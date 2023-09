L'oroscopo della giornata di domenica 1° ottobre vedrà un Acquario più coraggioso in amore, pronto a ricostruire la propria vita sentimentale, mentre Pesci cercherà di essere più razionale al lavoro. Vergine seguirà i propri obiettivi con impegno e passione, mentre Leone proverà a costruire un rapporto più intimo e profondo con la persona che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 1° ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 1° ottobre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana e prima del mese che vi permetterà di sorridere in amore grazie alla Luna in congiunzione.

Il rapporto con la persona che amate sarà florido e abbastanza romantico e maturo da resistere a qualunque intemperia. In ambito lavorativo alcune stelle come Marte saranno contrarie, ciò nonostante avrete abbastanza forza di volontà da saper reagire. Voto - 8️⃣

Toro: non vi sentirete il protagonista assoluto della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo, ma volendo, forse sarà meglio così. Il rapporto con il partner fatica a prendere il volo attualmente, ciò nonostante vi state dando da fare per renderlo migliore. In ambito lavorativo i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, grazie anche all'enorme impegno che ci state mettendo in questo periodo. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di trascorrere una domenica tranquilla e piacevole in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, vi sentirete abbastanza bene in compagnia della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo dimostrerete buona volontà grazie a Marte, ma con Mercurio in quadratura potreste essere un po’ troppo distratti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di domenica.

La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e potrebbe essere motivo di qualche piccola discussione con il partner, che non dovrebbe portare a situazioni più complicate. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano nei vostri progetti, con le idee giuste per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna e Venere porteranno uno splendido equilibrio nel vostro rapporto secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Godrete di un rapporto immenso con il partner, che possa preservare questo stato il più a lungo possibile. In ambito lavorativo le opportunità ci sono. Alcune non sono alla vostra portata, altre potrebbero darvi grandi soddisfazioni se gestire in modo impeccabile. Voto - 8️⃣

Vergine: con l'aiuto di Mercurio e Marte, seguirete i vostri obiettivi professionali con impegno e passione, dimostrando il vostro valore anche in questa domenica. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una buona stabilità tra voi e il partner, con alcuni momenti di acuto romanticismo che adorerete. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'amore non sarà una vostra priorità al momento secondo l'oroscopo. Se siete già impegnati vi godrete il vostro rapporto cercando di non cadere in inutili discussioni.

Se siete single vi concentrerete di più su voi stessi. All'amore ci penserete dopo. In ambito lavorativo v'impegnerete molto in questo periodo, seguendo degli obiettivi che possono essere realmente raggiunti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continuerà a non essere così entusiasmante neanche in questa domenica, seppur più tranquilla rispetto alle giornate precedenti. Tra voi e il partner ci sarà ancora poco romanticismo, ma dentro di voi, sapete che le cose devono cambiare. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di prendere le giuste decisioni, mantenendo prudenza e concentrazione. Voto - 6️⃣

Sagittario: buona domenica dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, riuscirete a trovare la giusta intesa con il partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete impegnarvi ancora tanto poter arrivare ai vertici e godere di vantaggi in più, non solo economici. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale ancora incerta in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, non sarete così sicuri dei vostri sentimenti verso il partner. Potrebbero insorgere delle incomprensioni, ciò nonostante vi basterà fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore. In ambito lavorativo alcuni progetti richiederanno più tempo o impegno del previsto. Attenzione dunque all'evolversi della situazione. Voto - 6️⃣

Acquario: con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete dimostrerete coraggio in amore, e quella voglia di ripartire e rendere migliore la vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità, e un potenziale che se ben sfruttato potrebbe darvi soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: cercherete di essere più razionali in ambito lavorativo, nonostante Mercurio si trovi in quadratura, e potrebbe causare imprevisti. Avere una buona tabella di marcia vi metterà di essere produttivi, ma dovrete anche essere dinamici in quel che fate. In amore ci sarà una discreta stabilità nel vostro rapporto, e potrete godervi questa piacevole domenica. Voto - 7️⃣