L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 settembre. In questa fase della settimana una splendida Luna brilla già nell'area dei Gemelli. Tra i sei segni astrali in analisi, che in questo caso sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a spiccare senz'altro sarà il Capricorno, considerato il migliore del giorno in assoluto. A seguire, sempre in ottimo periodo, il Sagittario, considerato in periodo fortunato: ai fortunati di questo affascinante segno di Fuoco "5 stelle" in classifica. Al contrario Pesci previsti in momento di tranquilla flemmatica, purtroppo un po' sottotono.

Siete pronti a scoprire ulteriori dettagli riguardo l'imminente mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo mercoledì scorrerà nella solita, buona, confortevole e sicura normalità. Avrete bisogno comunque di continui stimoli, vivaci e attraenti, giusto per mantenere desta la vostra attenzione. La Luna in Gemelli inizia pian piano ad avvicinarsi al segno del Cancro, questo fatto deve mettervi un po' in guardia. Col partner potreste andare incontro a qualche discussione di troppo, al limite dell'esagerazione, ovviamente per le solite questioni banali.

Nel lavoro, se le previsioni nel mondo degli affari vi mettessero ansia, non aspettate oltre, correggete la rotta: meglio tardi che mai! In amore dice il saggio "Occhio non vede, cuore non duole"; tuttavia, non è sempre vero, dato che il cuore ha occhi molto più percettivi: fatevi due conti e tirate le somme!

Scorpione: ★★★★.

Anche per voi Scorpione, come per quelli della Bilancia, si prevede una giornata all'insegna della routine. Comunque, grazie all'influenza positiva della Luna in gemelli, sarete pronti per fare acquisti azzeccati o partecipare a qualsiasi evento senza timore di sfigurare. Con un aspetto curato ed elegante, anche in un ambiente più sofisticato riscuoterete successo.

Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci decisioni importanti e sviluppi improvvisi. Quando dovete prendere una decisione, fidatevi del vostro intuito, sarà il vostro migliore consigliere. In amore, poiché le cose a breve inizieranno a procedere abbastanza bene, non lesinate sugli slanci affettuosi e stupite la persona amata con un gesto inaspettato. Ogni tanto, concedetevi una passeggiata all'aria aperta: un modo per armonizzare il corpo e lo spirito.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 settembre preannuncia un mercoledì eccezionale per molti di voi. In campo sentimentale, sarete al settimo cielo. Amerete il partner (o la persona per la quale avete perso letteralmente la testa) senza riserve.

In famiglia, se ci sono bimbi, giocherete con loro come ragazzini, da buoni, eterni Peter Pan. Per le persone del cuore, acquisterete cose bellissime, spesso senza badare ai costi. Cercate di godervi appieno questi giorni d'amore, perché tutto passa in fretta e il tempo non torna più! Single, gli influssi delle stelle vi collocano al centro della scena sociale, dei contatti, della comunicazione e dei rapporti in generale. Avrete l'abilità di sfruttare i buoni influssi, dando una nuova impronta a questi settori. Nel lavoro, l'indice punterà verso nuove persone: si prevedono novità. Situazioni in forte evoluzione.

Oroscopo e stelle del 6 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Una giornata splendida servita su un piatto d'argento da Urano e Nettuno, a questo giro in ottimo aspetto per il vostro segno. In amore, sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili. Se siete in coppia da molto, vivrete una giornata all'insegna del dialogo e dell'intimità, ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta adesione ai vostri progetti. Sarà sufficiente uno sguardo per capirsi, poiché voi e la persona amata sarete in perfetta sintonia. Per i single, niente mezze misure! Avrete le idee chiare, saprete a cosa puntare e non avrete certo voglia di accettare compromessi.

Non farete sconti a nessuno: nel tardo pomeriggio si annuncia un piacevole incontro... Nel lavoro, ponetevi obiettivi importanti e concentratevi su di essi. Le stelle saranno dalla vostra parte.

Acquario: ★★★★. Il periodo viene identificato come stabile e buono quanto basta. In campo sentimentale, vivrete le emozioni con discreta intensità, senza picchi positivi, nemmeno di negativi. Molti di voi stanno attraversando un periodo roseo, sentendosi profondamente capiti, rispettati e desiderati da un partner con cui condividono una forte affinità, sotto molti aspetti. La vostra accattivante e affascinante personalità farà sì che chi avete accanto non possa resistere alle vostre seduzioni. Per i single, il ritmo della giornata sarà calmo e disteso, con un'atmosfera pacata.

In alcuni casi il tempo sembrerà scorrere lentamente, in altri regnerà la pace interiore, infine per altri un dolce sorriso sarà la costate impressa sulle labbra: facile suscitare invidia in qualcuno. Osate, se potete, perché presto tutto andrà per il meglio: raggiungerete una serenità profonda. Nel lavoro, sarete motivati e lavorerete a ritmo sostenuto.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 settembre, prevede un periodo sotto la media, con un certo senso di sottotono. In campo sentimentale, la forza dei sentimenti aiuterà a superare le incomprensioni. Tuttavia, dovreste lavorare sulla capacità di smussare gli angoli del vostro carattere. Invece di trattenere i sentimenti aprite il cuore, condividete sogni e aspirazioni con chi vi sta accanto.

Se notate una mancanza di concentrazione, cercate di capire cosa potrebbe non funzionare, non abbiate paura di affrontare casi difficili con le persone a cui volete bene. Per i single, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Potreste sentirvi nervosi: sarebbe meglio evitare scontri verbali con chi cercasse di dare i soliti inutili consigli. La vostra irritabilità potrebbe causare situazioni spiacevoli. Nel lavoro, sarà importante cogliere ogni opportunità. La velocità di riflessi sarà cruciale per ottenere profitti.