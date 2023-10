L'oroscopo della fortuna del weekend 21 e 22 ottobre 2023 vede il segno del Capricorno molto ambizioso e quello della Bilancia alle prese con situazioni finanziarie piuttosto traballanti. Il Leone sarà alla prima posizione nella classifica.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del fine settimana: Leone in testa

1° Leone: la fortuna per le questioni di carattere finanziario ora potrebbe girare dalla vostra parte. Potreste avere denaro sia per coprire alcune piccole spese che per fare shopping sfrenato.

Sul lavoro la sintonia con la squadra sarà impeccabile.

2° Capricorno: il rialzo sul piano astrologico che state avendo per l'ambito professionale sarà dovuto al forte rilancio dei vostri progetti in essere e per l'incremento delle opportunità di lavoro che potrebbero favorire chi è ancora alla ricerca di un impiego soddisfacente. Vi sentirete carichi di iniziative interessanti.

3° Ariete: l'ambito finanziario ora potrebbe regalarvi tantissime soddisfazioni, a cominciare da grandi guadagni per i quali varrà la pena di investire anche molto del vostro tempo libero. Le spese ora saranno completamente annullate, e potrete avere a che fare con una serenità pecuniaria eccellente.

4° Sagittario: sfruttare al meglio le idee che avete a disposizione sarà una mossa eccellente per la vostra carriera.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo del fine settimana 21 e 22 ottobre, avrete anche del tempo e del denaro per dedicare lo shopping a voi stessi, anche se penserete in tal senso anche agli altri.

Riposo per Acquario

5° Pesci: riemergerete dopo qualche tempo di apnea sul piano professionale, rielaborando molti dei vostri progetti e mettendoli sul tavolo di lavoro per condividerli con la vostra squadra di lavoro.

Le energie vi ritorneranno più prorompenti che mai, soprattutto se sarete molto motivati ​​sul piano emozionale.

6° Toro: ritornare ad avere sempre più pause potrebbe aiutare a ripristinare molte delle energie perdute nel corso del fine settimana. Sul piano burocratico potrete assistere a molti miglioramenti che con tutta probabilità stavate aspettando da tempo.

Ci saranno delle spese che sarete pronti a fare volentieri.

7° Acquario: dei piccoli rialzi sul piano pecuniario saranno dovuti a delle nelle sorprese che molto probabilmente non vi sareste mai aspettati. Anche nella vostra squadra ci saranno sempre meno conflitti e divergenze di opinioni. Schiacciare qualche pisolino in più sarà del tutto normale.

8° Vergine: ritornerete ad avere un rallentamento sul piano professionale che però non sarà controproducente, anzi. Vi aiuterà a progettare meglio le questioni future senza l'ausilio di nessuno. Apprezzerete qualche traguardo raggiunto, anche se non molto importante come sperato.

Gemelli 'spento'

9° Bilancia: dovrete fare attenzione alle finanze e a qualche spesa di troppo.

Rinunciare a qualche momento di shopping farà bene non soltanto al vostro portafoglio, ma anche alla vostra mente. Date un occhio di riguardo alle energie, dal momento che in questo momento stanno decisamente scarseggiando. Recupererete la grinta con qualche piccola idea.

10° Cancro: ci sarà poca creatività che in questo momento vi frulla in testa, per cui fermarvi per questa fine settimana sarà normale, nonostante la rimonta eccellente di questa settimana. Dedicarvi alla cura della mente e del corpo sarà un'attività che ora come ora vi si addice particolarmente.

11° Scorpione: secondo quanto riportato dall'oroscopo del fine settimana, potresti avere un sentore di stanchezza decisamente troppo forte per essere ignorato.

Darvi una pausa dalla squadra di lavoro potrebbe essere un forte incentivo a prendervi cura di voi. Evitate i conflitti di interesse.

12° Gemelli: il vostro segno dello zodiaco scivolerà in basso nella classifica per l'arresto sostanziale della vostra grinta e voglia di mettervi in ​​gioco. Molto probabilmente entreranno dei fattori esterni che in questo momento potrebbero distrarvi moltissimo dal perseguimento dei vostri obiettivi.