sua generosità per conquistare tutti.

In amore, potrà vivere momenti romantici e appassionati, sia che sia single sia che sia in coppia. Sul lavoro, potrà dimostrare il suo talento e la sua leadership, ottenendo riconoscimenti e gratificazioni.

Il segno meno fortunato: Pesci

I Pesci è il segno meno fortunato della settimana prossima. Questo è un periodo difficile per i Pesci, che dovrà affrontare ostacoli e tensioni in vari ambiti della sua vita. I Pesci potrebbe sentirsi confuso, insicuro e vulnerabile, e faticare a esprimere le sue emozioni. In amore, potrebbe avere problemi di comunicazione o di gelosia con il partner, o sentirsi solo se è single. Sul lavoro, potrebbe incontrare difficoltà o ritardi nei suoi progetti, o subire critiche o incomprensioni da parte dei colleghi.

Gli altri segni: bene Sagittario e Bilancia

Il Sagittario e la Bilancia sono i segni più vicini al Leone. Entrambi potranno godere di una settimana favorevole per l’amore, le amicizie e i viaggi. Il Sagittario potrà sfruttare la sua simpatia, il suo ottimismo e il suo spirito avventuroso per vivere esperienze divertenti e stimolanti.

La Bilancia potrà contare sulla sua eleganza, sulla sua diplomazia e sulla sua armonia per creare rapporti piacevoli e equilibrati.

Il Gemelli, l’Ariete e lo Scorpione si trovano al centro della classifica. Il Gemelli potrà approfittare di una settimana vivace e curiosa, in cui potrà ampliare i suoi interessi e le sue conoscenze.

L’Ariete potrà aspettarsi una settimana movimentata e sorprendente, in cui potrà ricevere buone notizie o inviti graditi. Lo Scorpione potrà sperare in una settimana chiarificatrice e rivelatrice, in cui potrà risolvere dubbi o situazioni in sospeso.

Il Toro, il Cancro, l’Acquario e la Vergine si avvicinano al Pesci. Il Toro potrà vivere una settimana agitata e fermentata, in cui dovrà affrontare sfide e opportunità sul lavoro e in amore. Il Cancro potrà trascorrere una settimana tranquilla e godibile, in cui potrà riposarsi e dedicarsi agli affetti. L’Acquario potrà sperimentare una settimana alternativa e originale, in cui potrà esprimere la sua creatività e la sua eccentricità. La Vergine potrà iniziare una settimana interessante e stimolante, in cui potrà scoprire novità e curiosità.

Infine il Capricorno è il segno più vicino al Pesci. Questo è un periodo complicato per il Capricorno, che dovrà superare ostacoli e tensioni in vari ambiti della sua vita. Il Capricorno potrebbe sentirsi stanco, frustrato e insoddisfatto, e faticare a raggiungere i suoi obiettivi. In amore, potrebbe avere problemi di distanza o di freddezza con il partner, o sentirsi bloccato se è single. Sul lavoro, potrebbe incontrare difficoltà o ritardi nei suoi progetti, o subire pressioni o responsabilità da parte dei superiori.