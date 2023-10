Plutone in Capricorno e Venere in Vergine formeranno un trigono dal 3 all'8 novembre. Aspetto astrale che parlerà di tematiche inerenti alla voglia di fare step successivi nelle relazioni amorose o nelle fasi di conoscenza affettiva. Si metterà sul piatto la verità, a prescindere dalle conseguenze, ma ci saranno anche scoperte inattese come adulteri o passati turbolenti. Il trigono Plutone-Venere di Terra risulterà più benevolo per Capricorno e Scorpione, mentre sarà maggiormente sfidante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: concretizzazioni.

Ci sarà la voglia di mettere in cantiere un erede o di pronunciare il fatidico "si", desideri che il segno Cardinale esternerà alla dolce metà comprendendo che anche quest'ultima viaggia sulla sua stessa lunghezza d'onda.

2° posto Vergine: discorsi tabù. Discorsi di coppia considerati tabù potrebbero essere sviscerati senza troppi patemi dai nati del segno e tale doverosa schiettezza permetterà alla coppia di prendere il toro per le corna una volta per tutte e provare a superare insieme qualsiasi patema.

3° posto Scorpione: rinsaldare il feeling. Complice il supporto di Mercurio in Scorpione, questo trigono Plutone-Venere di Terra avrà buone chance di spingere il segno Fisso a provare a rinsaldare la simbiosi col partner cimentandosi in attività che entusiasmano la controparte.

Tale tentativo, specialmente per le prime due decadi, sortirà l'effetto sperato.

I mezzani

4° posto Acquario: mostrarsi senza maschere. L'inclinazione dei nati Acquario potrebbe essere di mostrarsi all'altra persona nella maniera più genuina possibile, mostrando sia i punti di forza che le fragilità caratteriali.

5° posto Toro: focus sulle ultime storie.

La partita astrologica che i nati Toro giocheranno sarà di focalizzarsi sulle ultime storie d'amore naufragate, al fine di comprendere i motivi che le hanno fatte finire così da evitare i medesimi errori in futuro.

6° posto Leone: stop all'idealizzazione. I nati Leone con questo passaggio planetario potrebbero comprendere che idealizzare un'amica, un genitore o un partner è un atteggiamento deleterio e per certi verti sminuente per chi lo prova e, grazie a questa presa di coscienza, sarà più semplice per il segno di Fuoco smettere di farlo.

7° posto Bilancia: in punta di piedi. Con la Croce Cardinale a far da sfondo al trigono Plutone-Venere, i nati Bilancia sembreranno avvertire un profondo senso di vulnerabilità durante i flirt in fase embrionale, sensazione che farà optare il segno d'Aria a cercare di entrare in punta di vita nella vita della controparte.

8° posto Sagittario: battere in ritirata. Il comportamento che potrebbero assumere i nati Sagittario non sarà spiccatamente etico, ma perlomeno risulterà efficace, in quanto il segno di Fuoco si renderà conto che la persona che sta frequentando ha interessi che non gradisce affatto quindi batterà in ritirata d'improvviso e senza dirle nulla.

9° posto Gemelli: spirito di competizione.

I nati Gemelli avranno buone chance di provare attrazione per una persona che vanta già altri dipendenti, quindi nel segno d'Aria si accenderà uno spirito di competizione atto a far capitolare quella "preda" affettiva prima di ogni spasimante.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: delusioni. L'argomento regina di casa Pesci col transito in questione sarà quello delle scoperte fatte o subite in coppia che avranno la delusione come comune denominatore, novità ben poco entusiasmanti che metteranno a serio rischio le relazioni traballanti.

11° posto Cancro: passionalità flop. A venir meno potrebbe essere la spinta passionale nel ménage amoroso, in quanto il segno Cardinale sarà alle prese con diversi grattacapi professionali e non riuscirà a dedicare tempo all'alcova.

12° posto Ariete: compromessi. Più che cercati profumeranno d'imposizione questi possibili compromessi ai quali saranno chiamati a sottostare i nati Ariete nelle storie sentimentali in essere, in modo da mantenere stabile l'atmosfera nel nido domestico.