I pantaloni cargo sono la vera tendenza dell'autunno 2023. Recentemente questo capo è stato sfoggiato anche da Elisabetta Gregoraci. Invece Carla Bruni ha indossato una gonna gessata. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire attentamente tutte le novità dei prossimi mesi.

Le tendenze dei prossimi mesi

I pantaloni cargo sono molto amati da tutte le celebrità e non solo. Il capo in questione è stato scelto anche da Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week. Quindi i pantaloni cargo sono perfetti per essere cool in ogni occasione.

La showgirl ha sfoggiato un capo a vita molto bassa. In questo modo ha sottolineato l'estrema praticità del capo che risulta essere stiloso e versatile. Molte donne pensano che i pantaloni cargo non siano per niente eleganti, ma tutto questo dipende sempre dall'abbinamento. Ad esempio Kate Middleton ha scelto un modello skinny. Invece Letizia Ortiz ha optato per un modello beige e Rania di Giordania ha sfoggiato dei pantaloni cargo di colore nero. Quelli scelti dalla Gregoraci sono a gamba stretta, vita bassa e maxi tasche su tutta la gamba. Inoltre il capo è impreziosito da impunture e nastri che lo rendono davvero originale. Elisabetta ha proprio lanciato la giusta ispirazione per molte donne.

Alcuni dettagli

Elisabetta ha abbinato i pantaloni cargo a una canotta di colore bianco, per uno stile sporty chic. Poi ha indossato anche una giacca molto morbida. Completano l'outfit una borsa e delle sneakers bianche. Questo look è perfetto in viaggio e per il tempo libero. Il capo può essere utilizzato per dei look più eleganti.

Quindi si può può optare per una camicia, un gilet e delle décolleté. Quest'ultimo outfit può essere sfoggiato in ufficio senza nessun problema. Per quanto riguarda lo styling si può optare per il frisé o realizzare una treccia a spina di pesce. Una nail art rosso fuoco, uno zainetto in pelle e l'outfit è terminato.

Altri outfit da copiare

Carla Bruni ha indossato una gonna gessata e questa risulta essere davvero molto femminile. Questo è il capo delle celebrità e anche delle donne di potere di ieri e di oggi. La gonna a matita è ideale per accentuare la silhouette e sottolineare le gambe e i fianchi. Inoltre si adatta perfettamente a ogni età e fisico. La Bruni ha optato per un modello gessato con un profondo spacco. Carla ha indossato anche una blusa con maniche trasparenti e delle décolleté. La gonna gessata può essere abbinata a una giacca sartoriale e camicia. Invece per una versione più casual si può optare per una felpa girocollo e mocassini. Inoltre sono ideali degli stivali con il tacco alto e un crop top. Adesso resta solamente il tempo di scegliere la proposta preferita.