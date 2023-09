Mercoledì 13 settembre troviamo sul piano astrale la Luna, Mercurio e il Sole transitare nel segno della Vergine, mentre Giove e Urano stazioneranno nel domicilio del Toro. Saturno e Nettuno, invece, resteranno stabili sui gradi dei Pesci, così come il Nodo Nord continuerà la sosta in Ariete. Marte, intanto, permarrà in Bilancia come Venere protrarrà il moto in Leone. Plutone, infine, risiederà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: avanti tutta. Secondo l'oroscopo di mercoledì 13 settembre, i nati Toro parranno inarrestabili sul fronte professionale, sia in termini di energie profuse che di poliedricità d'azione, e ciò gli permetterà di avanzare nella scala gerarchica aziendale.

2° posto Vergine: riportare il sereno. La probabile missione del mercoledì di casa Vergine sarà di riportare il sereno in qualche rapporto relazionale al quale i nativi tengono parecchio. Facendo il primo passo e dimostrandosi concilianti, il chiarimento non potrà che avere un felice epilogo.

3° posto Leone: loquaci. La comunicazione spigliata e mirata sarà, c'è da scommetterci, la freccia supplementare nella già ricca faretra dei nati Leone in questa giornata di fine estate, ancor di più per la prima decade che risulterà anche spiccatamente persuasiva.

I mezzani

4° posto Capricorno: rubare i segreti. Semaforo acceso sul verde per i nati Capricorno che si approcceranno, durante il 13 settembre, per le prime volte al mondo professionale, in quanto avranno l'arguzia e la scaltrezza di rubare i segreti del mestiere ai top del settore.

5° posto Scorpione: vena ottimista. Dopo qualche giorno intriso di pensieri uggiosi, ecco che questo mercoledì settembre parrà regalare ai nati Scorpione un sorriso nuovo di zecca sui loro volti, propensione all'ottimismo che spazzerà via malumori e lamentele di sorta.

6° posto Ariete: libertà d'azione. Interessanti le effemeridi di casa Ariete per questo mercoledì, dove i nativi potrebbero rendersi conto che nel nido domestico beneficeranno di maggiore spazio di manovra, libertà d'azione che farà comprendere al segno di Fuoco di aver lavorato bene sul suo comportamento.

7° posto Cancro: talenti in stand-by. Talenti come il canto, la scrittura o la pittura dovranno, con buona probabilità, essere momentaneamente accantonati dai nati Cancro questo mercoledì, in quanto il segno Cardinale sarà chiamato dal carnet astrale a riservare gran parte delle sue energie verso il fronte lavorativo e monetario.

8° posto Sagittario: finanze sottotono. Il bottino economico dei nati Sagittario, durante questo giorno di metà settimana, avrà buone possibilità di subire qualche inaspettato scossone, come un investimento fatto in precedenza che anziché produrre un utile arrecherà una perdita.

9° posto Bilancia: costrizioni. L'ombra plutoniana in ostico aspetto farà il paio con Mercurio in dodicesima casa mettendo probabilmente sul cammino dei nati Bilancia qualche costrizione da non poter dribblare, ad esempio un pranzo programmato a casa dei suoceri che avrebbero preferito evitare.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: girare in tondo. La sensazione di trovarsi in situazioni che ricorderanno un cane che si morde la coda sarà probabilmente imponente nei nati Gemelli questo mercoledì, col segno d'Aria che girerà in tondo nonostante le energie per cercare nuove opportunità.

11° posto Acquario: energie flop. Rallentare considerevolmente i ritmi in questa giornata di settembre sarebbe, stando alle effemeridi, un'ottima idea che i nati Acquario farebbero bene a perseguire per evitare lo stress.

12° posto Pesci: accuse. Dal fronte relazionale, cerchia amicale in primis, sarà probabile che pioveranno ingiuste accuse nei riguardi dei nati Pesci, i quali farebbero meglio a non controbattere attendendo pazientemente che le controparti capiscano di aver preso un granchio.