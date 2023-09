Le previsioni dell'oroscopo del 13 settembre 2023 invitano gli Scorpione a tenere duro. I Toro, invece, devono sentirsi un po' più in pace con se stessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: gli errori nella vita sono di grande aiuto, a patto che vi servano di insegnamento. Non importa quante volte si cada, ma è come si incassano i colpi che fa sempre la differenza.

11° Toro: siate fieri di voi stessi. Nel bene o nel male agite sempre seguendo il vostro cuore e la vostra testa e non permettete a nessuno di incidere sulle vostre scelte né, tanto meno, di cambiare il costo degli eventi che vi riguardano.

10° Leone: talvolta nella vita si sente il bisogno di affidarsi a qualcun altro, anche solo per una parola di conforto. Di solito siete abituati ad agire in maniera autonoma, ma l'Oroscopo del 13 settembre vi invita a chiedere aiuto se necessario.

9° Pesci: meglio soli che male accompagnati. Questo è un detto antico, ma che risulta sempre molto attuale. Non lasciatevi prendere dallo sconforto se non riuscite a trovare la persona giusta. Tutto arriverà a tempo debito.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non siete particolarmente loquaci in questa giornata. Quando vi capita, cercate di rimediare facendo cose che possano essere in grado di risollevarvi il morale.

7° Sagittario: ci vuole costanza e attenzione nel lavoro, altrimenti si corre il rischio di commettere degli errori.

Se svolgete una professione per cui è necessaria l'attenzione per il cliente, potreste avere dei problemi.

6° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 settembre vi esortano a tagliare la testa al toro. Se siete in procinto di prendere una decisione e siete piuttosto indecisi, fidatevi del vostro istinto.

5° Bilancia: in amore spesso vince chi fugge, ma ci sono delle situazioni in cui bisogna restare e lottare per riuscire a superare delle difficoltà.

Ebbene, in questo voi siete sicuramente dei maestri.

Oroscopo segni baciati dalla fortuna del 13 settembre

4° in classifica Scorpione: oggi potreste sentirvi un po' stanchi e risentire dell'effetto negativo di Mercurio. Ad ogni modo, questa fase passerà in fretta, quindi, cercate di resistere.

3° Gemelli: la vostra vita sta per cambiare in meglio, quindi, dovete essere fiduciosi.

Se vi sentite confusi e spaesati, il consiglio e il supporto di una persona cara potrebbe essere utile.

2° Cancro: secondo le previsioni dell'oroscopo del 13 settembre i nati sotto questo segno necessitano di un po' di audacia in più. In amore potreste ricevere qualche interessante notizia.

1° Vergine: una piccola fuga romantica potrebbe essere la risposta giusta e più opportuna per riuscire a superare i piccoli momenti di stress. Nel lavoro è necessario rimettersi in pari.