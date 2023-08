L'oroscopo di venerdì 4 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici profili. Ci sarà chi non vedrà l'ora di gettarsi tra le braccia del partner e chi sarà ancora alla ricerca dell'anima gemella.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 agosto 2023.

Oroscopo del 4 agosto 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: rispetto al giorno precedente, le cose andranno molto meglio. Recupererete la fiducia in voi stessi ed eserciterete un controllo invidiabile sulle situazioni che andrete ad analizzare.

Sarete diligenti sul posto di lavoro, leali con gli amici e decisamente fedeli al partner.

Toro: vi divertirete a trascorrere il tempo con il partner. Sarete in sintonia con le sue idee e condividerete, con lui, buona parte dei progetti. Avrete un ottimo rapporto anche con la famiglia. Il vostro sogno sarà quello di poter creare legami stabili e indissolubili. Il lavoro non presenterà ostacoli.

Gemelli: sarete molto seri. Non reagirete in modo spensierato davanti alle battute. Non vorrete vivere momenti divertenti con il partner o con gli amici perché vi troverete in un momento davvero complesso. Prima di lasciarvi andare, sentirete il bisogno di risolvere questa situazione.

Cancro: sarà una giornata poco fortunata.

Alternerete alti e bassi, in un ritmo costante ed estenuante. Avrete bisogno di un po' di tempo per concentrarvi sui vostri maggiori interessi. Inoltre, dovrete imparare a non farvi carico di responsabilità eccessive, legate alle azioni degli altri.

Previsioni astrologiche del 4 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento.

Avrete la sensazione di non poter accedere alle vostre energie. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di riposare. Sarà inutile tirare troppo la corda perché potreste ottenere l'effetto contrario a quello desiderato.

Vergine: verrete travolti da un moto d'amore nei confronti delle persone care. Non potrete fare a meno di contattarle e di trascorrere del tempo con loro.

Il vostro cambiamento non passerà inosservato agli occhi degli altri, ma non vi importerà perché sarete fieri di voi stessi.

Bilancia: dovrete affrontare qualche piccolo problema sul posto di lavoro. Non vi sentirete sicuri delle mansioni svolte fino a questo momento. Noterete la presenza di errori che vi faranno sentire in colpa. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a correre ai ripari.

Scorpione: cercherete di trarre il meglio da queste vacanze. Vorrete riposare, in modo da ricaricare le batterie per il vostro ritorno. Vi concentrerete sui pensieri positivi, mettendo al primo posto gli hobby. Inoltre, cercherete di conoscere persone nuove per ampliare il gruppo di amici.

Previsioni zodiacali e profili del 4 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: odierete il disordine. Sarete precisi e attenti in tutto ciò che farete. Anche in casa, vorrete trovare ogni cosa al proprio posto. La vostra famiglia, però, potrebbe non pensarla allo stesso modo. Questo sarà motivo di discussioni accese e poco stimolanti. Il rapporto di coppia ne risentirà.

Capricorno: sarete pieni di energia. Sfrutterete la vostra grinta per dare il meglio sul posto di lavoro. Il risultato sarà sorprendente, soprattutto dal punto di vista pratico. I colleghi vi ammireranno e anche il capo non potrà fare a meno di complimentarsi con voi.

Acquario: avvertirete la mancanza dei vecchi amici. Desidererete organizzare un piccolo raduno per fare un tuffo nel passato.

A livello pratico, però, le cose saranno più difficili del previsto. Non troverete una grande disponibilità da parte dei diretti interessati. Ciò potrebbe ferirvi molto.

Pesci: non riuscirete a mettere fine ai vostri dubbi. Ogni decisione vi sembrerà sbagliata. Avrete bisogno dei consigli della vostra famiglia per fare luce sul quadro generale. Anche gli amici e il partner cercheranno di dare il loro contributo. Subito dopo, vi sentirete meglio.