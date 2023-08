Martedì 8 agosto sul piano astrale Giove, Urano e la Luna transiteranno nell'orbita del Toro, mentre Plutone sosterà nel segno del Capricorno.

Marte assieme a Mercurio, invece, protrarranno il moto in Vergine, così come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno la sosta in Pesci. Il Nodo Nord, infine, resterà stabile in Ariete come Lilith, Venere e il Sole continueranno il transito nel domicilio del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: tempestivi. Secondo l'oroscopo di martedì 8 agosto, i nati Capricorno potrebbero godere di un eccelso mix di intuitività e scaltrezza se ci sarà di fondare una nuova società e dare il via a un progetto ambizioso, ancor di più se lo stesso sarà legato agli immobili.

2° posto Ariete: concreti. Martedì i nati Ariete sembreranno non tollerare chi viaggerà troppo di fantasia o risulterà estremamente ottimista, difatti il segno di Fuoco sarà più improntato a una visione realista e tendente alla concretizzazione piuttosto che al fiondarsi in voli pindarici.

3° posto Toro: mettersi alla prova. Vogliosi di scardinare gli argini della solita routine, nelle ventiquattro ore in questione i nati Toro avranno buone chance di volersi mettere alla prova, ad esempio guardando un genere di film che solitamente scartano a priori e tale cambio di passo li stupirà piacevolmente.

I mezzani

4° posto Gemelli: shopping. Giornata d'inizio settimana che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli nutrire il desiderio di acquistare un dono per una persona cara senza che la stessa sospetti nulla, regalo che sarà apprezzato di buon grado.

5° posto Bilancia: sguardo critico. In questo giorno estivo, i nati Bilancia potrebbero svestirsi del mantello dell'ingenuità e osservare il mondo circostante con sguardo critico, captando chi li adula per secondi fini ma anche chi li critica perché vorrebbe qualcosa che gli appartiene.

6° posto Leone: peso degli impegni. Complice lo Stellium in Toro nonché la retrogradazione venusiana sui loro gradi, i nati Leone potrebbero avvertire particolarmente il peso di impegni e responsabilità in questo giorno di agosto, ancor di più secondo e terzo decano che dovranno fare i conti anche con delle privazioni.

7° posto Acquario: interessi da evitare. A causa di un pizzico d'insoddisfazione nel mondo del lavoro, i nati Acquario questo martedì avranno buone chance di mettersi alla ricerca di nuovi interessi da coltivare, ma quest'ultimi difficilmente li aiuterebbero davvero a svagarsi mentalmente.

8° posto Pesci: cercasi feeling. Il ménage amoroso di casa Pesci, così come la sfera affettiva in generale, risentirà probabilmente di una giornata in cui a venir meno saranno le connessioni cerebrali e comunicative, coi nati del segno che sembreranno cercare il feeling perduto quasi come se fossero un rabdomante.

9° posto Sagittario: tentazioni. I nati Sagittari avranno ottime possibilità di cedere con facilità a molte delle tentazioni che gli si pareranno davanti agli occhi, ad esempio rimanendo affascinati da una nuova conoscenza a tal punto da voler approfondire anche se già accasati.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: occasioni sfumate. Semaforo acceso sul rosso per le vicende monetarie di casa Scorpione questo martedì, col segno Fisso che si renderà presumibilmente conto di aver perso qualche ghiotta occasione d'investimento. Niente paura, però, perché di nuove opportunità ce ne saranno già dalla seconda settimana di ottobre.

11° posto Cancro: attriti. Per colpa di un pressante nervosismo a fior di pelle, i nati Cancro sembreranno affrontare questa giornata della stagione calda temendo di poter dare di matto da un momento all'altro, in quanto il loro livello di sopportazione rasenterà lo zero.

12° posto Vergine: bruciare le tappe. L'alea che correranno, con buona probabilità, i nati Vergine in questo giorno sarà di volersi impossessare di tutto ciò che gli stanno donando le stelle ultimamente e ciò li porterà non soltanto a voler bruciare le tappe ma anche a peccare di presunzione.