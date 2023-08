L’oroscopo di domani 15 agosto 2023 promette una giornata speciale per molti segni dello zodiaco, che potranno godere di un Ferragosto all’insegna dell’amore, del divertimento e della fortuna. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per ogni segno.

Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: Oroscopo di domani favorevole grazie alla Luna nel vostro segno che vi dà una carica emotiva e intuitiva. Potrete vivere un Ferragosto intenso e profondo, in cui darete spazio ai vostri sentimenti e alle vostre emozioni. Se avete una relazione, potrete condividere con il partner i vostri progetti e le vostre aspirazioni, trovando complicità e sostegno.

Se siete single, potrete incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. In ambito lavorativo, siete determinati e ambiziosi e potete raggiungere i vostri obiettivi. Il vostro voto è: 4/5.

Scorpione: oroscopo abbastanza buono, ma con qualche tensione. La Luna opposta al vostro segno vi rende un po’ lunatici e suscettibili, e potreste avere delle incomprensioni con le persone vicine. Se avete una relazione, cercate di non essere troppo gelosi o possessivi con il partner, che potrebbe sentirsi oppresso o limitato. Se siete single, potreste avere delle attrazioni intense ma difficili da gestire, magari verso persone impegnate o lontane. In ambito lavorativo, siete determinati e tenaci, ma anche un po’ aggressivi e impulsivi.

Il vostro voto è: 3/5.

Pesci: oroscopo di domani buono, ma con qualche altalena. Nettuno nel vostro segno vi rende sensibili e romantici, ma anche un po’ confusi e illusi. Potreste trascorrere un Ferragosto dolce e poetico, ma anche un po’ irrealistico e ingenuo. Se avete una relazione, potrete vivere momenti di grande intimità e magia con il partner, ma fate attenzione a non idealizzare troppo la situazione.

Se siete single, potreste avere delle illusioni o delle delusioni amorose, magari verso persone non adatte o non sincere. In ambito lavorativo, siete altruisti e generosi, ma anche un po’ distratti e disorganizzati. Il vostro voto è: 3/5.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: oroscopo non è molto positivo a causa di una Luna dissonante che vi rende nervosi e irritabili.

Potreste avere dei contrasti in famiglia o con il partner, che non capisce le vostre esigenze. Se siete single, evitate le chiacchiere inutili e cercate di dedicarvi a qualcosa di più profondo e stimolante. In ambito lavorativo, fate attenzione a non entrare in conflitto con i colleghi, soprattutto quelli più testardi. Il vostro voto è: 2/5.

Leone: oroscopo di domani eccellente grazie a Venere nel vostro segno che vi rende affascinanti e magnetici. Potrete trascorrere un Ferragosto indimenticabile, in cui sarete i protagonisti assoluti della scena. Se avete una relazione, potrete sedurre il partner con la vostra sensualità e la vostra generosità, regalandogli momenti indimenticabili. Se siete single, potrete fare colpo su chi vi piace con la vostra simpatia e la vostra spontaneità, attirando l’attenzione di tutti.

In ambito lavorativo, siete sicuri di voi stessi e dei vostri talenti e potete ottenere grandi successi. Il vostro voto è: 5/5.

Sagittario: oroscopo favoloso grazie a Giove nel vostro segno che vi rende fortunati e ottimisti. Potrete trascorrere un Ferragosto fantastico, in cui tutto andrà per il meglio e vi sentirete felici e soddisfatti. Se avete una relazione, potrete vivere momenti di grande complicità e passione con il partner, che vi farà sentire speciali e unici. Se siete single, potrete approfittare delle numerose occasioni che si presenteranno per fare nuove conoscenze e innamorarvi. In ambito lavorativo, siete brillanti e originali e potete ottenere grandi riconoscimenti. Il vostro voto è: 5/5.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: oroscopo di domani nella media, ma con una tendenza positiva. Le emozioni sono in crescita e il cuore si riempie di speranza e di sogni. Questo è il momento perfetto per pianificare il futuro con il partner o per consolidare il vostro legame affettivo. Se siete single, potete essere grati per quello che avete raggiunto finora e condividere la vostra gioia con gli amici. Concedetevi una pausa e rilassatevi in buona compagnia. In ambito lavorativo, non avete grandi preoccupazioni e potete godervi la giornata. Il vostro voto è: 4/5.

Vergine: oroscopo discreto, ma con qualche ombra. La Luna in Cancro vi rende un po’ nervosi e insicuri, e potreste avere dei dubbi sul vostro rapporto di coppia o sul vostro futuro.

Se avete una relazione, cercate di non essere troppo critici o esigenti con il partner, che potrebbe sentirsi soffocato o incompreso. Se siete single, potreste avere difficoltà a esprimere i vostri sentimenti e a lasciarvi andare, perdendo delle occasioni. In ambito lavorativo, siete precisi e meticolosi, ma anche un po’ ansiosi e perfezionisti. Il vostro voto è: 3/5.

Capricorno: giornata con qualche difficoltà. Saturno nel vostro segno vi rende seri e responsabili, ma anche un po’ rigidi e pessimisti. Potreste trascorrere un Ferragosto un po’ noioso o stressante, in cui dovrete affrontare delle sfide o dei problemi. Se avete una relazione, cercate di non essere troppo freddi o distanti con il partner, che potrebbe sentirsi trascurato o deluso.

Se siete single, potreste avere delle difficoltà a fidarvi degli altri o a lasciarvi andare, perdendo delle opportunità. In ambito lavorativo, siete laboriosi e affidabili, ma anche un po’ stanchi e frustrati. Il vostro voto è: 2/5.

Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: oroscopo ottimo grazie a una Luna amica che vi rende allegri e comunicativi. Potrete trascorrere un Ferragosto divertente e spensierato, magari in un luogo nuovo e stimolante. Se avete una relazione, potrete vivere momenti romantici e appassionati con il partner, che vi farà sentire amati e desiderati. Se siete single, potrete fare nuove conoscenze interessanti e intriganti, che potrebbero portare a qualcosa di più.

In ambito lavorativo, siete creativi e brillanti e potete ottenere buoni risultati. Il vostro voto è: 5/5.

Bilancia: oroscopo di domani positivo grazie a Mercurio nel segno che vi rende intelligenti e persuasivi. Potrete trascorrere un Ferragosto piacevole e armonioso, in cui vi sentirete in sintonia con voi stessi e con gli altri. Se avete una relazione, potrete dialogare con il partner in modo costruttivo e risolvere eventuali problemi. Se siete single, potrete usare il vostro fascino e la vostra diplomazia per conquistare chi vi interessa. In ambito lavorativo, siete capaci e competenti e potete fare buone impressioni. Il vostro voto è: 4/5.

Acquario: oroscopo splendido grazie a Urano nel vostro segno che vi rende innovativi e originali.

Potrete trascorrere un Ferragosto sorprendente e divertente, in cui farete esperienze nuove ed emozionanti. Se avete una relazione, potrete rompere la routine e vivere momenti di grande fantasia e libertà con il partner, che vi apprezzerà per la vostra creatività e la vostra indipendenza. Se siete single, potrete incontrare persone fuori dal comune che vi affascineranno per la loro intelligenza e la loro eccentricità. In ambito lavorativo, siete geniali e visionari e potete realizzare progetti innovativi. Il vostro voto è: 5/5.