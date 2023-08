Le previsioni astrologiche dal 21 al 27 agosto ci portano a conoscenza dell'andamento sentimentale dei vari segni zodiacali. Il Leone cerca una stabilità di coppia, mentre il Cancro non deve essere troppo ansioso.

Predizioni astrali dal 21 al 27 agosto: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste risultare un pochino nervosi, non avete nessuna intenzione di accontentarvi dei risultati raggiunti e avrete voglia di puntare sempre più in alto. Non scoraggiatevi se ci saranno delle difficoltà.

Toro: l'amore non sarà una costante favorevole, avrete modo di sperimentare una settimana fatta di alti e bassi.

Troppa gelosia non vi farà stare affatto bene, se dovrete prendere delle decisioni non tentennate.

Gemelli: i vostri sentimenti nei confronti della persona amata sono partiti lentamente ma piano piano stanno facendo breccia nel cuore del vostro partner. Pensate bene ai vostri passi futuri, potrebbero essere particolarmente importanti.

Cancro: non siate troppo ansiosi e cercate di mettere tutta la passione necessaria nel vostro rapporto amoroso, la vostra dolce metà ve lo chiede e non è il caso di sottrarvi a tale richiesta. Cercate di non sentirvi sempre sotto esame.

Leone: sperate in una certa stabilità nel rapporto di coppia ed è quello che state cercando di far comprendere nemmeno troppo velatamente alla vostra dolce metà.

Non nascondetevi e parlate chiaramente.

Vergine: la vostra storia d'amore potrebbe non essere al sicuro ma ci sarà comunque un certo miglioramento che vi farà ben sperare. La speranza è l'ultima a morire ma dovrete ovviamente aiutarla.

Previsioni zodiacali dal 21 al 27 agosto, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: serenità per quel che riguarda l'amore, a parte alcuni fraintendimenti che potranno essere appianati in poco tempo e che non andranno minimamente considerati.

Cercate però di essere più presenti e attivi.

Scorpione: sarà una settimana particolarmente pensierosa sotto l'aspetto sentimentale, ci potrebbe essere uno strascico importante rispetto ad una discussione che sta ormai durando da troppo tempo.

Sagittario: potreste risultare un po' scontrosi nei confronti della vostra dolce metà, è il vostro carattere e tendete a fare così con le persone alle quali volete bene.

La speranza è che il vostro partner vi conosca bene e sappia riconoscere la genuinità del vostro amore.

Capricorno: dal punto di vista sentimentale ci potrebbe essere qualche problema di troppo, probabilmente vi aspettate molto di più di ciò che state ricevendo. Pensate al futuro e siate fiduciosi.

Acquario: se qualcosa non va o non è in linea con le vostre aspettative cercate di cambiare rotta, vedrete che con un po' di impegno le cose potranno migliorare. Mettete entusiasmo in ciò che fate.

Pesci: le stelle potrebbero regalarvi un incontro particolarmente interessante, starà a voi sfruttarlo nel modo che meglio credete oppure decidere di relegarlo tra gli avvenimenti non fondamentali.