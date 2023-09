L'Oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 settembre prevede un Cancro più espansivo in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Vergine sarà più premurosa nei confronti del partner. Sagittario non sarà concentrato a sufficienza al lavoro, mentre Bilancia dovrà essere più paziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend, dal 9 al 10 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un weekend difficile dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e potrebbe causare qualche spiacevole imprevisto con la vostra anima gemella.

Sul fronte professionale cambiare approccio o addirittura ambiente di lavoro potrebbe stimolarvi un po’ di più. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questo fine settimana per i nati nel segno. La Luna sarà in sestile dal segno del Cancro, e vi aiuterà a vivere un rapporto più stabile. Approfittate di questo periodo per aprirvi al dialogo. Sul fronte professionale continuerete a esprimere molto bene le vostre idee, centrando interessanti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile e soddisfacente in questo fine settimana. La Luna lascerà il vostro cielo per spostarsi in Cancro, ciò nonostante sarete ancora in grado di dare vita a splendidi momenti insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale sarete piuttosto energici. Potrebbe essere un buon momento per concludere alcune mansioni in corso. Voto - 8️⃣

Cancro: questa settimana di settembre si conclude al meglio in ambito amoroso. La Luna in congiunzione vi permetterà di essere espansivi e romantici a sufficienza da vivere un bel rapporto. In ambito lavorativo sarà un periodo più leggero per fortuna.

Marte in quadratura non vi darà molte energie a disposizione. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo del prossimo weekend positivo sul fronte sentimentale. Venere continuerà a darvi supporto anche in queste ultime giornate estive, che se vissute bene, possono regalarvi ancora tante emozioni. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a gestire il vostro carico di lavoro, ma le idee che avrete non sempre potrebbero essere così brillanti.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarete piuttosto premurosi nei confronti del partner durante questo weekend. Anche voi single vi prenderete più cura dei rapporti a voi più cari, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio grazie a Giove e Mercurio, e in grado di poter gestire molto bene la mole di lavoro che avete. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale sottotono secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e i vostri sentimenti nei confronti del partner potrebbero non essere così chiari. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà non poco nelle vostre mansioni, e i buoni risultati presto arriveranno. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in rialzo in questo weekend di settembre.

La Luna sarà dalla vostra parte, e renderà il vostro rapporto con il partner più interessante. Sul fronte professionale la posizione di Mercurio sarà forte, così come quella di Saturno, ma attenzione anche a Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in quadratura dal segno della Vergine, faticherete molto a rimanere concentrati sui vostri progetti. Sul fronte amoroso invece potrete contare sul sostegno di Marte e Venere per vivere un rapporto romantico ed energico. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà il vostro miglior fine settimana a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, sarà importante moderare il vostro atteggiamento. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno vostri alleati, ma attenzione a Marte in quadratura dal segno della Bilancia.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che continuerà a non essere molto convincente. Venere in opposizione vi sta impedendo di vivere al meglio il vostro rapporto da ormai troppo tempo. Potrebbe essere dunque il momento di reagire. Per quanto riguarda il lavoro sfruttate la buona posizione di Marte in trigono per raggiungere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vede la Luna sorridervi dal segno del Cancro. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per concentrarvi di più sulla vostra storia d'amore. Nel lavoro sarà importante evitare distrazioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️