L'Oroscopo della settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre vedrà i nati dei Pesci favoriti da buone stelle come Mercurio e Marte in campo professionale, mentre il Sagittario sarà un po’ troppo attaccabrighe a causa di Venere in quadratura. La Luna darà una mano ai Gemelli a recuperare terreno in amore, mentre lo Scorpione raccoglierà ottimi successi sul fronte professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre.

Previsioni oroscopo dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale valida nel corso della prossima settimana, ma non per questo esente da sbavature.

In amore ci sarà una buona intesa con la persona che amate, ma attenzione fino alla giornata di mercoledì. Nel lavoro ve la caverete tutto sommato bene, ma non sempre le vostre idee saranno valide. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una settimana complicata sul posto di lavoro. Questo periodo non sarà semplicissimo da gestire ora che Mercurio e Marte saranno opposti. Per fortuna avrete ancora Giove e Saturno dalla vostra parte per cercare di fare un buon lavoro. In amore Venere vi darà ancora sostegno. Il weekend però potrebbe non essere così romantico a causa della Luna in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto. Fortunatamente però, la Luna navigherà in buone posizioni, e vi darà una mano a recuperare terreno in amore.

Sul fronte professionale sarà un periodo di ricerca, cercando di trovare la strada più giusta per i prossimi progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro procederà molto bene nel prossimo periodo grazie a stelle favorevoli come Marte, Mercurio e Saturno. Avrete tutti i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi, e questa volta non potrete fallire.

In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte. In più, la Luna vi renderà più espansivi tra le giornate di giovedì e venerdì. Voto - 9️⃣

Leone: sarà una settimana equilibrata in ambito amoroso, meno sul fronte professionale. Se infatti la Luna vi darà interessanti occasioni romantiche, sul fronte professionale ci saranno stelle come Mercurio e Marte, entrambi in quadratura dal segno dello Scorpione, che potrebbero rendere più complicato il vostro percorso di crescita professionale.

Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana potrebbe iniziare a rilento sul fronte sentimentale a causa della Luna in quadratura. Ricordatevi però che Venere sarà favorevole. Il vostro rapporto dunque non attraverserà un periodo di crisi, ma dovrete essere in grado di saper gestire i momenti di difficoltà. Nel lavoro questo cielo vi darà tutto ciò che serve per mettere a punto progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo tutto sommato favorevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Godrete di un buon rapporto con il partner, anche se potrebbero esserci dei momenti di sfiducia verso il partner, in particolare quando la Luna sarà contraria. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma sappiate che da questo cielo non potrete pretendere molto, e che il grosso del lavoro toccherà a voi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale gradevole nel corso della prossima settimana. Venere vi sorriderà ancora dal segno della Vergine, e la Luna vi darà sostegno fino a venerdì. Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi darà tutto ciò che di cui avrete bisogno per raccogliere importanti successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Venere sarà ancora in quadratura dal segno della Vergine. Attaccare brighe con il partner anche per questioni da poco potrebbe essere controproducente per la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo sarete tutto sommato produttivi e capaci di mettere insieme discreti successi. Voto - 7️

Capricorno: sarà una settimana interessante sul fronte professionale per voi nativi del segno.

Potrete infatti contare sul sostegno di stelle come Mercurio e Marte in sestile, oltre che Giove in trigono. Sarete dunque nelle giuste condizioni per mettere insieme progetti di più ampio respiro. In amore Venere in trigono renderà più appagante il vostro rapporto, ma attenzione tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Acquario: la sfera sentimentale sarà discreta. Il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà via via sempre migliore, ciò nonostante avrete ancora molto da recuperare. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti potrebbero subire dei rallentamenti a causa di Mercurio e Marte in cattivo aspetto. Attenzione inoltre alle scelte che prenderete.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarete favoriti da buone stelle come Mercurio e Marte in trigono dal segno dello Scorpione. Con questo cielo sarà possibile ambire più in alto e raggiungere obiettivi importanti. Sul fronte amoroso Venere sarà ancora opposta. Anche la Luna non sarà sempre in buon aspetto. Attenzione soprattutto nella prima parte della settimana, quando l'astro argenteo sarà negativo. Voto - 7️⃣