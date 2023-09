L'oroscopo del weekend del 9 e 10 settembre è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere questo fine settimana. Diciamo subito che le due giornate del weekend vedranno primeggiare il segno del Leone (voto 10), seguito a ruota, in modo meritato, dal segno dei Pesci (voto 9). Si profila un sabato e una domenica abbastanza soddisfacente anche per Ariete (voto 7), Bilancia (voto 7) e Acquario (voto 7), tanto per indicarne qualcuno. Invece si profila un periodo sufficiente per Sagittario (voto 6), gemelli (voto 6) e altri che andremo a scoprire a breve.

In queste due giornate in evidenza avremo la presenza predominante della Luna in Cancro fino alle 18:30 del tardo pomeriggio di domenica 10 settembre. Successivamente assisteremo al passaggio della Luna in Leone, che chiuderà il fine settimana e restando nel segno d'Acqua fino alla prima mattinata di mercoledì 13 settembre, quando passerà in Vergine.

Curiosi di scoprire come si svilupperanno le giornate di sabato e domenica? Qui di seguito, troverete le previsioni astrologiche per il fine settimana, corredate da valutazioni e consigli pratici su come abbracciare opportunità o superare eventuali ostacoli.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete - Voto 7. Il weekend si prospetta come un'esplosione di energia.

Sarete pronti ad affrontare ogni sfida con coraggio, senza lasciarvi intimorire da nulla. Nel campo dell'amore, mostrerete un ardore e una passione intensi, riuscendo a sedurre il vostro partner con facilità. In famiglia, potrete contare su un ambiente protettivo e generoso, dove otterrete il rispetto che meritate. Sarà un periodo in cui le vostre relazioni familiari si rinforzeranno.

Nel contesto delle amicizie, metterete in campo la vostra creatività e ambizione, facendovi notare per il vostro carisma e la vostra leadership. Sarà un momento ideale per lavorare in gruppo e raggiungere obiettivi comuni con il vostro spirito intraprendente. Questo weekend sarà una fase in cui potrete brillare in vari aspetti della vostra vita, sfruttando la vostra energia contagiosa per realizzare i vostri progetti.

Leone - Voto 10. Il fine settimana porterà una incredibile carica di positività nella vostra vita. In attesa che arrivi la Luna nel segno, domenica, già da sabato sarete pronti ad affrontare ogni sfida con determinazione e coraggio, e nulla potrà intimidirvi. In ambito amoroso, mostrerete passione e ardore, conquistando il vostro partner con gesti romantici e attenzioni speciali. In famiglia, vi distinguerete per la vostra generosità e protezione, guadagnandovi il rispetto di tutti. Tra gli amici, sarete fonte di ispirazione, grazie alla vostra creatività e ambizione. La vostra naturale tendenza a essere leader vi farà risaltare in qualsiasi gruppo sociale. Ecco un weekend che promette emozioni straordinarie e opportunità uniche.

Sagittario - Voto 6. Il fine settimana porta un periodo modesto, seppur non negativo. Tuttavia, questo non impedirà che ci siano opportunità di crescita o cambiamenti. Dovrete affrontare alcune situazioni, ma con impegno e determinazione le supererete con successo. In amore, emergeranno forse malintesi: la chiave sarà la comunicazione aperta e la comprensione reciproca. Lavorando insieme, potrete consolidare la vostra relazione. In famiglia, si presenteranno situazioni complesse: usate la pazienza e l'amore, le vostre armi migliori. Tenete a mente che le sfide familiari possono portare a una crescita e comprensione reciproca. Con gli amici, potrebbero verificarsi momenti di confronto: la vostra natura ottimista e aperta vi aiuterà a mantenere l'armonia nelle relazioni.

Segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli - Voto 6. Il weekend si preannuncia abbastanza buono, sebbene a tratti possa risultare lievemente ripetitivo, insomma, sarà un periodo da vivere in linea con la vostra solita routine. Tuttavia, è importante tenere presente che, se non avete idee personali molto chiare, potreste essere influenzati dagli altri, sia in modo positivo che negativo. Pertanto, è consigliabile fare attenzione ai consigli che ricevete. Se vi trovate a prendere decisioni finanziarie significative, ascoltate più di una opinione e ponderate saggiamente le vostre scelte. Ricordate che una volta spesi, i soldi difficilmente torneranno indietro. Tuttavia, alla fine, potrete tirare un sospiro di sollievo per aver concluso (quasi) ogni cosa con successo.

In amore, sia per i single che per coloro che sono già in una relazione, è fondamentale evitare di giocare con i sentimenti altrui.

Bilancia - Voto 7. Sabato e domenica si prospettano non male, posizionati nella media della positività e immersi nella solita normalità. Nella sfera sentimentale, dedicatevi completamente all'amore, tralasciando gli altri impegni. Le stelle, in parte favorevoli, vi invitano a seguire il ritmo del vostro cuore, indipendentemente dalle conseguenze. È certo che trascorrerete una giornata ricca di romanticismo e tenerezza con la persona amata, che saprà ricambiare con tutto il suo amore. Per i single, un cielo positivo favorirà viaggi, nuove amicizie e nuove curiosità.

Esplorare il mondo esterno o il vostro mondo interiore, esaminando emozioni e ricordi, andrà bene in entrambi i casi. L'essenziale è muoversi.

Acquario - Voto 7. Il futuro promette un fine settimana valutato con un incoraggiante 7. Si prospetta un periodo che potrebbe essere per molti del segno abbastanza buono, anche se a tratti potrebbe risultare un po' blando, basato principalmente sull'ordinaria normalità. Non sarà né più né meno di ciò che siete abituati a fare. La Luna rimarrà in Cancro per un giorno, portando con sé ottimismo e un sottile senso di buonumore. La socievolezza e la vostra capacità di influenzare gli altri saranno al massimo, soprattutto se sarete i primi a crederci. Sarà un buon momento per intraprendere progetti o seguire ispirazioni, coinvolgendo gli amici che saranno entusiasti di unirsi alla vostra causa.

In famiglia, il progetto di un viaggio che era stato temporaneamente accantonato tornerà in primo piano. Nell'ambito amoroso, vi sentirete gioiosi e spensierati. Il vostro rapporto amoroso potrebbe riservarvi emozionanti sorprese.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro - Voto 6. Il futuro vi regalerà un weekend valutato come buono, anche se vi troverete nella calma della solita routine. Nel campo sentimentale, il cielo favorirà un lieve fermento nelle relazioni di coppia, che si prospettano più dinamiche del solito grazie a una buona intesa. Alcune emozioni potrebbero rinascere in modo decisivo. Preparatevi quindi a vivere delle piacevoli ore in compagnia del vostro partner: concedetevi del relax, coccolatevi a vicenda e divertitevi.

Per i single, si prospetta una giornata piacevole in un'atmosfera di totale relax e distensione, che porterà rinnovate energie. Riscoprirete il piacere di fare le cose che più vi piacciono, come completare alcuni lavori domestici o ideare momenti divertenti con gli amici di sempre. Non mancheranno situazioni intriganti per i single.

Vergine - Voto 7. Il fine settimana vedrà, soprattutto in campo sentimentale, l'opportunità di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner, consentendovi di riconoscere più chiaramente i lati più belli del suo carattere. Grazie alle stelle che finalmente cancelleranno le inquietudini e i nervosismi, l'amore tornerà a essere il bene più prezioso da salvaguardare.

Vi sentirete al settimo cielo e dovrete tutto questo alla persona che avete scelto di amare. Per i single, potrete lasciarvi prendere dalla fantasia e dalla creatività, esprimendo ciò che vi suggerisce la vostra mente ricca di idee. Sarà un periodo iperattivo e i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi molta energia! Non importa quale importante compito dobbiate affrontare, non preoccupatevi.

Capricorno - Voto 6. Le stelle promettono un periodo caratterizzato da buona normalità. Nell'ambito amoroso, allontanerete eventuali nubi passeggere che potrebbero aver disturbato la vostra relazione di coppia. Con fiducia, creerete un periodo abbastanza romantico da trascorrere con la dolce metà.

In alcune situazioni, sarà meglio evitare argomenti delicati se non volete litigare in casa o con il partner. Dimostrerete le vostre intenzioni attraverso le azioni. Per i single, dedicherete queste due giornate a voi stessi, concedendovi maggiori svaghi o coltivando i vostri hobby preferiti. Le stelle prevedono momenti di buona intimità, soprattutto se vivrete da soli. Sfrutterete ogni momento libero per dedicarvi a qualcosa che nutre il cuore e l'anima. Nel contesto delle amicizie, sarete premurosi e supporterete le iniziative che vi verranno proposte.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro - Voto 8. L'Oroscopo del weekend prevede due magnifiche giornate per tantissimi del segno. Avrete molta voglia di ritrovare quella serenità interiore forse persa nei giorni o mesi scorsi.

Da adesso in poi, "la musica" dovrebbe cambiare in meglio. Troverete la complicità di una persona a cui potrete confidare tutti i vostri segreti. E la bellezza è che in ogni situazione non sarete mai soli. L’armonia della Luna in Cancro si farà notare nei rapporti con gli altri, che miglioreranno all’improvviso. Nel lavoro, tutto ciò che un tempo vi infastidiva sarà visto come un piccolo incidente di percorso, e non perderete il sorriso dalle labbra in nessuna circostanza. In amore, non lasciatevi turbare dai giochi della mente, poiché tutti i vostri timori sono totalmente infondati in questo periodo! Nel frattempo, una bella amicizia, nata quasi per caso, potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Ma dovrete essere i primi a volerlo.

Scorpione - Voto 7. Secondo l'oroscopo, questo weekend promette due giorni positivi. Alcune cose potrebbero richiedere un po' di pazienza prima di poterne beneficiare appieno. È del tutto normale provare occasionalmente un senso di insoddisfazione poiché non sempre è possibile realizzare immediatamente i nostri desideri più profondi. Tuttavia, avete buone opportunità di muovervi nella giusta direzione, verso il successo. In alcune circostanze, potrebbe essere saggio ascoltare anche le opinioni degli altri e adattarsi, a meno che non siate convinti che siano completamente nel torto. In amore, anche se dovessero sorgere delle difficoltà all'interno della coppia, la volontà di superarle insieme sarà sicuramente più forte. D'altra parte, andrà tutto a meraviglia.

Pesci - Voto 9. Il prossimo fine settimana si preannuncia come un periodo eccezionale. In campo amoroso, secondo l'oroscopo del weekend del 9-10 settembre 2023, ci saranno grandi novità per molti di voi, soprattutto per quanto riguarda le relazioni di coppia. Per alcuni, potrebbe significare un trasloco, mentre per altri, un matrimonio dopo una lunga convivenza. In ogni caso, dovete prepararvi a trasformare le vostre abitudini, che sicuramente miglioreranno, preparandovi per una vita più felice. Per i single, le stelle vi guideranno nel concretizzare le vostre ispirazioni, spingendovi a muovervi in modo insolito. Potreste ricevere suggerimenti ingegnosi o sviluppare il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra vita. Sarà un weekend ideale per trascorrerlo con gli amici più cari, magari partecipando a diverse attività stimolanti. Le cose sembrano andare molto bene anche in famiglia. Potrete contare sulla vostra determinazione, e su basi solide.